Tuyển Hướng dẫn viên du lịch CÔNG TY TNHH NGƯỜI BẠN DU LỊCH HÀ NỘI làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NGƯỜI BẠN DU LỊCH HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 09/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2025
CÔNG TY TNHH NGƯỜI BẠN DU LỊCH HÀ NỘI

Hướng dẫn viên du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hướng dẫn viên du lịch Tại CÔNG TY TNHH NGƯỜI BẠN DU LỊCH HÀ NỘI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế:

- Thừa Thiên Huế

Mô Tả Công Việc Hướng dẫn viên du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Đón tiếp và hướng dẫn khách quốc tế trong hành trình tham quan Đại Nội – Huế.
Thuyết minh về lịch sử, kiến trúc, văn hóa cung đình Huế bằng tiếng Anh một cách rõ ràng, cuốn hút.
Quản lý đoàn khách, đảm bảo an toàn và sự hài lòng của khách trong suốt tour.
Trả lời câu hỏi, hỗ trợ khách trong các tình huống phát sinh.
Phối hợp với điều hành và các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng tour.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Dưới 35 tuổi.
Hiểu biết sâu về lịch sử, văn hóa Đại Nội và cố đô Huế.
Tiếng Anh giao tiếp tốt, phát âm rõ ràng, thân thiện, nhiệt tình.
Kỹ năng quản lý đoàn, xử lý tình huống nhanh nhạy.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm dẫn tour cho khách quốc tế ở Đại Nội.

Tại CÔNG TY TNHH NGƯỜI BẠN DU LỊCH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hấp dẫn theo từng tour (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)
• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, tiếp xúc nhiều với khách quốc tế
• Cơ hội nâng cao kỹ năng giao tiếp, hiểu biết văn hóa – lịch sử
• Có thể đăng ký ca linh hoạt theo lịch cá nhân
• Hỗ trợ đào tạo thêm nếu cần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGƯỜI BẠN DU LỊCH HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NGƯỜI BẠN DU LỊCH HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH NGƯỜI BẠN DU LỊCH HÀ NỘI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 8B5, phố Cảm Hội, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

