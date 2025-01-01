Công việc Giáo viên âm nhạc

Thực trạng đào tạo nhiều nhưng vẫn khan hiếm giáo viên Âm nhạc đang kéo dài vài năm nay tại các trường công lập, dân lập thậm chí cả trung tâm giáo dục và trường quốc tế. Do đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm giáo viên Âm nhạc luôn tăng cao theo các năm tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội và TP. HCM và tỉnh thành khác.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm giáo viên Âm nhạc

Giáo viên Âm nhạc là người giảng dạy môn âm nhạc, cung cấp kiến thức âm nhạc cho học sinh ở các trường mầm non, tiểu học, trung học và đại học, trung tâm giáo dục. Dù không phải là môn học chính như Toán, Ngữ văn, Anh nhưng Âm nhạc vẫn là bộ môn cần thiết trong trường học.

Theo thông tin từ đại diện Bộ GD-ĐT, thực trạng hiện nay các trường THPT gần như không có giáo viên dạy môn học Âm nhạc trừ một số trường ngoài công lập hay có yếu tố nước ngoài. Trong năm học 2023-2024, số lượng trường THPT trên cả nước là gần 2.400, như vậy, số giáo viên Âm nhạc thiếu cũng ở mức tương tự. Điều này cho thấy nhu cầu tuyển dụng việc làm giáo viên Âm nhạc khá lớn, tạo nhiều cơ hội cho những sinh viên chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm giáo viên Âm nhạc tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đang tăng cao

Tuy nhiên, sự xuất hiện của các trường học, trường quốc tế, trung tâm giáo dục cũng mở ra nhiều cơ hội việc làm cho giáo viên Âm nhạc. Không chỉ xin vào một số trường công lập thuộc biên chế nhà nước, ứng viên có thể giảng dạy ở các trung tâm, trường học quốc tế nếu có trình độ chuyên môn cao.

2. Mức lương trung bình của giáo viên Âm nhạc

Phần lớn các giáo viên Âm nhạc có mức thu nhập hàng tháng trung bình từ 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, tùy thuộc vào chế độ, chính sách đãi ngộ hoặc các hình thức giảng dạy mà mức lương của giáo viên Âm nhạc khác nhau có thể dao động từ 5.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng. Dưới đây là bảng lương chi tiết:

Giáo viên dạy Âm nhạc Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Giáo viên dạy trường dân lập 5.000.000 - 8.000.000 Giáo viên dạy hợp đồng 5.000.000 - 8.000.000 Giáo viên dạy biên chế 5.000.000 - 10.000.000 Giáo viên dạy trung tâm 10.000.000 - 15.000.000 Giáo viên dạy tại nhà (gia sư) 10.000.000 - 18.000.000 Giáo viên dạy trường quốc tế 15.000.000 - 20.000.000

3. Quy định bằng cấp đối với giáo viên dạy Âm nhạc

Vì đặc thù của ngành, giáo viên Âm nhạc cần có đầy đủ bằng cấp giống như giáo viên các bộ môn khác. Dưới đây là yêu cầu về bằng cấp cụ thể:

Giáo viên tiểu học

Hạng chức danh Bằng cấp, chứng chỉ Giáo viên tiểu học hạng III - Bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên hoặc bằng cử nhân chuyên ngành Âm nhạc. - Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học. - Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng II - Bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên với giáo viên tiểu học hoặc bằng cử nhân chuyên ngành Âm nhạc. - Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học. - Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II. Giáo viên tiểu học hạng I - Bằng thạc sĩ trở lên ngành đào tạo giáo viên hoặc bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành Âm nhạc. - Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh giáo viên tiểu học hạng I.

Giáo viên trung học cơ sở

Hạng chức danh Bằng cấp, chứng chỉ Giáo viên trung học cơ sở hạng III - Bằng cử nhân đào tạo giáo viên hoặc bằng cử nhân chuyên ngành Âm nhạc. - Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở. - Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh giáo viên trung học cơ sở hạng III Giáo viên trung học cơ sở hạng II - Bằng cử nhân đào tạo giáo viên hoặc bằng cử nhân chuyên ngành Âm nhạc. - Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở. - Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh giáo viên trung học cơ sở hạng II. Giáo viên trung học cơ sở hạng I - Bằng thạc sĩ ngành sư phạm, bằng thạc sĩ chuyên ngành Âm nhạc hoặc bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên. - Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh giáo viên trung học cơ sở hạng I.

