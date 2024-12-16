Tuyển Hướng dẫn viên du lịch Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Anh Tuấn làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Anh Tuấn
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/01/2025
Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Anh Tuấn

Hướng dẫn viên du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hướng dẫn viên du lịch Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Anh Tuấn

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 14, ngách 78/3, Ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

- Số 67 Ngõ 7 Phạm Hùng, P. Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hướng dẫn viên du lịch Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Nắm rõ dịch vụ, sản phẩm của công ty
Hiểu biết về văn hoá, lịch sử, địa lý đất nước
Thiết kế và tính giá các chương trình du lịch.
Có khả năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng, tư vấn dịch vụ cho khách.
Phối hợp với các bộ phận triển khai kế hoạc kinh doanh
Đi dự hội nghị quốc tế khi đủ điều kiện

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết ngoại ngữ: Trung/ Anh/ Nga là lợi thế
Thành thạo kỹ năng vi tính.
Khả năng giao tiếp tốt.
Chịu được áp lực.
Nhiệt tình, kiên trì

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Anh Tuấn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo thoả thuận
Bảo hiểm đóng sau khi hết thử việc
Hưởng các phúc lợi khác của công ty
Thời gian làm việc: 8 giờ/ngày từ thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 làm đến 12:00
Môi trường: trẻ trung, thân thiện
Thời gian làm việc: Sáng: 08:00 – 12:00. Chiều: 13:30 – 17:30. Làm từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (Nghỉ chiều t7 + CN)
Thời gian làm việc:
Địa điểm làm việc: Số 67 Ngõ 7 Phạm Hùng, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy.
Địa điểm làm việc:
(Cùng địa chỉ: Số 14, ngách 78/3, ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Anh Tuấn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Anh Tuấn

Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Anh Tuấn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 7/67 Phạm Hùng – Cầu Giấy – Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

