Tuyển Giáo viên âm nhạc KinderWorld Education Group làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

KinderWorld Education Group
Ngày đăng tuyển: 24/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/08/2025
KinderWorld Education Group

Giáo viên âm nhạc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên âm nhạc Tại KinderWorld Education Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Khu Đô thị Dịch vụ Hùng Thắng, Phường Hùng Thắng, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Giáo viên âm nhạc Với Mức Lương Thỏa thuận

Trường Liên cấp quốc tế Singapore tại Hạ Long tuyển dụng giáo viên Âm nhạc Part-time
Giảng dạy môn Âm nhạc theo chương trình của Bộ Giáo dục đào tạo
Số tiết dạy trao đổi khi phỏng vấn
Soạn giáo án, chương trình giảng dạy phù hợp và cập nhật
Đánh giá kết quả học tập và báo cáo cho Quản lý của nhà trường

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cử nhân Sư phạm Âm nhạc
hoặc Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành phù hợp + chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm
Có kinh nghiệm đứng lớp giảng dạy bộ môn Âm nhạc
Nhiệt tình, trách nhiệm, có phương pháp giảng dạy lôi cuốn

Tại KinderWorld Education Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa đáng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở
Cơ hội phát triển chuyên môn, thăng tiến nghề nghiệp
Thời gian làm việc linh hoạt, sắp xếp lịch dạy phù hợp theo thời gian của giáo viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại KinderWorld Education Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

KinderWorld Education Group

KinderWorld Education Group

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda Gardens, Km 4.4 Phap Van, Hoang Mai District, Hanoi City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

