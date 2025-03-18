Tuyển Hướng dẫn viên du lịch Công Ty Cổ Phần New Era Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần New Era Group
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
Công Ty Cổ Phần New Era Group

Hướng dẫn viên du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hướng dẫn viên du lịch Tại Công Ty Cổ Phần New Era Group

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hướng dẫn viên du lịch Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Gọi điện thoại đặt lịch hẹn khách hàng đến tham dự sự kiện theo Data được cung cấp
- Xác nhận lịch hẹn sự kiện phù hợp với thời gian của khách hàng
- Nhắc nhở khách về thời gian diễn ra sự kiện du lịch trước thời gian bắt đầu sự kiện của công ty

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 18 trở lên, chấp nhận sinh viên đang chờ bằng
- KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm
KHÔNG
- Làm việc Fulltime
Fulltime
- Đề cao thái độ hơn trình độ
- Có chí tiến thủ, chủ động, ham học hỏi trong công việc
- Ưu tiên các bạn mới ra trường muốn được học hỏi
- Nhanh nhẹn, linh hoạt và cẩn thận, hòa đồng.

Tại Công Ty Cổ Phần New Era Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: LC 7.000.000 VNĐ + hoa hồng theo doanh số + hot bonus hàng tháng (Thu nhập TB upto 10-20M/tháng) (Lương cứng không ảnh hưởng bởi KPI)
-
10-20M/tháng) (Lương cứng không ảnh hưởng bởi KPI)
Lương cứng không ảnh hưởng bởi KPI
- Hoa Hồng/1 hợp đồng: 1.700.000 VNĐ - 2.500.000 VNĐ tùy loại hợp đồng. Hot bonus 200.000VNĐ-1.000.000VNĐ hoặc hơn tùy vào hiệu quả công việc.
- 02 tháng thử việc hưởng 85% lương.
85%
- Được đi du lịch , tham gia outing, team-building, …
- Nâng cao kĩ năng giao tiếp, kĩ năng chăm sóc khách hàng.
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được training bởi các CCM dày dặn kinh nghiệm đứng đầu ngành.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, văn phòng hạng A sang chảnh ngay trung tâm Hà Nội, đồng nghiệp trẻ trung, năng động, thích hợp GenZ.
- Có đầy đủ chế độ khi là nhân viên chính thức: nghỉ dưỡng, sinh nhật, … được hưởng các chế độ BH theo quy định.
- Hưởng các chính sách phúc lợi theo Luật Lao động và chính sách của Công ty.
- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng lên các vị trí Trưởng Nhóm.
- Hỗ trợ dấu mộc thực tập (nếu cần)
Hỗ trợ dấu mộc thực tập (nếu cần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần New Era Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần New Era Group

Công Ty Cổ Phần New Era Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 314-3, ngách 8/13 đường Huyền Kỳ, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

