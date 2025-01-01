Công việc Hướng dẫn viên du lịch

Nhu cầu tuyển dụng hướng dẫn viên du lịch ngày càng nhiều do ngành du lịch phát triển. Hướng dẫn viên du lịch đã kết nối văn hóa và lịch sử của Việt Nam với bạn bè quốc tế. Mức lương cho nghề này vô cùng hấp dẫn dao động từ 8.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào loại tour và khả năng ngôn ngữ.

1. Nhu cầu tuyển dụng hướng dẫn viên du lịch

Hiện nay, ngành du lịch phát triển do đất nước có sự hội nhập quốc tế, mở rộng mối quan hệ đối ngoại không chỉ về kinh tế, chính trị, văn hóa mà còn về ngoại giao du lịch. Chính vì thế, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho lĩnh vực này. Nhu cầu tuyển dụng hướng dẫn viên du lịch ngày càng nhiều không chỉ các tour nội địa mà còn có tour quốc tế.

Ngành du lịch Việt Nam vào năm 2024 thực sự bùng nổ hơn cả năm 2023 với những con số thống kê đầy ấn tưởng và hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ vào năm 2025. Theo số liệu thống kê của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết mới nhất, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tham quan du lịch vào tháng 11/2024 đạt 1,7 triệu lượt thăm, tăng 20,5% so với tháng 10 và tăng 38,8% so với năm 2023 cùng kỳ. Chắc chắn, đây là mức tăng cao nhất từ đầu năm đến nay.

Bên cạnh đó, tính lũy kế đến 11/2024, khách quốc tế ghé thăm nước ta đạt mốc 15,8 triệu lượt người, tăng 41% so với năm 2023 cùng kỳ. Tháng 12 của năm nay là dịp lễ Noel và dịp Tết Nguyên Đán đất nước ta có nhiều chính sách thông thoáng nhằm đưa ra các hoạt động quảng bá sôi động. Chính vì vầy, dự đoán lượng du khách quốc tế Việt Nam sẽ tăng nhanh vào những tháng cuối năm. Như vậy, mục tiêu vào cuối năm nay sẽ đón 17 -18 triệu khách quốc tế của ngành du lịch Việt Nam sắp "cán đích" thành công.

Với xu thế ngành du lịch phát triển, lượng khách du lịch trong nước và quốc tế tăng rõ rệt khiến nhu cầu tuyển dụng việc làm tăng cao, đặc biệt việc làm hướng dẫn viên ngày càng nhiều. Từ đó, mở ra nhiều cơ hội phát triển, gặp gỡ bạn bè và giao lưu văn hóa các nước.

2. Mức lương trung bình của việc làm hướng dẫn viên du lịch

Hiện nay, ngành du lịch phát triển nhanh chóng nên nhu cầu tuyển hướng dẫn viên du lịch gia tăng cả về dẫn tour nội địa, tour quốc tế đòi hỏi các hướng dẫn viên phải có khả năng ngôn ngữ tốt, có kinh nghiệm dẫn tour và giao tiếp giỏi. Tùy thuộc vào khả năng ngôn ngữ, kinh nghiệm bản thân mà mức lương cho mỗi người sẽ khác nhau. Dưới đây là mức lương cụ thể:

Mức lương theo loại tour:

Tuyển dụng hướng dẫn viên du lịch Mức lương trung bình (VNĐ/tháng) Tour nội địa 8.000.000 - 20.000.000 Tour quốc tế 20.000.000 - 50.000.000

Mức lương theo ngôn ngữ phổ biến

Tuyển dụng hướng dẫn viên du lịch Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Tuyển dụng hướng dẫn viên biết tiếng Anh 20.000.000 - 30.000.000 Tuyển dụng hướng dẫn viên tiếng Trung 10.000.000 - 15.000.000 Tuyển dụng hướng dẫn viên tiếng Nhật 15.000.000 - 30.000.000 Tuyển dụng hướng dẫn viên tiếng Hàn 15.000.000 - 20.000.000

3. Tuyển dụng hướng dẫn viên du lịch theo loại tour

Ngành du lịch tại Việt Nam không chỉ phát triển ở phạm vi du lịch tham quan trong nước mà còn du lịch tham quan quốc tế. Chính vì vậy, nhu cầu tuyển dụng hướng dẫn viên du lịch theo loại tour khá phổ biến gồm có: hướng dẫn viên du lịch (tour nội địa) và hướng dẫn viên ( tour quốc tế). Dưới đây là đặc điểm của mỗi loại dẫn tour tại du lịch Việt Nam:

3.1. Hướng dẫn viên du lịch tour nội địa

Tuyển dụng hướng dẫn viên du lịch nội địa có nhu cầu cao tại các thành phố lớn. Đặc biệt, những nơi có nhiều phong cảnh đẹp, di sản văn hóa lâu đời, rất thích hợp những du khách trong nước muốn khám phá vẻ đẹp quê hương, đất nước.

Hướng dẫn viên du lịch nội địa tập trung vào việc dẫn dắt khách tham quan trong nước, nên yêu cầu là người nắm rõ được ăn hóa, phong tục tập quán của các vùng miền ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, hướng dẫn viên du lịch nội địa không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn bao gồm tổ chức lịch trình, chăm sóc du khách và đảm bảo an toàn trong suốt chuyến đi cho du khách.

Các công việc cần thực hiện:

Giới thiệu điểm đến: Chia sẻ kiến thức về khu danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa tại địa phương và bản sắc truyền thống để giúp du khách hiểu rõ hơn nơi mình đến.

Quản lý tour: Lên kế hoạch và điều hành tour từ việc sắp xếp phương tiện di chuyển, quản lý thời gian đi và đến của cả đoàn.

Chăm sóc du khách: Nhiệt tình và làm du khách hài lòng của du khách, hỗ trợ mọi vấn đề phát sinh.

Đảm bảo an toàn: Hướng dẫn viên nội địa cần có khả năng giải quyết mọi tình huống khẩn cấp để đảm bảo chuyến đi an toàn và trọn vẹn.

Vị trí cho hướng dẫn viên tour nội địa thường có các công ty du lịch tuyển dụng để phục vụ khách hàng trong nước hoặc khách quốc tế tham quan trong lãnh thổ Việt Nam.

3.2. Hướng dẫn viên du lịch dẫn tour quốc tế

Tuyển dụng hướng dẫn viên du lịch tour quốc tế là một ngành khá hot và có nhu cầu lớn. Đây là một nghề được đánh giá là một công việc khá thú vị và có mức thu nhập cao.

Hướng dẫn viên có vai trò giúp du khách có những trải nghiệm tuyệt vời hơn khi ra quốc tế, là người chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyến đi và cung cấp thông tin về địa điểm du lịch, lịch sử, văn hóa và hoạt động du lịch vui chơi giải trí đảm bảo hoạt động tham quan diễn ra an toàn, suôn sẻ.

Hiện nay, các hướng dẫn viên du lịch quốc tế được “săn đón” rất nhiều, đặc biệt là những bạn giỏi về giao tiếp ngoại ngữ, co nhiều cơ hội cộng tác bên ngoài và mở rộng phạm vi làm việc hơn. Các công ty lữ hành lớn cần hướng dẫn viên có khả năng dẫn đoàn ra nước ngoài hoặc đón các đoàn khách quốc tế.

Các công việc cần thực hiện:

Hướng dẫn viên du lịch dẫ đoàn du khách Việt Nam ra nước ngoài hoặc đoàn khách quốc tế tới Việt Nam.

Thông thạo nhiều ngôn ngữ và có sự hiểu biết sâu về văn hóa, địa lý và phong tục của các quốc gia.

Thời gian làm việc của hướng dẫn viên kéo dài hơn, do đặc thù của các tour quốc tế.

Đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế cần phải thành thạo ít nhất một ngoại ngữ như tiếng Anh, Trung, Nhật hoặc tiếng Hàn. Bên cạnh đó, hướng dẫn viên quốc tế cần có thẻ và giấy tờ hợp lệ (visa, hộ chiếu) để đi nước ngoài.

