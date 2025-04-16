Tuyển Giáo viên âm nhạc EMASI International Bilingual Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vị trí Giáo viên Âm Nhạc (Chương trình của Bộ Giáo dục Việt Nam).

Lưu ý: Vị trí này sẽ là vị trí Giáo viên Thỉnh giảng (Giảng dạy ~6 tiết/ tuần)

Trường: Hệ thống trường EMASI

EMASI schools offer an enhanced, dual language curriculum which

integrates the requirements of the Ministry of Education & Training

(MOET) with the Cambridge International Curriculum Framework.

Báo cáo: Vị trí Giáo Viên báo cáo cho Phó Hiệu Trưởng Trường EMASI nơi Giáo Viên

được phân công công tác.

Mô tả chung:

Giáo Viên thực hiện công tác giảng dạy theo chương trình Bộ Giáo Dục và kế

hoạch dạy học của nhà trường.

Trách nhiệm • Biên soạn và thiết kế bài học, tổ chức học sinh học tập hiệu quả và phù hợp

với điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật nhà trường.

• Xây dựng hệ thống bài tập, kiến tạo và thẩm định quá trình học tập của học

sinh.

• Yêu nghề, mến trẻ, hợp tác tốt với đồng nghiệp. Sẵn sàng nhận nhiệm vụ và

tham gia tốt các hoạt động của nhà trường khi có yêu cầu.