Tuyển Hướng dẫn viên du lịch JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
JobsGO Recruit

Hướng dẫn viên du lịch

Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
- Hà Nội:

- Lô A12 D21 ngõ 100 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc:
- Gọi đặt lịch khách hàng đến công ty khảo sát và đánh giá về mô hình du lịch mới.
- Tư vấn khách hàng tiềm năng.
- Tư vấn sản phẩm du lịch cao cấp
- Chăm sóc và xây dựng hệ thống khách hàng cá nhân.

- Tốt nghiệp tối thiểu THPT.
- Tuổi 20-30.
- Giọng nói dễ nghe,ngoại hình ưa nhìn.
- Có kinh nghiệm sale, telesale là lợi thế lớn.
- Có tư duy kinh doanh, thích thử thách, cạnh tranh.
- Cầu tiến, kiên trì và mong muốn thu nhập cao bằng nghề sale chuyên nghiệp và chân chính.

- Thu nhập: LCB 7tr5 + Commission + Thưởng . Thu nhập dao động khoảng 10tr - 50Tr hoặc không giới hạn tùy theo năng lực
- Được đào tạo về sale,marketing,quản lý.
- Teambuilding hàng tháng, quý tại các resort cao cấp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