Giáo viên trung học phổ thông

Hạng chức danh Bằng cấp, chứng chỉ Giáo viên trung học phổ thông hạng III - Bằng cử nhân sư phạm hoặc bằng cử nhân ngành Âm nhạc - Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung học phổ thông. - Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh giáo viên trung học phổ thông hạng III. Giáo viên trung học phổ thông hạng II - Bằng cử nhân sư phạm hoặc bằng cử nhân ngành Âm nhạc. - Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông. - Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh giáo viên trung học phổ thông hạng II. Giáo viên trung học phổ thông hạng I - Bằng thạc sĩ sư phạm hoặc bằng thạc sĩ Âm nhạc hoặc có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục. - Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh giáo viên trung học phổ thông hạng I.

4. Hình thức tuyển dụng giáo viên dạy Âm nhạc

Hiện nay, có khá nhiều hình thức tuyển dụng giáo viên dạy Âm nhạc như dạy tại trung tâm, tại trường quốc tế hay các trường dân lập. Theo đó, sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm hơn. Dưới đây là những hình thức tuyển dụng chủ yếu:

4.1. Giáo viên dạy tại trung tâm

Vài năm nay, nhiều giáo viên Âm nhạc lựa chọn dạy ở trung tâm thay vì các trường công lập như trước kia. Công việc này có thể giúp ứng viên có thu nhập tốt, cuộc sống ổn định hơn thay vì xin vào biên chế nhà nước. Lịch dạy của giáo viên Âm nhạc tại trung tâm thường linh hoạt, có thể đăng ký giờ giấc cụ thể miễn sao đạt hiệu quả trong quá trình giảng dạy.

4.2. Giáo viên dạy trường quốc tế

Trở thành giáo viên Âm nhạc tại trường quốc tế, bạn cần làm việc theo kế hoạch chuyên môn của trường như chuẩn bị giáo án giảng dạy, tích hợp các chương trình. Ngoài ra, ứng viên còn phải hỗ trợ tổ chức các cuộc thi năng khiếu, văn nghệ nhà trường. Thông thường một số trường quốc tế sẽ yêu cầu giáo viên có trình độ tiếng Anh cao và đạt các tiêu chuẩn điểm TOEIC, IELTS.

4.3. Giáo viên dạy trường dân lập

Nhiều sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc lựa chọn dạy tại các trường dân lập thay vì trường công lập trong biên chế. Giáo viên trường dân lập vẫn phải đảm bảo số tiết, đạt kpi và quản lý học sinh như giáo viên công lập. Tuy nhiên, chế độ mức lương của giáo viên trường dân lập cao hơn và đảm bảo cuộc sống hơn giáo viên công lập dù công việc là như nhau.

Hiện nay có khá nhiều hình thức tuyển dụng việc làm giáo viên Âm nhạc

4.4. Giáo viên dạy tại nhà (gia sư)

Nếu muốn giờ giấc linh hoạt, không bị phụ thuộc, bạn có thể lựa chọn trở thành giáo viên Âm nhạc dạy tại nhà. Công việc này phù hợp với nhiều bạn thích thoải mái về thời gian. Hiệu quả của việc giảng dạy tại nhà cũng cao hơn vì giáo viên chỉ truyền đạt và giảng dạy cho số lượng ít học sinh. Nhiều giáo viên cũng tổ chức dạy thêm ngoài giờ để kiếm thu nhập thay vì chỉ dạy trên lớp.

4.5. Giáo viên dạy hợp đồng

Giáo viên Âm nhạc dạy hợp đồng là những người làm việc tạm thời cho các trường học, trung tâm giáo dục vì chưa tìm được giáo viên phù hợp chính thức. Ứng viên sẽ không được hưởng chế độ phúc lợi như giáo viên biên chế hay chính thức khác. Sau khi kết thúc hợp đồng, giáo viên có thể tái ký hay không phụ thuộc vào yêu cầu của nhà trường hoặc trung tâm.

4.6. Giáo viên dạy biên chế

Giáo viên Âm nhạc dạy biên chế là những người làm việc trong các trường công lập. Hình thức này gần như không đăng tải trên trang tin tuyển dụng. Những giáo viên dạy biên chếnày thường phải trải qua kỳ thi công chức viên chức khắt khe. Đặc biệt, thu nhập của giáo viên dạy biên chế thường thấp hơn mặt bằng chung vì tính lương theo hệ số.

5. Khu vực tuyển dụng giáo viên Âm nhạc nhiều nhất

Hà Nội và TP. HCM là hai khu vực có nhu cầu tuyển dụng giáo viên Âm nhạc nhiều nhất cả nước vì tình trạng thiếu nhân lực đang kéo dài vài năm nay. Ngoài ra, Đà Nẵng và Hải Phòng cũng là hai thành phố khan hiếm giáo viên dạy môn học này.

5.1. Tuyển dụng giáo viên Âm nhạc Hà Nội

Hà Nội là trung tâm kinh tế văn hóa của Việt Nam. Đây là nơi có nhiều trường học từ công lập đến dân lập, trung tâm giáo dục… Theo thống kê của Sở GD&ĐT, tình trạng khan hiếm giáo viên chuyên ngành nghệ thuật tại Hà Nội xảy ra đã nhiều năm nay. Do đó, nhu cầu tuyển dụng giáo viên Âm nhạc tại đây lớn với mức lương dao động từ 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng. Điều này tạo cơ hội việc làm cho nhiều bạn trẻ theo đuổi đam mê lĩnh vực này.

5.2. Tuyển dụng giáo viên Âm nhạc TP. HCM

Cũng giống như Hà Nội, TP. HCM là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa lớn nhất của cả nước. Nơi đây có tài lực và nhân lực vượt trội để phát triển văn hóa nghệ thuật. Do đó, việc đào tạo ra nguồn lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật khá được ưu tiên. Nhưng, theo báo cáo năm 2024, Sở GD&ĐT TP. HCM không có đủ giáo viên môn học Âm nhạc dù đã có nhiều chính sách thu hút nhân tài như mức lương dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

5.3. Tuyển dụng giáo viên Âm nhạc Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố trọng điểm phát triển kinh tế, văn hóa tại khu vực miền Trung. Thực trạng khan hiếm giáo viên Âm nhạc tại đây cũng xảy ra thường xuyên tại các trường công lập. Nhiều sinh viên tốt nghiệp lựa chọn giảng dạy tại trường dân lập, trường quốc tế vì có mức thu nhập đảm bảo và ổn định hơn, dao động từ 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng. Do đó, dù nhu cầu tuyển dụng giáo viên Âm nhạc tại Đà Nẵng luôn ở mức cao.

5.4. Tuyển dụng giáo viên Âm nhạc Hải Phòng

Hải Phòng là địa phương được kỳ vọng trở thành “thành phố âm nhạc” trong tương lai. Do đó, việc xây dựng đội ngũ nghệ sĩ chơi các loại nhạc cụ như violin, piano… luôn được ưu tiên hàng đầu. Kéo theoVì vậy, nhu cầu tuyển giáo viên Âm nhạc tại thành phố này khá lớn, tạo cơ hội việc làm cho những sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm nghệ thuật. Mức lương của giáo viên Âm nhạc Hải Phòng thường dao động từ 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng.

Tại các thành phố lớn, nhu cầu tuyển dụng giáo viên Âm nhạc cao hơn các khu vực khác

6. Mô tả chi tiết về công việc của một giáo viên Âm nhạc

Công việc của một giáo viên Âm nhạc là quản lý, tổ chức và điều khiển hoạt động nhận thức học âm nhạc của học sinh. Dưới đây là những công việc cụ thể của một giáo viên Âm nhạc:

Xây dựng bài giảng, bài tập, và kiến thức liên quan đến âm nhạc

Tổ chức, thực hiện các hoạt động dạy học của nhà trường

Học tập và rèn luyện nâng cao kiến thức chuyên môn, áp dụng vào giảng dạy

Tham gia tập huấn và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Hỗ trợ công tác phổ cập giáo dục tại địa phương

