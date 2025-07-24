Tuyển Giáo viên âm nhạc KinderWorld Education Group làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên âm nhạc Tại KinderWorld Education Group
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Ninh: Khu Đô thị Dịch vụ Hùng Thắng, Phường Hùng Thắng, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Giáo viên âm nhạc Với Mức Lương Thỏa thuận
Trường Liên cấp quốc tế Singapore tại Hạ Long tuyển dụng giáo viên Âm nhạc Part-time
Giảng dạy môn Âm nhạc theo chương trình của Bộ Giáo dục đào tạo
Số tiết dạy trao đổi khi phỏng vấn
Soạn giáo án, chương trình giảng dạy phù hợp và cập nhật
Đánh giá kết quả học tập và báo cáo cho Quản lý của nhà trường
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cử nhân Sư phạm Âm nhạc
hoặc Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành phù hợp + chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm
Có kinh nghiệm đứng lớp giảng dạy bộ môn Âm nhạc
Nhiệt tình, trách nhiệm, có phương pháp giảng dạy lôi cuốn
hoặc Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành phù hợp + chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm
Có kinh nghiệm đứng lớp giảng dạy bộ môn Âm nhạc
Nhiệt tình, trách nhiệm, có phương pháp giảng dạy lôi cuốn
Tại KinderWorld Education Group Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa đáng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở
Cơ hội phát triển chuyên môn, thăng tiến nghề nghiệp
Thời gian làm việc linh hoạt, sắp xếp lịch dạy phù hợp theo thời gian của giáo viên
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở
Cơ hội phát triển chuyên môn, thăng tiến nghề nghiệp
Thời gian làm việc linh hoạt, sắp xếp lịch dạy phù hợp theo thời gian của giáo viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại KinderWorld Education Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI