Tuyển Giáo viên âm nhạc Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trường Tiểu học, THCS & THPT Ngôi Sao Hoàng Mai, KĐT Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai

Giáo viên âm nhạc

- Xây dựng kế hoạch dạy học môn Âm nhạc theo phân công

- Xây dựng kế hoạch bài dạy, thiết kế bài giảng điện tử, phiếu bài theo chương trình học

- Hoàn thành lịch báo giảng hàng tuần

- Triển khai giảng dạy các tiết theo kế hoạch; dạy thay đồng nghiệp khi được phân công

- Dự giờ, tham gia sinh hoạt cùng tổ nhóm chuyên môn hàng tuần

- Các công việc khác theo phân công của BGH

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm hoặc các ngành có liên quan.

- Có năng lực sư phạm, tâm huyết với nghề dạy học.

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, truyền đạt và làm việc nhóm tốt.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm ứng dụng và các thiết bị tương tác hỗ trợ giảng dạy hoặc công việc.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường công lập hoặc tư thục chất lượng cao

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương và quyền lợi: cạnh tranh tùy thuộc và kinh nghiệm và năng lực

- Phụ cấp ăn 1 triệu/tháng, tham gia BHXH, BHYT...và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

- Được tài trợ 100% học phí cho con cán bộ quản lý khi ký HĐLĐ chính thức, giảm thêm 50% học phí cho con thứ hai của cán bộ quản lý khi có thâm niên làm việc từ 3 năm trở lên; tài trợ 50% tiền học phí cho con GV-NV ngay khi ký HĐLĐ chính thức, giảm 100% học phí cho con thứ nhất và 50% học phí cho con thứ hai khi GV-NV có thâm niên làm việc từ 3 năm trở lên; miễn phí 100% tiền ăn và tiền bán trú cho con CBGV-NV khi ký HĐLĐ chính thức.

- Thưởng các ngày Lễ tết trong năm, thưởng năm học, thưởng 20/11, thưởng thâm niên, thưởng Tết Âm lịch...

- Nghỉ mát năm, thăm hỏi hiếu hỉ, ốm đau, các hoạt động gắn kết nhân viên.

- Được làm việc trong môi trường thân thiện và có các nhà giáo tâm huyết, có trình độ chuyên môn cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô

