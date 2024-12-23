Tuyển Đóng gói hàng hóa Công Ty TNHH Rich Products Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 27 VSIP II, đường số 3, KCN VSIP II - Phường Hoà Phú - Thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương., Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Đóng gói hàng hóa Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Thực hiện tất cả các nhiệm vụ trong quy trình đóng gói (các nhiệm vụ có thể thay đổi tùy theo loại sản phẩm được giao)

Ghi chép chính xác và đầy đủ tất cả thông tin cần thiết trong báo cáo và hồ sơ

Tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các bước kiểm soát chất lượng sản phẩm theo quy định

Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm để làm sạch, sắp xếp máy móc và công cụ trong khu vực đóng gói được chỉ định

Tham gia các khóa đào tạo khi được giao

Tuân theo các quy tắc và quy định của nhà máy để đảm bảo an toàn lao động

Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi Giám sát Sản xuất, theo các quy trình và hướng dẫn công việc liên quan

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp 9/12 trở lên

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất thực phẩm

Thực hiện tốt các quy định về an toàn thực phẩm và vệ sinh

Sẵn sàng làm việc theo ca

Có sức khỏe tốt và có thể làm việc dưới áp lực

Ưu tiên nanam

Tại Công Ty TNHH Rich Products Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, thưởng theo doanh số công ty.

Thời gian làm việc : 5.5 ngày/ tuần

Nghỉ ngày Noel

Quà Noel, sinh nhật, Tết, Trung Thu, 1/6, lì xì, tiền tàu xe......

Bảo hiểm sức khỏe cho cộng sự và người thân

Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Rich Products Việt Nam

