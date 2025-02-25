Tuyển Giáo viên âm nhạc Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Sunshine Riverside, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Giáo viên âm nhạc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng kế hoạch dạy học môn âm nhạc cho học sinh các lớp THCS phù hợp với yêu cầu của nhà trường và tổ bộ môn.

Giảng dạy môn âm nhạc theo sự phân công của tổ bộ môn theo các yêu cầu của nhà trường và tổ bộ môn.

Tham gia hoạt động đào tạo giáo viên và phát triển bản thân.

Lên kế hoạch, phối hợp tổ chức các hoạt động, sự kiện chung cho khối học sinh THCS .

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành các trường ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Nhạc họa HN, ĐH Sư phạm nghệ thuật trung ương hoặc các trường ĐH tương đương (Thí sinh không tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm yêu cầu cần có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).

Biết dạy đàn Ukulele, sáo, ghi ta, organ...

Yêu nghề; Yêu thích học sinh. Có khát vọng cùng Hệ thống chung tay giúp thế hệ học sinh cùng tiến bộ và hạnh phúc.

Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động, sự kiện chung của trường.

Tính tự chủ; Có triết lý giáo dục và phương trâm sống, mục tiêu công việc rõ ràng.

Hiểu tâm lý học sinh tiểu học, có kỹ năng truyền đạt cuốn hút, làm chủ lớp học.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel và Powerpoint...

Tại Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo công việc.

Ưu đãi lên đến 80% học phí và 100% phí nhập học khi có con theo học tại Hệ thống

Chế độ thưởng, hưởng kì nghỉ hè, nghỉ lễ tết, nghỉ phép, chế độ phúc lợi xã hội (BHXH, BHYT, BHTN, chăm sóc sức khỏe, đồng phục ...) theo quy định của nhà trường và quy định chung của luật lao động.

Thưởng cuối năm theo kết quả hoạt động kinh doanh.

Được huấn luyện, đào tạo bởi đội ngũ cố vấn giáo dục nhiều kinh nghiệm, nhiệt huyết với nghề.

Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân, phát triển nghề nghiệp cao.

Được làm việc trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp, tích cực, thân thiện với sự tương hỗ, chia sẻ tuyệt vời của đồng nghiệp.

Được cống hiến, làm việc hết mình và được lãnh đạo, tập thể ghi nhận, tôn vinh giá trị đích thực bạn mang lại cho sự nghiệp trồng người của Hệ thống.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.