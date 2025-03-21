Tuyển Hướng dẫn viên du lịch Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Tuyển Hướng dẫn viên du lịch Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM

Hướng dẫn viên du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hướng dẫn viên du lịch Tại Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 14, ngách 78/3, Ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hướng dẫn viên du lịch Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Chăm sóc và tư vấn khách hàng mua tour ( Tour golf, tour du lịch)
Tiếp nhận và trả lời thông tin trên fanpage v.v.
Tìm kiếm khách hàng mới dưới mọi hình thức (telesales, email, zalo, facebook, gặp trực tiếp v.v…), chăm sóc Khách hàng cũ. Chốt và làm thủ tục ký hợp đồng với khách.
Phối hợp với phòng marketing để có phương án tối ưu trong việc tìm kiếm, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ công ty.
Phối hợp với kế toán thu hồi công nợ (nếu có)
Các công việc theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, khả năng giao tiếp và đàm phán tốt
Cẩn thận, trách nhiệm, nhiệt tình, đam mê kinh doanh
Chịu được áp lực công việc, chủ động, sáng tạo
Có khả năng làm việc độc lập lẫn làm việc nhóm
Yêu cầu thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Nga (có thể giao tiếp tốt)
Yêu cầu kinh nghiệm telesale/sale từ 6 tháng trở lên (Ưu tiên kinh nghiệm sale các lĩnh vực Du lịch, Bảo hiểm, Bất động sản… Các ngành sản phẩm/dịch vụ cao cấp)

Tại Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10-15 triệu/tháng : Lương cơ bản + thưởng KPI + hoa hồng + Ăn trưa (trao đổi chi tiết khi phỏng vấn)
10-15 triệu/tháng
Hoa hồng hấp dẫn, thưởng vượt mức KPI
Thử việc 1- 2 tháng (Tuỳ năng lực), sau thử việc được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ/ tết.
Thời gian làm việc: Sáng: 08:00 – 12:00. Chiều: 13:30 – 17:30. Làm từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (Nghỉ chiều t7 + CN)
Làm việc trong một môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động…
Thời gian làm việc:
Địa chỉ công ty: Số 14, ngách 78/3, Ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Địa chỉ công ty:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM

Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 14, ngách 78/3, ngõ 78 phố Duy Tân, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

