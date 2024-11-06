Tuyển Giáo viên âm nhạc TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Giáo viên âm nhạc TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu

TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL

Giáo viên âm nhạc

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên âm nhạc Tại TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Giáo viên âm nhạc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Lập kế hoạch, quản lý, giảng dạy các lớp được phân công.
- Bảo đảm chất lượng giảng dạy, theo dõi quá trình học tập và trao đổi trực tiếp với phụ huynh về sự phát triển của Học sinh.
- Tham gia hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hoạt động ngoại khóa của Trường.
- Các công tác khác theo sự chỉ đạo của Ban điều hành Nhà trường.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp sư phạm chuyên ngành Âm nhạc.
- Tâm huyết với giáo dục, năng lực sư phạm khá, sẵn sàng cống hiến và nhận nhiệm vụ được giao.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc giờ hành chính, nghỉ cuối tuần và các ngày Lễ/Tết.
- Chương trình thưởng Lễ Tết/Du lịch/Team Building hấp dẫn, xét tăng lương hằng năm cho CBNV.
- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: trang bị cơm trưa riêng cho CBNV INschool và cơ chế miễn giảm đặc biệt về học phí chương trình tiếng Anh/Mầm non/Cấp 1, 2, 3 cho con cái/người thân nhân viên/giáo viên của hệ thống.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, các khóa học - đào tạo đặc biệt bởi các chuyên gia/Giám đốc đào tạo Interlink.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL

TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 27-29-31, đường Cách mạng tháng Tám, tổ 4, KP 2, Phường Xuân An, Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giao-vien-am-nhac-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-dong-nai-job243324
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa
Tuyển Giáo viên âm nhạc Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Tuyển Giáo viên âm nhạc TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu
TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Hạn nộp: 06/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ KHẢI HOÀN
Tuyển Giáo viên âm nhạc TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ KHẢI HOÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ KHẢI HOÀN
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm KinderWorld Education Group
Tuyển Giáo viên âm nhạc KinderWorld Education Group làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
KinderWorld Education Group
Hạn nộp: 22/08/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N
Tuyển Giáo viên âm nhạc CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm EMASI International Bilingual Schools
Tuyển Giáo viên âm nhạc EMASI International Bilingual Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
EMASI International Bilingual Schools
Hạn nộp: 16/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ thống giáo dục Edufit
Tuyển Giáo viên âm nhạc Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
Hệ thống giáo dục Edufit
Hạn nộp: 10/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
Tuyển Giáo viên âm nhạc Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
Hạn nộp: 31/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường phổ thông liên cấp H.A.S
Tuyển Giáo viên âm nhạc Trường phổ thông liên cấp H.A.S làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
Trường phổ thông liên cấp H.A.S
Hạn nộp: 23/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA
Tuyển Giáo viên âm nhạc CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA
Hạn nộp: 31/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 47 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 47 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 19 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Hạn nộp: 17/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Thái Bình Bình Dương Hà Nội Quảng Ninh Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa
Tuyển Giáo viên âm nhạc Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Tuyển Giáo viên âm nhạc TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu
TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Hạn nộp: 06/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ KHẢI HOÀN
Tuyển Giáo viên âm nhạc TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ KHẢI HOÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ KHẢI HOÀN
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm KinderWorld Education Group
Tuyển Giáo viên âm nhạc KinderWorld Education Group làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
KinderWorld Education Group
Hạn nộp: 22/08/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N
Tuyển Giáo viên âm nhạc CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm EMASI International Bilingual Schools
Tuyển Giáo viên âm nhạc EMASI International Bilingual Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
EMASI International Bilingual Schools
Hạn nộp: 16/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ thống giáo dục Edufit
Tuyển Giáo viên âm nhạc Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
Hệ thống giáo dục Edufit
Hạn nộp: 10/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
Tuyển Giáo viên âm nhạc Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
Hạn nộp: 31/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường phổ thông liên cấp H.A.S
Tuyển Giáo viên âm nhạc Trường phổ thông liên cấp H.A.S làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
Trường phổ thông liên cấp H.A.S
Hạn nộp: 23/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA
Tuyển Giáo viên âm nhạc CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA
Hạn nộp: 31/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất