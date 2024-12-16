Tuyển Hướng dẫn viên du lịch Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Anh Tuấn làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 14, ngách 78/3, Ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Số 67 Ngõ 7 Phạm Hùng, P. Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy

Hướng dẫn viên du lịch

Nắm rõ dịch vụ, sản phẩm của công ty

Hiểu biết về văn hoá, lịch sử, địa lý đất nước

Thiết kế và tính giá các chương trình du lịch.

Có khả năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng, tư vấn dịch vụ cho khách.

Phối hợp với các bộ phận triển khai kế hoạc kinh doanh

Đi dự hội nghị quốc tế khi đủ điều kiện

Yêu Cầu Công Việc

Biết ngoại ngữ: Trung/ Anh/ Nga là lợi thế

Thành thạo kỹ năng vi tính.

Khả năng giao tiếp tốt.

Chịu được áp lực.

Nhiệt tình, kiên trì

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Anh Tuấn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo thoả thuận

Bảo hiểm đóng sau khi hết thử việc

Hưởng các phúc lợi khác của công ty

Thời gian làm việc: 8 giờ/ngày từ thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 làm đến 12:00

Môi trường: trẻ trung, thân thiện

Thời gian làm việc: Sáng: 08:00 – 12:00. Chiều: 13:30 – 17:30. Làm từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (Nghỉ chiều t7 + CN)

Thời gian làm việc:

Địa điểm làm việc: Số 67 Ngõ 7 Phạm Hùng, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy.

Địa điểm làm việc:

(Cùng địa chỉ: Số 14, ngách 78/3, ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Anh Tuấn

