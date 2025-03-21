Tuyển Hướng dẫn viên du lịch Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 14, ngách 78/3, Ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Chăm sóc và tư vấn khách hàng mua tour ( Tour golf, tour du lịch)

Tiếp nhận và trả lời thông tin trên fanpage v.v.

Tìm kiếm khách hàng mới dưới mọi hình thức (telesales, email, zalo, facebook, gặp trực tiếp v.v…), chăm sóc Khách hàng cũ. Chốt và làm thủ tục ký hợp đồng với khách.

Phối hợp với phòng marketing để có phương án tối ưu trong việc tìm kiếm, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ công ty.

Phối hợp với kế toán thu hồi công nợ (nếu có)

Các công việc theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Nhanh nhẹn, khả năng giao tiếp và đàm phán tốt

Cẩn thận, trách nhiệm, nhiệt tình, đam mê kinh doanh

Chịu được áp lực công việc, chủ động, sáng tạo

Có khả năng làm việc độc lập lẫn làm việc nhóm

Yêu cầu thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Nga (có thể giao tiếp tốt)

Yêu cầu kinh nghiệm telesale/sale từ 6 tháng trở lên (Ưu tiên kinh nghiệm sale các lĩnh vực Du lịch, Bảo hiểm, Bất động sản… Các ngành sản phẩm/dịch vụ cao cấp)

Tại Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10-15 triệu/tháng : Lương cơ bản + thưởng KPI + hoa hồng + Ăn trưa (trao đổi chi tiết khi phỏng vấn)

Hoa hồng hấp dẫn, thưởng vượt mức KPI

Thử việc 1- 2 tháng (Tuỳ năng lực), sau thử việc được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ/ tết.

Thời gian làm việc: Sáng: 08:00 – 12:00. Chiều: 13:30 – 17:30. Làm từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (Nghỉ chiều t7 + CN)

Làm việc trong một môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động…

Thời gian làm việc:

Địa chỉ công ty: Số 14, ngách 78/3, Ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Địa chỉ công ty:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM

