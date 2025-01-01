Công việc IoT

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 14 kết quả / Từ khoá "IoT/Embedded Engineer"
Xoá bộ lọc Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc IoT

-

Có 14 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ban Vien Company
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng Ban Vien Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ban Vien Company
Hạn nộp: 27/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2,500 USD
FPT Software
Hạn nộp: 04/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Flexxource
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng Flexxource làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 15 USD
Flexxource
Hạn nộp: 10/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 800 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Nha Trang
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Nha Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Nha Trang
Hạn nộp: 12/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm MCGAAW
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng MCGAAW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
MCGAAW
Hạn nộp: 20/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 2,000 USD
CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 2,000 USD Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STYL SOLUTIONS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STYL SOLUTIONS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STYL SOLUTIONS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 19/12/2024
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư IoT (IoT Engineer) CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 2,000 USD
CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 2,000 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Pavana
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng Công ty Cổ phần Công nghệ Pavana làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Pavana
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng CÔNG TY CP ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
CÔNG TY CP ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TNK KIM LONG
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng CÔNG TY TNHH TNK KIM LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TNK KIM LONG
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm LG Electronics Development Vietnam Company Limited
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng LG Electronics Development Vietnam Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
LG Electronics Development Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bosch Global Software Technologies Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bosch Global Software Technologies Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm

Việc làm IoT đang trở thành xu hướng tuyển dụng của nhiều doanh nghiệp lớn, tại TP. HCM, Hà NộiĐà Nẵng,... với mức lương hấp dẫn từ 10.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Để tìm kiếm cơ hội việc làm IoT, ứng viên cần trang bị kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật, bảo mật và các ngôn ngữ lập trình phổ biến.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm IoT

IoT (Internet of Things) hay Internet vạn vật là một hệ thống mạng lưới thiết bị thông minh kết nối với nhau qua Internet, cho phép người dùng dễ dàng điều khiển và thu thập thông tin từ các thiết bị điện tử như smartphone, đồng hồ thông minh hay máy tính.

Việc làm IoT đang mở ra nhiều cơ hội hấp dẫn với nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng, đặc biệt là tại những công ty công nghệ lớn như Viettel, FPT, Samsung, Intel và Google.

Theo thống kê, hiện có gần 60% dân số thế giới, tương đương với gần 5 tỷ người, sử dụng Internet, cho thấy tiềm năng phát triển của IoT trong các lĩnh vực từ sản xuất, y tế, giao thông đến an ninh mạng.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của những công nghệ như trí tuệ nhân tạo(AI), big data và 5G, việc làm IoT ngày càng phong phú. Ứng viên có thể tìm việc lập trình viên IoT, kỹ sư hệ thống hoặc trở thành chuyên gia phân tích dữ liệu. Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong ngành IoT rất lớn, không chỉ ở công ty trong nước mà còn tại nhiều tập đoàn đa quốc gia, mở ra những hướng đi mới cho những ai có đam mê và chuyên môn vững vàng.

Nhu cầu việc làm IoT đang tăng cao chưa từng thấy
Nhu cầu việc làm IoT đang tăng cao chưa từng thấy

Thị trường nhân lực ngành IoT hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ, đặc biệt là khi những giải pháp thông minh ngày càng trở nên phổ biến trong đời sống.

2. Mức lương trung bình của việc làm IoT

Theo khảo sát gần đây của Job3s, mức lương trung bình của một chuyên gia IoT tại Việt Nam dao động từ 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Con số này còn có thể cao hơn tùy thuộc vào kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn, quy mô công ty và vị trí công tác.

Đặc biệt, đối với những chuyên gia cấp cao, có nhiều năm kinh nghiệm và làm việc tại những tập đoàn lớn, mức lương có thể lên đến 60.000.000 VNĐ/tháng hoặc thậm chí còn cao hơn. Tuy nhiên, đối với các vị trí thực tập sinh hoặc kỹ sư làm việc tại doanh nghiệp vừa và nhỏ, mức lương có thể thấp hơn, khoảng 15.000.000 VNĐ/tháng.

Người làm trong ngành IoT tại Việt Nam hiện có mức thu nhập khá tốt
Người làm trong ngành IoT tại Việt Nam hiện có mức thu nhập khá tốt

3. Mô tả công việc của việc làm IoT

Việc làm IoT đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ năng lập trình, hiểu biết về mạng và phần cứng, cũng như khả năng phát triển hệ thống kết nối thông minh. Người làm công tác IoT sẽ tham gia vào việc nghiên cứu, phát triển và triển khai giải pháp IoT nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất và cải thiện hiệu quả công việc.

  • Thiết kế và phát triển hệ thống IoT: Tạo ra các giải pháp IoT đáp ứng nhu cầu của những lĩnh vực như sản xuất, y tế, giao thông và an ninh. Công việc này bao gồm việc lựa chọn cảm biến, thiết bị và công nghệ phù hợp để xây dựng hệ thống.

  • Lập trình phần mềm và cấu hình thiết bị IoT: Viết mã cho ứng dụng IoT, lập trình thiết bị và cảm biến kết nối Internet. Đồng thời, cấu hình các thiết bị này để đảm bảo hoạt động chính xác và hiệu quả trong môi trường thực tế.

  • Phân tích và xử lý dữ liệu: Thu thập, phân tích dữ liệu từ cảm biến và thiết bị IoT để đưa ra quyết định, giải pháp cải tiến quy trình sản xuất hoặc dịch vụ. Đây là công việc quan trọng để tối ưu hóa hoạt động của hệ thống IoT.

  • Bảo mật và an ninh hệ thống IoT: Đảm bảo hệ thống IoT không bị tấn công hoặc xâm nhập bằng cách triển khai biện pháp bảo mật mạnh mẽ, bảo vệ dữ liệu người dùng và thông tin hệ thống khỏi những mối đe dọa từ bên ngoài.

  • Tối ưu hóa hiệu suất hệ thống IoT: Cải thiện tốc độ truyền tải dữ liệu, giảm độ trễ và tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng của thiết bị IoT để đảm bảo hoạt động ổn định trong môi trường sử dụng thực tế.

  • Bảo trì và hỗ trợ sau triển khai: Sau khi hệ thống IoT được triển khai, người làm việc trong lĩnh vực này cần giám sát và bảo trì để đảm bảo mọi thiết bị hoạt động trơn tru, cũng như hỗ trợ khách hàng hoặc các bộ phận khác trong việc giải quyết sự cố kỹ thuật.

Lưu ý: Mô tả công việc làm IoT có thể thay đổi tùy thuộc vào từng vị trí cụ thể, sản phẩm kinh doanh của công ty và quy mô dự án.

Công việc của một chuyên viên IoT bao gồm rất nhiều nhiệm vụ đa dạng
Công việc của một chuyên viên IoT bao gồm rất nhiều nhiệm vụ đa dạng

4. Yêu cầu đối với việc làm IoT

Để tìm việc làm IoT, ứng viên cần có những kiến thức và kỹ năng chuyên môn về kỹ thuật, bảo mật và những ngôn ngữ lập trình. Đồng thời, người làm trong lĩnh vực này phải sở hữu những kỹ năng mềm và khả năng làm việc trong môi trường đòi hỏi sáng tạo và giải quyết vấn đề.

  • Kiến thức chuyên môn vững vàng: Thành thạo ngôn ngữ trong ngành lập trình phổ biến như C/C++, Java, Python, cùng với hiểu biết về điện toán đám mây và bảo mật.

  • Kỹ năng xử lý dữ liệu lớn: IoT liên quan đến việc thu thập và phân tích một lượng dữ liệu khổng lồ từ các thiết bị. Lập trình viên cần khả năng trích xuất và sử dụng các dữ liệu này để tối ưu hóa hệ thống.

  • Hiểu biết về bảo mật: Đảm bảo an toàn cho thiết bị và dữ liệu người dùng trong môi trường IoT, đặc biệt là trong việc ngăn chặn các mối đe dọa từ các cuộc tấn công mạng.

  • Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp: Việc phát triển hệ thống IoT đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhóm kỹ thuật, vì vậy khả năng giao tiếp rõ ràng và làm việc nhóm là rất quan trọng.

  • Kiên trì và giải quyết vấn đề: Lập trình viên IoT phải có sự kiên nhẫn khi đối mặt với các thách thức kỹ thuật phức tạp và có khả năng tìm ra giải pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề.

Ngoài ra, có một số yếu tố khác giúp ứng viên có cơ hội cao hơn để tìm việc làm IoT tại những tập đoàn, công ty lớn:

  • Kinh nghiệm: Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực IoT là một lợi thế lớn.

  • Dự án cá nhân: Các dự án cá nhân liên quan đến IoT sẽ giúp bạn chứng minh khả năng của mình.

  • Chứng chỉ: Một số chứng chỉ chuyên ngành như AWS Certified IoT Specialist, Azure IoT Developer Specialty... sẽ giúp ứng viên tăng tính cạnh tranh.

Lưu ý: Yêu cầu đối với các vị trí việc làm IoT có thể thay đổi tùy theo phạm vi công việc và mục tiêu cụ thể của từng công ty.

Việc làm IoT cần có kỹ năng lập trình, kiến thức về hệ thống nhúng
Việc làm IoT cần có kỹ năng lập trình, kiến thức về hệ thống nhúng

5. Khu vực tuyển dụng việc làm IoT

Trong bối cảnh IoT ngày càng phát triển mạnh mẽ, các cơ hội việc làm trong lĩnh vực này đang xuất hiện tại nhiều thành phố lớn, đặc biệt là các khu vực có nền công nghệ và hạ tầng phát triển mạnh như TP. HCM, Hà Nội và Đà Nẵng,... Nhiều công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước đang tìm kiếm nhân sự cho nhiều vị trí liên quan đến IoT, từ lập trình viên đến chuyên viên phân tích dữ liệu và bảo mật.

Việc làm IoT tại TP. HCM

Với vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, TP. HCM tập trung một lượng lớn công ty công nghệ, startup và tập đoàn đa quốc gia. Sự thuận lợi này tạo ra một môi trường làm việc năng động và nhiều cơ hội việc làm IoT.

Lĩnh vực tuyển dụng IoT tại TP. HCM đa dạng, từ phát triển phần mềm nhúng, thiết kế hệ thống IoT, đến phân tích dữ liệu lớn. Đặc biệt, những công ty khởi nghiệp về IoT thường có nhu cầu tuyển dụng cao đội ngũ kỹ sư tài năng để phát triển sản phẩm và dịch vụ mới.

Việc làm IoT tại Hà Nội

Hà Nội cũng là một khu vực trọng điểm trong ngành công nghệ thông tin, đặc biệt là trong lĩnh vực IoT. Nhiều công ty lớn như VNPT, Viettel và một số doanh nghiệp quốc tế như Microsoft, IBM đang triển khai các dự án lớn về IoT.

Nhu cầu tuyển dụng ở đây tập trung vào những vị trí phát triển hệ thống IoT, bảo mật và quản lý dự án, đặc biệt trong một số lĩnh vực như y tế, giao thông và sản xuất thông minh.

Việc làm IoT tại Đà Nẵng

Đà Nẵng có sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin và môi trường kinh doanh năng động, đang trở thành điểm đến lý tưởng cho ứng viên tìm việc làm IoT. Một số công ty như TMA Solutions và FPT Software tại Đà Nẵng đang tuyển dụng lập trình viên IoT cho các dự án liên quan đến điện toán đám mây và hệ thống tự động hóa.

Thành phố này cũng thu hút nhiều dự án IoT từ những tập đoàn quốc tế, mở ra cơ hội cho những ai muốn phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ cao.

Nhu cầu về nhân lực trong lĩnh vực IoT ngày càng tăng cao
Nhu cầu về nhân lực trong lĩnh vực IoT ngày càng tăng cao

6. Trường đào tạo ngành IoT Hot nhất hiện nay

Việc làm IoT hiện nay đang ngày càng trở thành xu hướng, đặc biệt trong các lĩnh vực như phát triển phần mềm, bảo mật và tự động hóa. Để đáp ứng nhu cầu nhân lực cao trong ngành này, một số trường đào tạo ngành IoT hàng đầu tại Việt Nam như Đại học Bách Khoa Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Đại học CNTT TP. HCM đã đầu tư vào các chương trình đào tạo chuyên sâu, trang bị kiến thức vững chắc cho sinh viên, chuẩn bị cho họ những cơ hội việc làm IoT hấp dẫn.

Khu vực

Tên trường

Ngành học

Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn

(2024)

Học phí

(2024)

Hà Nội

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến)

A00; A01; D28

27.21

24.000.000 - 30.000.000 VNĐ/năm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa

A00; A01

26.08

27.000.000 - 55.000.000 VNĐ/năm

Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

TP. HCM

Đại học Bách Khoa TP. HCM

Điện - Điện tử - Viễn thông - Tự động hóa -Thiết kế Vi mạch (Nhóm ngành)

A00; A01

80.03 ( Xét tuyển kết hợp)

29.000.000 - 80.000.000 VNĐ/năm

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

Hệ thống nhúng và IoT (đào tạo bằng tiếng Việt)

A00; A01; D01; D90

25.65

13.000.000 - 16.200.000 VNĐ/năm

Công nghệ thông tin (đào tạo bằng tiếng Anh)

A00; A01; D01; D90

25.65

Đại học CNTT TP. HCM

Công nghệ thông tin

A00; A01; D01; D07

27.1

32.800.000 VNĐ/năm

Việc làm IoT đang là một trong những lĩnh vực thu hút sự quan tâm lớn của giới trẻ
Việc làm IoT đang là một trong những lĩnh vực thu hút sự quan tâm lớn của giới trẻ

Ngành Internet of Things (IoT) đang phát triển mạnh mẽ và kéo theo đó là nhu cầu tuyển dụng lớn đối với các chuyên gia trong lĩnh vực này. Với tiềm năng phát triển rộng mở, mức lương dành cho các vị trí liên quan đến IoT cũng rất hấp dẫn. Do đó, nếu sở hữu những kiến thức và kỹ năng chuyên môn phù hợp, ứng viên sẽ có nhiều cơ hội để tìm việc làm IoT và phát triển sự nghiệp.