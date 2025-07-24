Tuyển Giáo viên âm nhạc KinderWorld Education Group làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Khu Đô thị Dịch vụ Hùng Thắng, Phường Hùng Thắng, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Giáo viên âm nhạc Với Mức Lương Thỏa thuận

Trường Liên cấp quốc tế Singapore tại Hạ Long tuyển dụng giáo viên Âm nhạc Part-time

Giảng dạy môn Âm nhạc theo chương trình của Bộ Giáo dục đào tạo

Số tiết dạy trao đổi khi phỏng vấn

Soạn giáo án, chương trình giảng dạy phù hợp và cập nhật

Đánh giá kết quả học tập và báo cáo cho Quản lý của nhà trường

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cử nhân Sư phạm Âm nhạc

hoặc Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành phù hợp + chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm

Có kinh nghiệm đứng lớp giảng dạy bộ môn Âm nhạc

Nhiệt tình, trách nhiệm, có phương pháp giảng dạy lôi cuốn

Tại KinderWorld Education Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa đáng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở

Cơ hội phát triển chuyên môn, thăng tiến nghề nghiệp

Thời gian làm việc linh hoạt, sắp xếp lịch dạy phù hợp theo thời gian của giáo viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại KinderWorld Education Group

