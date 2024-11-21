Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 2,000 USD

Mức lương 800 - 2,000 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô tả công việc

- Nhận yêu cầu và nghiên cứu tài liệu, thực hiện công việc được giao

- Phát triển phần mềm kiểm thử các thiết bị ECU hoặc MCU bằng CAPL Matlab simulink

- Phân tích logs các tín hiệu CAN/Ethernet/LIN nhằm đánh giá tính đúng đắn của phần mềm đã phát triển

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm với một ngôn ngữ (Ưu tiên C/C++)

- Bằng Cử nhân/Kỹ sư chuyên ngành Điện tử, Tự động hóa, Khoa học Máy tính, Công nghệ thông tin hoặc tương đương

- Hiểu biết cơ bản về Phân tích và Thiết kế hướng đối tượng

- Kỹ năng phân tích vấn đề và giải quyết vấn đề tốt

- Có kiến thức về Embedded, có kinh nghiệm phát triển phần mềm cho ECU/MCU là một lợi thế

- Đã từng làm việc với CAPL hoặc HILS là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và Phúc Lợi

Thời gian làm việc linh hoạt 5 ngày/ tuần từ 7h30 đến 8h30 (nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật)

Nghỉ trưa 1 tiếng

Thử việc 100% lương

Tham gia đầy đủ Bảo hiểm tuân thủ theo Luật Lao động hiện hành. (đóng full lương)

Bảo hiểm sức khỏe

Hỗ trợ ăn trưa

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Tối thiểu 13 tháng lương 1 năm,và các khoản thưởng vào các ngày lễ khác.

Thưởng giới thiệu ứng viên 20M – 40M/1 người tùy từng thời điểm.

Thưởng bằng cấp 5-20M/ 1 lần

Thưởng lễ tết 1tr/ 1 lần

Tiền ma chay, hiếu hỉ 2tr/1 người

Đánh giá tăng lương 2 lần/năm.

Tham gia các sự kiện ngoại khóa, hoạt động Team Building, Workshop, tiệc sinh nhật hàng tháng,...

Du lịch 1 lần/năm trong nước hoặc nước ngoài.

Cơ hội nghề nghiệp

Làm việc, học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp là những kỹ sư trẻ tài năng, đam mê và có lý tưởng lớn

Được tham gia các chương trình training về kỹ năng công nghệ và kỹ năng mềm, phương pháp làm việc

Được tư vấn và chia sẻ về phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân.

Có nhiều cơ hội đi onsite làm việc tại Nhật .

Môi trường làm việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, công bằng.

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí Leader, quản lý.

Tinh thần làm việc nhóm tốt, hỗ trợ nhiệt tình từ đồng nghiệp.

Tham gia các khóa học training tiếng Nhật, kỹ năng mềm, kiến thức kỹ thuật.

Tham gia các Club Game, Bóng đá, Tiếng Nhật.

Có cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản.

