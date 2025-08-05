Tuyển Giáo viên âm nhạc TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ KHẢI HOÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giáo viên âm nhạc TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ KHẢI HOÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ KHẢI HOÀN
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ KHẢI HOÀN

Giáo viên âm nhạc

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên âm nhạc Tại TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ KHẢI HOÀN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 2

- 4 Bến Cần Giuộc, Phường Phú Định, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Giáo viên âm nhạc Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch giảng dạy Âm nhạc theo chương trình của nhà trường (MOET / Cambridge / IB nếu có).
Tổ chức các hoạt động học tập đa dạng: hát, chơi nhạc cụ, đọc nhạc, sáng tác và biểu diễn.
Hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho các sự kiện nghệ thuật: lễ hội âm nhạc, văn nghệ, biểu diễn theo chủ đề,...
Phối hợp với giáo viên các môn khác để lồng ghép nội dung âm nhạc vào các dự án liên môn.
Theo dõi, đánh giá sự tiến bộ của học sinh và cung cấp phản hồi mang tính xây dựng.
Quản lý lớp học tích cực, xây dựng môi trường học tập vui vẻ và tôn trọng.
Bảo quản và đề xuất trang thiết bị âm nhạc phù hợp để phục vụ giảng dạy.
Tham gia các buổi họp chuyên môn, tập huấn và các hoạt động phát triển chuyên môn khác của nhà trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc hoặc chuyên ngành liên quan.
Có kinh nghiệm giảng dạy âm nhạc cho học sinh Tiểu học/THCS là một lợi thế.
Có khả năng chơi ít nhất một loại nhạc cụ (piano, guitar, ukulele, recorder…).
Kỹ năng tổ chức sự kiện biểu diễn và hoạt động ngoại khóa nghệ thuật.
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản là một lợi thế (nếu dạy chương trình tích hợp/ngoại ngữ).
Nhiệt huyết, sáng tạo, yêu thích giáo dục và có trách nhiệm với công việc.

Tại TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ KHẢI HOÀN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định.
Chế độ nghỉ lễ, phép năm theo quy định và chính sách nhà trường.
Cơ hội đào tạo, phát triển chuyên môn và thăng tiến.
Môi trường giáo dục hiện đại, thân thiện, sáng tạo.
Hỗ trợ ăn trưa tại trường
Tham gia teambuilding xịn xò

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ KHẢI HOÀN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ KHẢI HOÀN

TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ KHẢI HOÀN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 2-4 Bến Cần Giuộc, , Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giao-vien-am-nhac-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job364747
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa
Tuyển Giáo viên âm nhạc Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Tuyển Giáo viên âm nhạc TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu
TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Hạn nộp: 06/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ KHẢI HOÀN
Tuyển Giáo viên âm nhạc TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ KHẢI HOÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ KHẢI HOÀN
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm KinderWorld Education Group
Tuyển Giáo viên âm nhạc KinderWorld Education Group làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
KinderWorld Education Group
Hạn nộp: 22/08/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N
Tuyển Giáo viên âm nhạc CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm EMASI International Bilingual Schools
Tuyển Giáo viên âm nhạc EMASI International Bilingual Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
EMASI International Bilingual Schools
Hạn nộp: 16/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ thống giáo dục Edufit
Tuyển Giáo viên âm nhạc Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
Hệ thống giáo dục Edufit
Hạn nộp: 10/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
Tuyển Giáo viên âm nhạc Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
Hạn nộp: 31/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường phổ thông liên cấp H.A.S
Tuyển Giáo viên âm nhạc Trường phổ thông liên cấp H.A.S làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
Trường phổ thông liên cấp H.A.S
Hạn nộp: 23/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA
Tuyển Giáo viên âm nhạc CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA
Hạn nộp: 31/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa
Tuyển Giáo viên âm nhạc Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Tuyển Giáo viên âm nhạc TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu
TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Hạn nộp: 06/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ KHẢI HOÀN
Tuyển Giáo viên âm nhạc TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ KHẢI HOÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ KHẢI HOÀN
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm KinderWorld Education Group
Tuyển Giáo viên âm nhạc KinderWorld Education Group làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
KinderWorld Education Group
Hạn nộp: 22/08/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N
Tuyển Giáo viên âm nhạc CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm EMASI International Bilingual Schools
Tuyển Giáo viên âm nhạc EMASI International Bilingual Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
EMASI International Bilingual Schools
Hạn nộp: 16/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ thống giáo dục Edufit
Tuyển Giáo viên âm nhạc Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
Hệ thống giáo dục Edufit
Hạn nộp: 10/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
Tuyển Giáo viên âm nhạc Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
Hạn nộp: 31/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường phổ thông liên cấp H.A.S
Tuyển Giáo viên âm nhạc Trường phổ thông liên cấp H.A.S làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
Trường phổ thông liên cấp H.A.S
Hạn nộp: 23/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA
Tuyển Giáo viên âm nhạc CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA
Hạn nộp: 31/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giáo viên âm nhạc Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm