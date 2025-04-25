Tuyển Đóng gói hàng hóa Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Hàng Không AAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Sân bay Tân Sơn Nhất, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Đóng gói hàng hóa

Tư vấn cho khách hàng việc đóng gói

Thực hiện đóng gói hành lý bằng máy đóng gói cho khách tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Hỗ trợ các công việc khác

Yêu Cầu Công Việc

Nam; có sức khỏe tốt,

Nhanh nhẹn, linh hoạt trong công việc;

Có lý lịch rõ ràng, không có tiền án tiền sự.

Quyền Lợi

Lương thưởng: Lương cứng khởi điểm từ 8-10trđ/tháng + phụ cấp ăn ca (30.000đ/ngày) + thưởng năng suất hàng tháng + tiền thưởng vào các ngày lễ tết, lương tháng 13… Xem xét tăng lương cứng hàng năm.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định ngay sau khi hết thử việc (thử việc không quá 30 ngày, hưởng 85% lương trong thời gian thử việc).

Được hưởng đầy đủ các chế độ khác như: Nghỉ mát, nghỉ phép, hiếu, hỷ, ốm đau, khám sức khoẻ định kỳ…

Cách Thức Ứng Tuyển

