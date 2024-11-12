Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng CÔNG TY CP ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô B13, Khu đấu giá Vạn Phúc, Lê Văn Tám, Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Embedded Engineer/Lập trình nhúng Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Phát triển và tối ưu hóa phần mềm nhúng cho các thiết bị phần cứng

Thiết kế và triển khai các ứng dụng giao tiếp giữa phần cứng và phần mềm

Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm từ giai đoạn lên ý tưởng đến sản xuất

Viết mã nguồn, debug và kiểm thử các ứng dụng nhúng

Tối ưu hóa hiệu suất và tiêu thụ năng lượng của phần mềm nhúng

Phối hợp chặt chẽ với các kỹ sư phần cứng để đảm bảo tích hợp hiệu quả

Tạo và duy trì tài liệu kỹ thuật cho các dự án

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiết bị giám sát hành trình

Thực hiện triển khai công việc theo hướng dẫn và báo cáo định kỳ của cấp trên

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1 năm kinh nghiệm

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử, Khoa học Máy tính hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức vững về lập trình C++ và lập trình nhúng

Hiểu biết về kiến trúc vi điều khiển và hệ thống nhúng

Có kinh nghiệm làm việc với các giao thức truyền thông như I2C, SPI, UART

Có kiến thức cơ bản về HTML, CSS, JavaScript và ReactJS để phát triển giao diện người dùng cho các ứng dụng nhúng

Khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật và sơ đồ mạch điện tử

Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phân tích tốt

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu kỹ thuật

Tại CÔNG TY CP ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 16.000.000đ - 20.000.000đ, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định

Được xét tăng lương 2 lần/năm, xét tăng lương thâm niên vào cuối năm, thưởng lễ tết, sinh nhật,…

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng với các công nghệ mới nhất trong lĩnh vực nhúng

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Được trang bị đầy đủ các thiết bị, công cụ cần thiết cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC

