Tuyển Hướng dẫn viên du lịch JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô A12 D21 ngõ 100 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Hướng dẫn viên du lịch Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

Mô Tả Công Việc:

- Gọi đặt lịch khách hàng đến công ty khảo sát và đánh giá về mô hình du lịch mới.

- Tư vấn khách hàng tiềm năng.

- Tư vấn sản phẩm du lịch cao cấp

- Chăm sóc và xây dựng hệ thống khách hàng cá nhân.

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp tối thiểu THPT.

- Tuổi 20-30.

- Giọng nói dễ nghe,ngoại hình ưa nhìn.

- Có kinh nghiệm sale, telesale là lợi thế lớn.

- Có tư duy kinh doanh, thích thử thách, cạnh tranh.

- Cầu tiến, kiên trì và mong muốn thu nhập cao bằng nghề sale chuyên nghiệp và chân chính.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: LCB 7tr5 + Commission + Thưởng . Thu nhập dao động khoảng 10tr - 50Tr hoặc không giới hạn tùy theo năng lực

- Được đào tạo về sale,marketing,quản lý.

- Teambuilding hàng tháng, quý tại các resort cao cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

