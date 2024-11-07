Tuyển Hướng dẫn viên du lịch Công ty Cổ phần Wander Compass làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Wander Compass
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
Hướng dẫn viên du lịch

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hướng dẫn viên du lịch Tại Công ty Cổ phần Wander Compass

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 53 đường 02 Khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Hướng dẫn viên du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Đại diện Wander Compass chuẩn bị họp đoàn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng trước chuyến đi.
Đồng hành và hỗ trợ khách hàng xuyên suốt các hoạt động mạo hiểm tương ứng từng cung đường quốc tế.
Đảm bảo chất lượng dịch vụ ổn định xuyên suốt tuyến hành trình.
Quản lý và giải quyết các tình huống rủi ro phát sinh trong tour.
Làm việc chặt chẽ cùng team địa phương để đảm bảo các trải nghiệm được đầy đủ và đáng nhớ.
Kết nối các thành viên trong đoàn, hỗ trợ hình ảnh cho khách trong chuyến đi.
Report các chất lượng dịch vụ tương ứng trong tour.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể lực phù hợp, đã từng tham gia các môn thể thao mạo hiểm hoặc các bộ môn outdoor, đặc biệt là trekking
Có kinh nghiệm dẫn tour thị trường quốc tế, thẻ hướng dẫn viên quốc tế.
Sử dụng tiếng Anh/tiếng Trung Quốc tốt, đặc biệt kỹ năng nghe nói.
Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.
Có niềm yêu thích các trải nghiệm mạo hiểm, hướng về thiên nhiên và quan tâm đến du lịch bền vững.
Linh hoạt, chịu được áp lực để xử lý các tình huống phát sinh trong tour.

Tại Công ty Cổ phần Wander Compass Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng rõ ràng và bonus theo từng tour cộng tác.
Hỗ trợ hợp đồng cộng tác viên theo dự án.
Được đào tạo các kiến thức, kỹ năng liên quan đến từng cung đường.
Tham gia những khóa đào tạo Sơ cấp cứu thường niên.
Cơ hội tham gia các trải nghiệm độc đáo, đáng nhớ trong nước và Châu Á.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Wander Compass

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Wander Compass

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 53 đường 2 Khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

