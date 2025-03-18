Tuyển Hướng dẫn viên du lịch Công Ty Cổ Phần New Era Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Hướng dẫn viên du lịch Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Gọi điện thoại đặt lịch hẹn khách hàng đến tham dự sự kiện theo Data được cung cấp

- Xác nhận lịch hẹn sự kiện phù hợp với thời gian của khách hàng

- Nhắc nhở khách về thời gian diễn ra sự kiện du lịch trước thời gian bắt đầu sự kiện của công ty

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 18 trở lên, chấp nhận sinh viên đang chờ bằng

- KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm

- Làm việc Fulltime

- Đề cao thái độ hơn trình độ

- Có chí tiến thủ, chủ động, ham học hỏi trong công việc

- Ưu tiên các bạn mới ra trường muốn được học hỏi

- Nhanh nhẹn, linh hoạt và cẩn thận, hòa đồng.

Tại Công Ty Cổ Phần New Era Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: LC 7.000.000 VNĐ + hoa hồng theo doanh số + hot bonus hàng tháng (Thu nhập TB upto 10-20M/tháng) (Lương cứng không ảnh hưởng bởi KPI)

- Hoa Hồng/1 hợp đồng: 1.700.000 VNĐ - 2.500.000 VNĐ tùy loại hợp đồng. Hot bonus 200.000VNĐ-1.000.000VNĐ hoặc hơn tùy vào hiệu quả công việc.

- 02 tháng thử việc hưởng 85% lương.

- Được đi du lịch , tham gia outing, team-building, …

- Nâng cao kĩ năng giao tiếp, kĩ năng chăm sóc khách hàng.

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được training bởi các CCM dày dặn kinh nghiệm đứng đầu ngành.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, văn phòng hạng A sang chảnh ngay trung tâm Hà Nội, đồng nghiệp trẻ trung, năng động, thích hợp GenZ.

- Có đầy đủ chế độ khi là nhân viên chính thức: nghỉ dưỡng, sinh nhật, … được hưởng các chế độ BH theo quy định.

- Hưởng các chính sách phúc lợi theo Luật Lao động và chính sách của Công ty.

- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng lên các vị trí Trưởng Nhóm.

- Hỗ trợ dấu mộc thực tập (nếu cần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần New Era Group