4. Tuyển dụng hướng dẫn viên du lịch theo loại ngôn ngữ

Tuyển dụng hướng dẫn viên du lịch theo từng loại ngôn ngữ phụ thuộc lớn vào thị trường khách du lịch, kỹ năng chuyên môn và năng lực ngoại ngữ. Dưới đây là việc làm hướng dẫn viên ở ngôn ngữ phổ biến hiện nay:

4.1.Hướng dẫn viên du lịch ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ tiếng Anh giao tiếp là ngôn ngữ phổ biến nhất hiện nay, nên nhu cầu tuyển dụng hướng dẫn viên du lịch thuộc ngôn ngữ này luôn gia tăng phục vụ cả khách nước ngoài đến Việt Nam và khách Việt đi các nước khác biết giao tiếp bằng tiếng Anh.

Làm hướng dẫn viên du lịch yêu cầu có kỹ năng giao tiếp tốt có chứng chỉ ielts, toeic và có thẻ Hướng dẫn viên quốc tế do Tổng cục Du lịch Việt Nam cấp.

4.2. Hướng dẫn viên du lịch tiếng Trung

Tuyển dụng hướng dẫn viên du lịch tiếng Trung ngày càng tăng cao nhờ phần đông lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam sinh sống và lamg việc đứng đầu thị trường khách quốc tế.

Yêu cầu đối với việc làm này cần có chứng chỉ HSK và thẻ hướng dẫn viên du lịch. Ngoài ra, bạn còn hiểu biết về văn hóa, ẩm thực và phong tục của khách Trung Quốc.

4.3. Hướng dẫn viên du lịch ngôn ngữ Nhật

Nhu cầu tuyển dụng hướng dẫn viên biết nói tiếng Nhật tập trung nhiều vào nhóm khách Nhật Bản. Chính vì vậy, các công ty du lịch phục vụ tour outbound cho khách Việt đi Nhật thường có yêu cầu cao về chất lượng dịch vụ và hướng dẫn viên.

Yêu cầu đối với việc làm này cần có chứng chỉ JLPT và thẻ hướng dẫn viên quốc tế hoặc nội địa. Bên cạnh đó, vị trí công việc này đòi hỏi sử dụng tiếng Nhật trôi chảy, hiểu sâu về văn hóa Nhật Bản.

4.4. Hướng dẫn viên du lịch ngôn ngữ Hàn

Hiện nay, người Hàn Quốc sang sinh sống và làm việc ở Việt Nam rất nhiều và ngược lại. Cho nên, thúc đẩy ngành du lịch phát triển cả hai tour nội địa và tour quốc tế, kéo theo nhu cầu tuyển hướng dẫn viên du lịch càng nhiều. Đặc biệt, hướng dẫn viên có cơ hội làm việc cho các công ty và khách du lịch Hàn Quốc.

Yêu cầu đối với việc làm này cần giao tiếp thành thạo tiếng Hàn và phải có chứng chỉ TOPIK, thẻ hướng dẫn viên.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm hướng dẫn viên du lịch nhiều nhất

Hướng dẫn viên du lịch là một ngành nghề hấp dẫn với nhiều cơ hội phát triển tại các khu vực du lịch trọng điểm của Việt Nam. Các khu vực như TP Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ không chỉ nổi tiếng về tiềm năng du lịch mà còn là những điểm nóng trong tuyển dụng hướng dẫn viên du lịch. Dưới đây là tổng quan về các khu vực tuyển dụng hướng dẫn viên du lịch phổ biến nhất:

5.1. Hướng dẫn viên du lịch tại TP Hà Nội

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. Đây chính là điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách trong và ngoài nước. Với các di sản văn hóa phong phú như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hồ Gươm, phố cổ Hà Nội và hàng loạt làng nghề truyền thống, nhu cầu tuyển dụng hướng dẫn viên du lịch tại đây luôn ở mức cao.

Hà Nội cũng là cửa ngõ để đến với các điểm du lịch nổi tiếng khác như Tràng An (Ninh Bình), Sa Pa (Lào Cai), và Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).

5.2.Việc làm hướng dẫn viên du lịch tại TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch lớn nhất Việt Nam, nơi thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước mỗi năm. Với các điểm tham quan nổi bật như Dinh Độc Lập, chợ Bến Thành, địa đạo Củ Chi và các tour khám phá miền Tây sông nước, ngành du lịch tại đây luôn có nhu cầu cao về tuyển dụng hướng dẫn viên du lịch. Bên cạnh đó, có nhiều công ty du lịch sắp xếp các hướng dẫn viên tổ chức tour phục vụ khách nước ngoài đến TP.HCM.

5.3. Việc làm hướng dẫn viên du lịch tại TP Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng là một trong những trung tâm du lịch lớn tại Việt Nam, được biết đến với bãi biển Mỹ Khê tuyệt đẹp, bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và các công trình hiện đại như Cầu Rồng. Thành phố còn là cửa ngõ kết nối với các điểm du lịch nổi tiếng như Hội An, Huế và Bà Nà Hills. Nhờ vào lượng khách du lịch tăng trưởng mạnh mẽ, Đà Nẵng luôn có nhu cầu cao về hướng dẫn viên du lịch.

Ở tại thành phố này, có tuyển các vị trí phổ biến như: hướng dẫn viên tour nội địa và tour quốc tế, hướng dẫn viên tự do,..

5.4. Việc làm hướng dẫn viên du lịch Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ là trung tâm kinh tế, văn hóa thuộc đồng bằng sông Cửu Long nổi bật với các tour du lịch sông nước, chợ nổi Cái Răng cùng với làng du lịch Mỹ Khánh và nhiều vườn trái cây xanh mát. Sự phát triển của du lịch Cần Thơ tạo nên nhu cầu cao về tuyển dụng hướng dẫn viên du lịch nội địa, đặc biệt trong lĩnh vực tour trải nghiệm và khám phá văn hóa miền Tây.

5.5. Việc làm hướng dẫn viên du lịch tại Ninh Bình

Ninh Bình là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng tại Việt Nam, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới với quần thể danh lam thắng cảnh Tràng An. Các điểm du lịch như Tam Cốc - Bích Động, Hang Múa, chùa Bái Đính và khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long đã thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch, nhu cầu tuyển dụng hướng dẫn viên tại đây không ngừng gia tăng.

5.6. Hướng dẫn viên du lịch tại Phú Quốc

Phú Quốc, được mệnh danh là “hòn đảo ngọc” của Việt Nam. Điểm du lịch tại đây thu hút cả khách nội địa lẫn quốc tế. Với những bãi biển đẹp như Bãi Sao, Bãi Dài cùng các khu nghỉ dưỡng cao cấp, công viên giải trí VinWonders. Chính vì thế, nhu cầu tuyển dụng hướng dẫn viên du lịch tại đây rất cao.

Sự phát triển của ngành du lịch kéo theo sự gia tăng cơ hội việc làm cho các hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Đặc biệt, là trong lĩnh vực nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và du lịch biển đảo.

Đối với hướng dẫn tour nội địa thì các hướng dẫn viên du lịch tập trung dẫn tour tham quan đảo, các khu du lịch sinh thái và điểm vui chơi giải trí. Còn đối với các tour quốc tế tới Việt Nam, hướng dẫn viên tham gia vào các tour tham quan biển đảo và văn hóa.

6. Mô tả chi tiết công việc của nhân viên hướng dẫn viên du lịch

Nghề hướng dẫn viên du lịch là ngành mang lại cho khách du lịch có những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ trong suốt cả chuyến đi. Dưới đây là một số công việc của một hướng dẫn viên:

Đón khách du lịch, trò chuyện vui vẻ, nhiệt tình với khách du lịch.

Đưa ra thông tin chi tiết về địa điểm và hoạt động du lịch cho du khách.

Đảm bảo mọi hoạt động trong suốt chuyến đi được an toàn.

Sắp xếp các lịch trình đưa đón khách đúng hẹn, đúng giờ.

Giải đáp mọi thắc mắc và cung cấp thông tin cho du khách.

Xử lý các yêu cầu đặc biệt mang lại sự hài lòng của khách hàng.

Xây dựng những kế hoạch hoạt động truyền thông chuyên nghiệp.

Làm việc hiệu quả trong nhóm, các thành viên khác trong đội ngũ du lịch.

7. Hình thức tuyển dụng việc làm hướng dẫn viên du lịch

Do tính chất công việc, nghề hướng dẫn viên du lịch có nhiều hình thức làm việc khác nhau, linh hoạt ở môi trường làm việc nhưng đều khá rất bận rộn và phải di chuyển nhiều. Dưới đây là một số những đặc điểm của các hình thức làm việc:

Làm việc thuộc các công ty Lữ Hành:

Hướng dẫn viên du lịch được các công ty lữ hành tuyển dụng trực tiếp, có trách nhiệm dẫn đoàn tham quan, tổ chức tour và hỗ trợ khách hàng trong suốt hành trình. Ưu điểm của công việc này ổn định và các chế độ phúc lợi (bảo hiểm, thưởng, nghỉ phép) nhưng bên cạnh đó phải tuân thủ đúng quy định của công ty.

Làm việc tự do (Freelancer):

Hình thức này phù hợp với các bạn mong muốn làm tự do, độc lập, hướng dẫn viên tự tìm kiếm khách hàng qua mạng xã hội hoặc thông qua các công ty lữ hành thuê ngoài.

Làm việc tại công tu du lịch lớn:

Hướng dẫn viên du lịch được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với công ty, tập đoàn lớn thường đảm nhận các tour cao cấp hoặc quốc tế. Nhưng việc làm tại đây đòi hỏi chuyên môn và ngoại ngữ tốt, cũng có ap lực lớn từ doanh số và chất lượng dịch vụ.

Hướng dẫn viên tại điểm (Local Guide):

Đối với hình thức này, hướng dẫn viên chỉ hướng dẫn du khách tại một điểm tham quan hoặc khu vực cụ thể. Công việc này phù hợp với bạn không có thời gian di chuyển, muốn ổn định, thu nhập sẽ thấp hơn so với các tour dài ngày.

8. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm hướng dẫn viên du lịch

Nhiều người cho rằng, làm hướng dẫn viên du lịch chỉ cần sự tự tin về khả năng ngôn ngữ, giao tiếp là được nhưng đó chỉ là một trong những yếu tố quan trọng. Yêu cầu bắt buộc và điều kiện cần để hành nghề này đó chính là hẻ HDV (nội địa hoặc quốc tế). Bên cạnh đó, hướng dẫn viên phải tự trang bị cho mình một nền tảng văn hóa, kiến thức và chứng chỉ ngoại ngữ.

Kỹ năng giao tiếp tốt:

Kỹ năng giao tiếp là điều kiện bắt buộc nếu bạn muốn trở thành hướng dẫn viên du lịch. Nghề này đòi hỏi khả năng giao tiếp tốt bằng lời nói, bạn phải biết tạo điểm nhấn riêng trong lời nói để tránh mang tới cảm giác nhàm chán cho du khách, đặc biệt luôn nở nụ cười, thái độ lịch sự và gần gũi với du khách.

Khả năng ngoại ngữ giỏi:

Nếu bạn mong muốn mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực du lịch thì chứng chỉ ngoại ngữ cùng với khả năng sử dụng tốt ngôn ngữ là kỹ năng không thể thiếu. Việc lựa chọn và thành thạo ngôn ngữ khác (ngoài tiếng mẹ đẻ) để học tập và có hiểu biết sâu sắc về văn hóa phục vụ tốt cho công việc là rấy cần thiết đối với nghề HDV Du lịch.

