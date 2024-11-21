Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 2,000 USD

Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 2,000 USD

CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM

Embedded Engineer/Lập trình nhúng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Embedded Engineer/Lập trình nhúng Tại CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM

Mức lương
800 - 2,000 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tầng 23, tầng 26 tòa nhà Handico Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Embedded Engineer/Lập trình nhúng Với Mức Lương 800 - 2,000 USD

Mô tả công việc
- Nhận yêu cầu và nghiên cứu tài liệu, thực hiện công việc được giao
- Phát triển phần mềm kiểm thử các thiết bị ECU hoặc MCU bằng CAPL Matlab simulink
- Phân tích logs các tín hiệu CAN/Ethernet/LIN nhằm đánh giá tính đúng đắn của phần mềm đã phát triển

Với Mức Lương 800 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm với một ngôn ngữ (Ưu tiên C/C++)
- Bằng Cử nhân/Kỹ sư chuyên ngành Điện tử, Tự động hóa, Khoa học Máy tính, Công nghệ thông tin hoặc tương đương
- Hiểu biết cơ bản về Phân tích và Thiết kế hướng đối tượng
- Kỹ năng phân tích vấn đề và giải quyết vấn đề tốt
- Có kiến thức về Embedded, có kinh nghiệm phát triển phần mềm cho ECU/MCU là một lợi thế
- Đã từng làm việc với CAPL hoặc HILS là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và Phúc Lợi
Thời gian làm việc linh hoạt 5 ngày/ tuần từ 7h30 đến 8h30 (nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật)
Nghỉ trưa 1 tiếng
Thử việc 100% lương
Tham gia đầy đủ Bảo hiểm tuân thủ theo Luật Lao động hiện hành. (đóng full lương)
Bảo hiểm sức khỏe
Hỗ trợ ăn trưa
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Tối thiểu 13 tháng lương 1 năm,và các khoản thưởng vào các ngày lễ khác.
Thưởng giới thiệu ứng viên 20M – 40M/1 người tùy từng thời điểm.
Thưởng bằng cấp 5-20M/ 1 lần
Thưởng lễ tết 1tr/ 1 lần
Tiền ma chay, hiếu hỉ 2tr/1 người
Đánh giá tăng lương 2 lần/năm.
Tham gia các sự kiện ngoại khóa, hoạt động Team Building, Workshop, tiệc sinh nhật hàng tháng,...
Du lịch 1 lần/năm trong nước hoặc nước ngoài.
Cơ hội nghề nghiệp
Làm việc, học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp là những kỹ sư trẻ tài năng, đam mê và có lý tưởng lớn
Được tham gia các chương trình training về kỹ năng công nghệ và kỹ năng mềm, phương pháp làm việc
Được tư vấn và chia sẻ về phát triển năng lực và nghề nghiệp bản thân.
Có nhiều cơ hội đi onsite làm việc tại Nhật .
Môi trường làm việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, công bằng.
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí Leader, quản lý.
Tinh thần làm việc nhóm tốt, hỗ trợ nhiệt tình từ đồng nghiệp.
Tham gia các khóa học training tiếng Nhật, kỹ năng mềm, kiến thức kỹ thuật.
Tham gia các Club Game, Bóng đá, Tiếng Nhật.
Có cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 26, Tòa nhà Handico Tower, Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-developer-thu-nhap-800-2000-usd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job254707
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ban Vien Company
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng Ban Vien Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ban Vien Company
Hạn nộp: 27/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2,500 USD
FPT Software
Hạn nộp: 04/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Flexxource
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng Flexxource làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 15 USD
Flexxource
Hạn nộp: 10/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 800 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Nha Trang
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Nha Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Nha Trang
Hạn nộp: 12/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MCGAAW
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng MCGAAW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
MCGAAW
Hạn nộp: 20/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Nha Trang
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Nha Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Nha Trang
Hạn nộp: 12/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 2,000 USD
CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 2,000 USD Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STYL SOLUTIONS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STYL SOLUTIONS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STYL SOLUTIONS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 19/12/2024
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ban Vien Company
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng Ban Vien Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ban Vien Company
Hạn nộp: 27/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2,500 USD
FPT Software
Hạn nộp: 04/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Flexxource
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng Flexxource làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 15 USD
Flexxource
Hạn nộp: 10/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 800 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Nha Trang
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Nha Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Nha Trang
Hạn nộp: 12/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MCGAAW
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng MCGAAW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
MCGAAW
Hạn nộp: 20/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Nha Trang
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Nha Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Nha Trang
Hạn nộp: 12/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 2,000 USD
CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 800 - 2,000 USD Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STYL SOLUTIONS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STYL SOLUTIONS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STYL SOLUTIONS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 19/12/2024
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất