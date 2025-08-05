Tuyển Giáo viên âm nhạc TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ KHẢI HOÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2 - 4 Bến Cần Giuộc, Phường Phú Định, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Giáo viên âm nhạc

Lên kế hoạch giảng dạy Âm nhạc theo chương trình của nhà trường (MOET / Cambridge / IB nếu có).

Tổ chức các hoạt động học tập đa dạng: hát, chơi nhạc cụ, đọc nhạc, sáng tác và biểu diễn.

Hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho các sự kiện nghệ thuật: lễ hội âm nhạc, văn nghệ, biểu diễn theo chủ đề,...

Phối hợp với giáo viên các môn khác để lồng ghép nội dung âm nhạc vào các dự án liên môn.

Theo dõi, đánh giá sự tiến bộ của học sinh và cung cấp phản hồi mang tính xây dựng.

Quản lý lớp học tích cực, xây dựng môi trường học tập vui vẻ và tôn trọng.

Bảo quản và đề xuất trang thiết bị âm nhạc phù hợp để phục vụ giảng dạy.

Tham gia các buổi họp chuyên môn, tập huấn và các hoạt động phát triển chuyên môn khác của nhà trường.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc hoặc chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm giảng dạy âm nhạc cho học sinh Tiểu học/THCS là một lợi thế.

Có khả năng chơi ít nhất một loại nhạc cụ (piano, guitar, ukulele, recorder…).

Kỹ năng tổ chức sự kiện biểu diễn và hoạt động ngoại khóa nghệ thuật.

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản là một lợi thế (nếu dạy chương trình tích hợp/ngoại ngữ).

Nhiệt huyết, sáng tạo, yêu thích giáo dục và có trách nhiệm với công việc.

Tại TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ KHẢI HOÀN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định.

Chế độ nghỉ lễ, phép năm theo quy định và chính sách nhà trường.

Cơ hội đào tạo, phát triển chuyên môn và thăng tiến.

Môi trường giáo dục hiện đại, thân thiện, sáng tạo.

Hỗ trợ ăn trưa tại trường

Tham gia teambuilding xịn xò

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ KHẢI HOÀN