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện hoạt động sự kiện âm nhạc

Thực hiện một số nhiệm vụ khác của nhà trường, trung tâm giáo dục

7. Yêu cầu của đối với việc làm giáo viên Âm nhạc hiện nay

Làm việc trong lĩnh vực giáo dục, giáo viên Âm nhạc cần đảm bảo các tiêu chí liên quan đến kiến thức chuyên môn. Ngoài ra, một giáo viên giỏi cần có đủ những kỹ năng mềm khác. Dưới đây là những yêu cầu cần có của một giáo viên Âm nhạc:

Kiến thức chuyên môn:

Nắm vững kiến thức về Đảng Cộng sản, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng HCM

Có hiểu biết về pháp luật, khoa học xã hội, đáp ứng yêu cầu giáo dục

Nắm vững phương pháp nguyên tắc dạy học

Có hiểu biết về xu hướng dạy học hiện đại mới, sử dụng công nghệ thông tin

Nắm vững phương pháp giảng dạy của môn học

Nắm vững quá trình kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục và giảng dạy

Có kiến thức về âm nhạc, hệ thống hóa giảng dạy

Soạn bài, soạn giáo án phù hợp với đối tượng học sinh

Am hiểu âm nhạc, nhạc cụ, cách hòa âm, cách giảng dạy

Yêu cầu bằng cấp:

Có bằng cử nhân chuyên ngành Âm nhạc

Có chứng chỉ: Nghiệp vụ Sư phạm, tin học và ngoại ngữ (không bắt buộc)

Kỹ năng nghiệp vụ:

Kỹ năng lập kế hoạch giảng dạy

Khả năng tổ chức học sinh, tạo hứng thú học tập

Kỹ năng sư phạm trong truyền đạt kiến thức

Ứng dụng tâm lý học để giải quyết tình huống

Khả năng giao tiếp với học sinh

Kỹ năng tổ chức sự kiện, hoạt động tập thể

8. Trường đào tạo giáo viên môn Âm nhạc tốt nhất Việt Nam

Âm nhạc luôn có sức hút mãnh liệt với các bạn trẻ. Nhiều người lựa chọn ngành học này vì có năng khiếu và đam mê cháy bỏng với âm nhạc. Dưới đây là những trường đào tạo giáo viên Âm nhạc tốt nhất Việt Nam mà các bạn có thể tham khảo:

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Miền Bắc Đại học Sư phạm Hà Nội Sư phạm Âm nhạc N00: Toán, Hát, Thẩm âm - Tiết tấu 24,05 Miễn học phí Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Sư phạm Âm nhạc N00 34.5 Miễn học phí Miền Trung Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Sư phạm Âm nhạc N00; N01: Văn, Hát, Thẩm âm - Tiết tấu 19.05 Miễn học phí Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa Sư phạm Âm nhạc N00 26.1 Miễn học phí Miền Nam Đại học Sài Gòn Sư phạm Âm nhạc N01 23.93 Miễn học phí Đại học Đồng Tháp Sư phạm Âm nhạc N00; N01 25,3 Miễn học phí

Ngoài ra, theo Điều 4 Nghị định 116/2020/NĐ-CP, sinh viên sư phạm được hỗ trợ số tiền là 3.630.000 VNĐ/tháng chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường, được xác định theo số tháng thực tế học và không quá 10 tháng/năm học. Đối với sinh viên học theo tín chỉ, nhà trường có thể quy đổi mức hỗ trợ sao cho phù hợp. Tổng chi phí hỗ trợ không vượt quá mức hỗ trợ quy định của khóa học theo năm học.

Do nhu cầu tuyển dụng việc làm giáo viên âm nhạc vài năm trở lại đây luôn duy trì ở mức cao, nên thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nhân lực. Hiện tại, nhà nước đang tích cực đầu tư, đưa ra các chính sách để tăng trưởng cả nhân lực và tài lực. Nếu bạn đam mê với âm nhạc và có mong muốn chia sẻ đam mê này với mọi người thì có thể theo đuổi sự nghiệp trở thành giáo viên Âm nhạc.