Tuyển Giáo viên âm nhạc Công ty cổ phần DAYONE ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 304 - 306 Đường số 1, Khu Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Bình Tân ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Giáo viên âm nhạc Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Vận hành và giảng dạy các lớp Piano Sunny Days với giáo trình tại trung tâm.

Theo sát, nắm bắt tiến trình và trình độ của từng học viên giảng dạy, lên giáo án giảng dạy phù hợp.

Theo dõi tình hình tiến bộ của học viên và đưa ra các biện pháp cải thiện tốt hơn cho học viên.

Các việc khác theo hoạt động của trung tâm dưới sự điều động của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có đam mê và định hướng phát triển trong lĩnh vực sư phạm hay Piano (ưu tiên các hồ sơ có bằng cấp/ chứng chỉ liên quan)

Được hướng dẫn về chuyên môn và quy trình làm việc cụ thể.

Tự tin về khả năng đàn piano và truyền đạt.

Ưu tiên ứng viên đã từng là giáo viên dạy đàn Piano với đa dạng đối tượng (Người lớn, trẻ em) với các hình thức lớp 1-1/ Nhóm tại các Trung tâm/ Tại nhà/ Nhà thờ.

Tại Công ty cổ phần DAYONE ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lương tháng thứ 13 (mặc định).

Thưởng lương tháng thứ 14-18 theo kết quả kinh doanh.

Thưởng cổ phần hàng năm.

Phụ cấp tiền gửi xe 100%.

Nghỉ 12 ngày phép 1 năm.

Nghỉ ngày sinh nhật: nhận 100% lương HOẶC 200% lương khi đi làm ngày sinh nhật.

Đào tạo phát triển theo từng cấp bậc liên tục.

Cơ chế thăng tiến rõ ràng, được đo lường cụ thể theo tháng/quý.

Học piano miễn phí trọn đời trên toàn hệ thống.

Có HĐLĐ + BH thất nghiệp.

Đóng BHXH/BHYT 100% lương.

Chế độ ốm đau/ thai sản/ hôn hỉ/tang chế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần DAYONE ASIA

