Công việc IoT

Việc làm IoT đang trở thành xu hướng tuyển dụng của nhiều doanh nghiệp lớn, tại TP. HCM, Hà Nội và Đà Nẵng,... với mức lương hấp dẫn từ 10.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Để tìm kiếm cơ hội việc làm IoT, ứng viên cần trang bị kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật, bảo mật và các ngôn ngữ lập trình phổ biến.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm IoT

IoT (Internet of Things) hay Internet vạn vật là một hệ thống mạng lưới thiết bị thông minh kết nối với nhau qua Internet, cho phép người dùng dễ dàng điều khiển và thu thập thông tin từ các thiết bị điện tử như smartphone, đồng hồ thông minh hay máy tính.

Việc làm IoT đang mở ra nhiều cơ hội hấp dẫn với nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng, đặc biệt là tại những công ty công nghệ lớn như Viettel, FPT, Samsung, Intel và Google.

Theo thống kê, hiện có gần 60% dân số thế giới, tương đương với gần 5 tỷ người, sử dụng Internet, cho thấy tiềm năng phát triển của IoT trong các lĩnh vực từ sản xuất, y tế, giao thông đến an ninh mạng.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của những công nghệ như trí tuệ nhân tạo(AI), big data và 5G, việc làm IoT ngày càng phong phú. Ứng viên có thể tìm việc lập trình viên IoT, kỹ sư hệ thống hoặc trở thành chuyên gia phân tích dữ liệu. Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong ngành IoT rất lớn, không chỉ ở công ty trong nước mà còn tại nhiều tập đoàn đa quốc gia, mở ra những hướng đi mới cho những ai có đam mê và chuyên môn vững vàng.

Nhu cầu việc làm IoT đang tăng cao chưa từng thấy

Thị trường nhân lực ngành IoT hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ, đặc biệt là khi những giải pháp thông minh ngày càng trở nên phổ biến trong đời sống.

2. Mức lương trung bình của việc làm IoT

Theo khảo sát gần đây của Job3s, mức lương trung bình của một chuyên gia IoT tại Việt Nam dao động từ 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Con số này còn có thể cao hơn tùy thuộc vào kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn, quy mô công ty và vị trí công tác.

Đặc biệt, đối với những chuyên gia cấp cao, có nhiều năm kinh nghiệm và làm việc tại những tập đoàn lớn, mức lương có thể lên đến 60.000.000 VNĐ/tháng hoặc thậm chí còn cao hơn. Tuy nhiên, đối với các vị trí thực tập sinh hoặc kỹ sư làm việc tại doanh nghiệp vừa và nhỏ, mức lương có thể thấp hơn, khoảng 15.000.000 VNĐ/tháng.

Người làm trong ngành IoT tại Việt Nam hiện có mức thu nhập khá tốt

3. Mô tả công việc của việc làm IoT

Việc làm IoT đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ năng lập trình, hiểu biết về mạng và phần cứng, cũng như khả năng phát triển hệ thống kết nối thông minh. Người làm công tác IoT sẽ tham gia vào việc nghiên cứu, phát triển và triển khai giải pháp IoT nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất và cải thiện hiệu quả công việc.

Thiết kế và phát triển hệ thống IoT: Tạo ra các giải pháp IoT đáp ứng nhu cầu của những lĩnh vực như sản xuất, y tế, giao thông và an ninh. Công việc này bao gồm việc lựa chọn cảm biến, thiết bị và công nghệ phù hợp để xây dựng hệ thống.

Lập trình phần mềm và cấu hình thiết bị IoT: Viết mã cho ứng dụng IoT, lập trình thiết bị và cảm biến kết nối Internet. Đồng thời, cấu hình các thiết bị này để đảm bảo hoạt động chính xác và hiệu quả trong môi trường thực tế.

Phân tích và xử lý dữ liệu: Thu thập, phân tích dữ liệu từ cảm biến và thiết bị IoT để đưa ra quyết định, giải pháp cải tiến quy trình sản xuất hoặc dịch vụ. Đây là công việc quan trọng để tối ưu hóa hoạt động của hệ thống IoT.

Bảo mật và an ninh hệ thống IoT: Đảm bảo hệ thống IoT không bị tấn công hoặc xâm nhập bằng cách triển khai biện pháp bảo mật mạnh mẽ, bảo vệ dữ liệu người dùng và thông tin hệ thống khỏi những mối đe dọa từ bên ngoài.

Tối ưu hóa hiệu suất hệ thống IoT: Cải thiện tốc độ truyền tải dữ liệu, giảm độ trễ và tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng của thiết bị IoT để đảm bảo hoạt động ổn định trong môi trường sử dụng thực tế.

Bảo trì và hỗ trợ sau triển khai: Sau khi hệ thống IoT được triển khai, người làm việc trong lĩnh vực này cần giám sát và bảo trì để đảm bảo mọi thiết bị hoạt động trơn tru, cũng như hỗ trợ khách hàng hoặc các bộ phận khác trong việc giải quyết sự cố kỹ thuật.

Lưu ý: Mô tả công việc làm IoT có thể thay đổi tùy thuộc vào từng vị trí cụ thể, sản phẩm kinh doanh của công ty và quy mô dự án.

Công việc của một chuyên viên IoT bao gồm rất nhiều nhiệm vụ đa dạng

4. Yêu cầu đối với việc làm IoT

Để tìm việc làm IoT, ứng viên cần có những kiến thức và kỹ năng chuyên môn về kỹ thuật, bảo mật và những ngôn ngữ lập trình. Đồng thời, người làm trong lĩnh vực này phải sở hữu những kỹ năng mềm và khả năng làm việc trong môi trường đòi hỏi sáng tạo và giải quyết vấn đề.

Kiến thức chuyên môn vững vàng: Thành thạo ngôn ngữ trong ngành lập trình phổ biến như C/C++, Java, Python, cùng với hiểu biết về điện toán đám mây và bảo mật.

Kỹ năng xử lý dữ liệu lớn: IoT liên quan đến việc thu thập và phân tích một lượng dữ liệu khổng lồ từ các thiết bị. Lập trình viên cần khả năng trích xuất và sử dụng các dữ liệu này để tối ưu hóa hệ thống.

Hiểu biết về bảo mật: Đảm bảo an toàn cho thiết bị và dữ liệu người dùng trong môi trường IoT, đặc biệt là trong việc ngăn chặn các mối đe dọa từ các cuộc tấn công mạng.

Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp: Việc phát triển hệ thống IoT đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhóm kỹ thuật, vì vậy khả năng giao tiếp rõ ràng và làm việc nhóm là rất quan trọng.

Kiên trì và giải quyết vấn đề: Lập trình viên IoT phải có sự kiên nhẫn khi đối mặt với các thách thức kỹ thuật phức tạp và có khả năng tìm ra giải pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề.

Ngoài ra, có một số yếu tố khác giúp ứng viên có cơ hội cao hơn để tìm việc làm IoT tại những tập đoàn, công ty lớn:

Kinh nghiệm: Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực IoT là một lợi thế lớn.

Dự án cá nhân: Các dự án cá nhân liên quan đến IoT sẽ giúp bạn chứng minh khả năng của mình.

Chứng chỉ: Một số chứng chỉ chuyên ngành như AWS Certified IoT Specialist, Azure IoT Developer Specialty... sẽ giúp ứng viên tăng tính cạnh tranh.

Lưu ý: Yêu cầu đối với các vị trí việc làm IoT có thể thay đổi tùy theo phạm vi công việc và mục tiêu cụ thể của từng công ty.

Việc làm IoT cần có kỹ năng lập trình, kiến thức về hệ thống nhúng

5. Khu vực tuyển dụng việc làm IoT

Trong bối cảnh IoT ngày càng phát triển mạnh mẽ, các cơ hội việc làm trong lĩnh vực này đang xuất hiện tại nhiều thành phố lớn, đặc biệt là các khu vực có nền công nghệ và hạ tầng phát triển mạnh như TP. HCM, Hà Nội và Đà Nẵng,... Nhiều công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước đang tìm kiếm nhân sự cho nhiều vị trí liên quan đến IoT, từ lập trình viên đến chuyên viên phân tích dữ liệu và bảo mật.

Việc làm IoT tại TP. HCM

Với vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, TP. HCM tập trung một lượng lớn công ty công nghệ, startup và tập đoàn đa quốc gia. Sự thuận lợi này tạo ra một môi trường làm việc năng động và nhiều cơ hội việc làm IoT.

Lĩnh vực tuyển dụng IoT tại TP. HCM đa dạng, từ phát triển phần mềm nhúng, thiết kế hệ thống IoT, đến phân tích dữ liệu lớn. Đặc biệt, những công ty khởi nghiệp về IoT thường có nhu cầu tuyển dụng cao đội ngũ kỹ sư tài năng để phát triển sản phẩm và dịch vụ mới.

Việc làm IoT tại Hà Nội

Hà Nội cũng là một khu vực trọng điểm trong ngành công nghệ thông tin, đặc biệt là trong lĩnh vực IoT. Nhiều công ty lớn như VNPT, Viettel và một số doanh nghiệp quốc tế như Microsoft, IBM đang triển khai các dự án lớn về IoT.

Nhu cầu tuyển dụng ở đây tập trung vào những vị trí phát triển hệ thống IoT, bảo mật và quản lý dự án, đặc biệt trong một số lĩnh vực như y tế, giao thông và sản xuất thông minh.

Việc làm IoT tại Đà Nẵng

Đà Nẵng có sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin và môi trường kinh doanh năng động, đang trở thành điểm đến lý tưởng cho ứng viên tìm việc làm IoT. Một số công ty như TMA Solutions và FPT Software tại Đà Nẵng đang tuyển dụng lập trình viên IoT cho các dự án liên quan đến điện toán đám mây và hệ thống tự động hóa.

Thành phố này cũng thu hút nhiều dự án IoT từ những tập đoàn quốc tế, mở ra cơ hội cho những ai muốn phát triển sự nghiệp trong ngành công nghệ cao.

Nhu cầu về nhân lực trong lĩnh vực IoT ngày càng tăng cao

6. Trường đào tạo ngành IoT Hot nhất hiện nay

Việc làm IoT hiện nay đang ngày càng trở thành xu hướng, đặc biệt trong các lĩnh vực như phát triển phần mềm, bảo mật và tự động hóa. Để đáp ứng nhu cầu nhân lực cao trong ngành này, một số trường đào tạo ngành IoT hàng đầu tại Việt Nam như Đại học Bách Khoa Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Đại học CNTT TP. HCM đã đầu tư vào các chương trình đào tạo chuyên sâu, trang bị kiến thức vững chắc cho sinh viên, chuẩn bị cho họ những cơ hội việc làm IoT hấp dẫn.

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Đại học Bách Khoa Hà Nội Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) A00; A01; D28 27.21 24.000.000 - 30.000.000 VNĐ/năm Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa A00; A01 26.08 27.000.000 - 55.000.000 VNĐ/năm Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá TP. HCM Đại học Bách Khoa TP. HCM Điện - Điện tử - Viễn thông - Tự động hóa -Thiết kế Vi mạch (Nhóm ngành) A00; A01 80.03 ( Xét tuyển kết hợp) 29.000.000 - 80.000.000 VNĐ/năm Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM Hệ thống nhúng và IoT (đào tạo bằng tiếng Việt) A00; A01; D01; D90 25.65 13.000.000 - 16.200.000 VNĐ/năm Công nghệ thông tin (đào tạo bằng tiếng Anh) A00; A01; D01; D90 25.65 Đại học CNTT TP. HCM Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 27.1 32.800.000 VNĐ/năm

Việc làm IoT đang là một trong những lĩnh vực thu hút sự quan tâm lớn của giới trẻ

Ngành Internet of Things (IoT) đang phát triển mạnh mẽ và kéo theo đó là nhu cầu tuyển dụng lớn đối với các chuyên gia trong lĩnh vực này. Với tiềm năng phát triển rộng mở, mức lương dành cho các vị trí liên quan đến IoT cũng rất hấp dẫn. Do đó, nếu sở hữu những kiến thức và kỹ năng chuyên môn phù hợp, ứng viên sẽ có nhiều cơ hội để tìm việc làm IoT và phát triển sự nghiệp.