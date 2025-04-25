Tuyển Đóng gói hàng hóa Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Hàng Không AAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đóng gói hàng hóa Tại Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Hàng Không AAL
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Sân bay Tân Sơn Nhất, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Đóng gói hàng hóa Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tư vấn cho khách hàng việc đóng gói
Thực hiện đóng gói hành lý bằng máy đóng gói cho khách tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Hỗ trợ các công việc khác
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam; có sức khỏe tốt,
Nhanh nhẹn, linh hoạt trong công việc;
Có lý lịch rõ ràng, không có tiền án tiền sự.
Nhanh nhẹn, linh hoạt trong công việc;
Có lý lịch rõ ràng, không có tiền án tiền sự.
Tại Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Hàng Không AAL Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng: Lương cứng khởi điểm từ 8-10trđ/tháng + phụ cấp ăn ca (30.000đ/ngày) + thưởng năng suất hàng tháng + tiền thưởng vào các ngày lễ tết, lương tháng 13… Xem xét tăng lương cứng hàng năm.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định ngay sau khi hết thử việc (thử việc không quá 30 ngày, hưởng 85% lương trong thời gian thử việc).
Được hưởng đầy đủ các chế độ khác như: Nghỉ mát, nghỉ phép, hiếu, hỷ, ốm đau, khám sức khoẻ định kỳ…
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định ngay sau khi hết thử việc (thử việc không quá 30 ngày, hưởng 85% lương trong thời gian thử việc).
Được hưởng đầy đủ các chế độ khác như: Nghỉ mát, nghỉ phép, hiếu, hỷ, ốm đau, khám sức khoẻ định kỳ…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Hàng Không AAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
