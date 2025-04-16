Tuyển Giáo viên âm nhạc EMASI International Bilingual Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giáo viên âm nhạc EMASI International Bilingual Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

EMASI International Bilingual Schools
Ngày đăng tuyển: 16/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
EMASI International Bilingual Schools

Giáo viên âm nhạc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên âm nhạc Tại EMASI International Bilingual Schools

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Emasi Nam Long

- 147 Số 8, Khu dân Cư Nam Long, Quận 7, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giáo viên âm nhạc Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Vị trí Giáo viên Âm Nhạc (Chương trình của Bộ Giáo dục Việt Nam).
Lưu ý: Vị trí này sẽ là vị trí Giáo viên Thỉnh giảng (Giảng dạy ~6 tiết/ tuần)
Trường: Hệ thống trường EMASI
EMASI schools offer an enhanced, dual language curriculum which
integrates the requirements of the Ministry of Education & Training
(MOET) with the Cambridge International Curriculum Framework.
Báo cáo: Vị trí Giáo Viên báo cáo cho Phó Hiệu Trưởng Trường EMASI nơi Giáo Viên
được phân công công tác.
Mô tả chung:
Giáo Viên thực hiện công tác giảng dạy theo chương trình Bộ Giáo Dục và kế
hoạch dạy học của nhà trường.
Trách nhiệm • Biên soạn và thiết kế bài học, tổ chức học sinh học tập hiệu quả và phù hợp
với điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật nhà trường.
• Xây dựng hệ thống bài tập, kiến tạo và thẩm định quá trình học tập của học
sinh.
• Yêu nghề, mến trẻ, hợp tác tốt với đồng nghiệp. Sẵn sàng nhận nhiệm vụ và
tham gia tốt các hoạt động của nhà trường khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại EMASI International Bilingual Schools Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại EMASI International Bilingual Schools

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

EMASI International Bilingual Schools

EMASI International Bilingual Schools

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Emasi Nam Long (District 7, HCMC) & Emasi Van Phuc (Thu Duc City, HCMC)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