Kỹ năng tổ chức và hoạt động theo nhóm:

Một kỹ năng quan trọng đối với nghề HDV du lịch đó là làm việc với đội nhóm. Hướng dẫn viên du lịch luôn hỗ trợ lẫn nhau trong công việc để nhất quán và thành công. Đồng thời, người làm hướng dẫn viên phải biết cách tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong mỗi chuyến đi. Vì vậy kỹ năng tổ chức và hoạt động nhóm là điều quan trọng đối với nghề HDV.

Kỹ năng về phương tiện truyền thông:

Để trở thành một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp thì ngoài việc có kinh nghiệm chuyên môn giỏi, khả năng giao tiếp và biết ngôn ngữ,.. thì còn có sự kỹ năng sử dụng thành thạo các phương tiện truyền thông phổ biến như: mạng xã hội, quay phim, chụp ảnh,…góp phần lớn vào sự thành công của chuyến du lịch.

9. Công ty du lịch nổi tiếng có nhu cầu tuyển hướng dẫn viên

Trong ngành du lịch, các công ty lữ hành nổi tiếng luôn có nhu cầu tuyển dụng hướng dẫn viên du lịch càng gia tăng. Đặc biệt, các vị trí này yêu cầu thông thạo ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Hàn luôn được ưu tiên. Dưới đây là bảng thông tin các công ty nổi tiếng:

Tên công ty Thông tin liên hệ Yêu cầu ngôn ngữ Saigontourist Website: www.saigontourist.net Địa chỉ: 45 Lê Thánh Tôn Quận 1 tại TP HCM Hotline: 1900-1808 Anh, Trung, Nhật, Hàn Vietravel Website: www.vietravel.com Địa chỉ: 190 Pasteur, Quận 3 tại TP HCM Hotline: 1900- 1839 Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn Fiditour Website: www.fiditour.com Địa chỉ: 129 Nguyễn Huệ, Quận 1 thuộc TP HCM Hotline: 1900-1569 Tiếng Anh, tiếng Trung TST Tourist Website: www.tsttourist.com Địa chỉ: 10 Tú Xương, Quận 3, TP HCM Hotline: 028. 3932.0089 Anh, Nhật, Hàn Hanoitourist Website: www.hanoitourist.vn Địa chỉ: 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội Hotline: 1900- 6750 Anh, Trung, Nhật, tiếng Hàn Đà Nẵng Xanh Travel Website: www.danangxanh.com Địa chỉ: 376 Nguyễn Tri Phương tại Tp Đà Nẵng Hotline: 093. 534.4229 Tiếng Anh, tiếng Hàn Lữ hành Hương Giang Website: www.huonggiangtourist.com.vn Địa chỉ: 54 Nguyễn Chí Diễu, TP Huế Hotline: 0234.3822.888 Tiếng Anh, tiếng Trung Indochina Sails Website: www.indochinasails.com Địa chỉ: 27 Ngô Huy Diễn, Long Biên, Tp Hà Nội Hotline: 024 3871 6356 Tiếng Anh, tiếng Trung Buffalo Tours (now Discova) Website: www.discova.com Địa chỉ: 94-96 Nguyễn Du, Quận 1 tại TP HCM Hotline: 028 3827 9170 Tiếng Anh, tiếng Nhật Ánh Dương Tours Website: www.anhtour.com Địa chỉ: 231 Âu Cơ, Tây Hồ, TP Hà Nội Hotline: 024 3717 3223 Tiếng Nga, tiếng Trung

Kết Luận

Tuyển dụng hướng dẫn viên du lịch là một trong những lĩnh vực đầy tiềm năng, đặc biệt tại các điểm đến nổi bật như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Ninh Bình, Cần Thơ và Phú Quốc. Nghề hướng dẫn viên không chỉ đòi hỏi kiến thức sâu về văn hóa, lịch sử và địa phương mà còn cần kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và xử lý tình huống linh hoạt. Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch cùng cơ hội việc làm trong lĩnh vực này ngày càng rộng mở, đặc biệt khi khách quốc tế quay lại sau đại dịch. Đây là cơ hội lý tưởng để phát triển sự nghiệp và đóng góp tích cực cho nét đẹp văn hóa- du lịch tại Việt Nam.