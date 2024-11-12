Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng CÔNG TY CP ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

CÔNG TY CP ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Embedded Engineer/Lập trình nhúng

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô B13, Khu đấu giá Vạn Phúc, Lê Văn Tám, Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Embedded Engineer/Lập trình nhúng Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Phát triển và tối ưu hóa phần mềm nhúng cho các thiết bị phần cứng
Thiết kế và triển khai các ứng dụng giao tiếp giữa phần cứng và phần mềm
Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm từ giai đoạn lên ý tưởng đến sản xuất
Viết mã nguồn, debug và kiểm thử các ứng dụng nhúng
Tối ưu hóa hiệu suất và tiêu thụ năng lượng của phần mềm nhúng
Phối hợp chặt chẽ với các kỹ sư phần cứng để đảm bảo tích hợp hiệu quả
Tạo và duy trì tài liệu kỹ thuật cho các dự án
Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiết bị giám sát hành trình
Thực hiện triển khai công việc theo hướng dẫn và báo cáo định kỳ của cấp trên

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1 năm kinh nghiệm
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử, Khoa học Máy tính hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức vững về lập trình C++ và lập trình nhúng
Hiểu biết về kiến trúc vi điều khiển và hệ thống nhúng
Có kinh nghiệm làm việc với các giao thức truyền thông như I2C, SPI, UART
Có kiến thức cơ bản về HTML, CSS, JavaScript và ReactJS để phát triển giao diện người dùng cho các ứng dụng nhúng
Khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật và sơ đồ mạch điện tử
Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phân tích tốt
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu kỹ thuật

Tại CÔNG TY CP ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 16.000.000đ - 20.000.000đ, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Được xét tăng lương 2 lần/năm, xét tăng lương thâm niên vào cuối năm, thưởng lễ tết, sinh nhật,…
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng với các công nghệ mới nhất trong lĩnh vực nhúng
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được trang bị đầy đủ các thiết bị, công cụ cần thiết cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC

CÔNG TY CP ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Lô B13, Khu Đấu Giá Vạn Phúc, Phố Lê Văn Tám, P. Vạn Phúc, Q.Hà Đông, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

