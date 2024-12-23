Tuyển Đóng gói hàng hóa Công Ty TNHH Rich Products Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đóng gói hàng hóa Tại Công Ty TNHH Rich Products Việt Nam
- Bình Dương:
- 27 VSIP II, đường số 3, KCN VSIP II
- Phường Hoà Phú
- Thành phố Thủ Dầu Một
- Bình Dương., Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Đóng gói hàng hóa Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Thực hiện tất cả các nhiệm vụ trong quy trình đóng gói (các nhiệm vụ có thể thay đổi tùy theo loại sản phẩm được giao)
Ghi chép chính xác và đầy đủ tất cả thông tin cần thiết trong báo cáo và hồ sơ
Tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các bước kiểm soát chất lượng sản phẩm theo quy định
Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm để làm sạch, sắp xếp máy móc và công cụ trong khu vực đóng gói được chỉ định
Tham gia các khóa đào tạo khi được giao
Tuân theo các quy tắc và quy định của nhà máy để đảm bảo an toàn lao động
Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi Giám sát Sản xuất, theo các quy trình và hướng dẫn công việc liên quan
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất thực phẩm
Thực hiện tốt các quy định về an toàn thực phẩm và vệ sinh
Sẵn sàng làm việc theo ca
Có sức khỏe tốt và có thể làm việc dưới áp lực
Ưu tiên nanam
Tại Công Ty TNHH Rich Products Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc : 5.5 ngày/ tuần
Nghỉ ngày Noel
Quà Noel, sinh nhật, Tết, Trung Thu, 1/6, lì xì, tiền tàu xe......
Bảo hiểm sức khỏe cho cộng sự và người thân
Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Rich Products Việt Nam
