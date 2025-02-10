Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Nha Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Nha Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Nha Trang
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Nha Trang

Embedded Engineer/Lập trình nhúng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Embedded Engineer/Lập trình nhúng Tại Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Nha Trang

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 40/6, Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Embedded Engineer/Lập trình nhúng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thời gian cần: nhận làm ngay
Thời gian cần:
Mô tả công việc:
- Phát triển sản phẩm IoTs
- Đọc hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện tử
- Lập trình firmware thành thạo (C/C++) các dòng chip ESP, Nordic…
- Phối hợp với các kĩ sư thiết kế phần cứng và thiết kế phần mềm để hoàn thiện sản phẩm.
- Thiết kế chương trình hỗ trợ thiết lập sản xuất và QC.
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo và quản lý của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên ngành có liên quan tới Điện tử.
- Thành thạo vi tính văn phòng, internet.
- Tác phong chuyên nghiệp.
- Biết tiếng Anh.
- Năng động, nhanh nhẹn, nhạy bén.
- Có khả năng giao tiếp tốt.
- Có khả năng đi công tác trong nước và nước ngoài.

Tại Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Nha Trang Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Nha Trang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Nha Trang

Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Nha Trang

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 40/6, Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

