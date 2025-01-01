Công việc Tài xế xe tải/container

Nhu cầu tuyển tài xế xe tải tăng cao nhiều năm nay vì các doanh nghiệp cần vận chuyển hàng hóa khối lượng lớn giữa các tỉnh thành. Tính chất của công việc này liên quan tới sự an toàn, tính mạng của con người nên các nhà tuyển dụng thường có những yêu cầu khắt khe. Mức lương của vị trí tài xế lái xe tải thường dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm tài xế xe tải

Tài xế xe tải là người kiếm sống bằng nghề lái xe tải và chịu trách nhiệm đưa hàng hóa từ cơ sở kinh doanh, sản xuất đến những khu vực giao hàng theo yêu cầu. Tài xế có thể chạy đường dài hoặc đường ngắn tùy vào mục đích và nhu cầu khác nhau. Công việc này khá vất vả và căng thẳng, chỉ dành cho các đối tượng chủ yếu là nam giới.

Vai trò của tài xế xe tải rất quan trọng trong các doanh nghiệp sản xuất vì những người này có trách nhiệm đảm bảo hàng hóa đến nơi an toàn. Tài xế xe tải cũng là người giám sát, kiểm tra tình trạng của hàng hóa sau đó báo cáo về các chi nhánh. Do tính đặc thù của ngành này, các doanh nghiệp sản xuất có nhu cầu khá lớn trong việc tuyển tài xế xe tải.

Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, xu hướng mở cửa hội nhập kéo theo yêu cầu vận chuyển hàng hóa với khối lượng lớn giữa các tỉnh thành hoặc giữa doanh nghiệp với cơ sở xuất - nhập khẩu cũng ngày càng gia tăng. Do đó, việc bổ sung nguồn nhân lực lái xe tải tại các doanh nghiệp là rất cần thiết. Điều này tạo cơ hội việc làm cho những ứng viên có năng lực trong ngành này.

Nhu cầu tuyển tài xế xe tải tăng cao nhiều năm nay vì nước ta phát triển ngành dịch vụ hàng hóa

Hiện nay, có tới hàng trăm tin đăng tuyển tài xế xe tải trên các trang web việc làm mỗi tháng. Điều này chứng tỏ nhu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp cho vị trí công việc này. Các nhà tuyển dụng luôn ưu tiên những ứng viên có sức khỏe, có kinh nghiệm lái xe đường trường với nhiều chế độ đãi ngộ tốt. Nếu làm việc hiệu quả trong nhiều năm, bạn cũng có cơ hội thăng tiến trở thành quản lý đội xe.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tài xế xe tải

Theo thống kê, thu nhập của tài xế xe tải phụ thuộc vào khả năng chuyên môn và số năm kinh nghiệm cầm lái. Ngoài ra, với các công ty có quy mô lớn, công việc này có thể giúp bạn nhận về mức lương hậu hĩnh. Dưới đây là bảng lương chi tiết:

Tuyển tài xế xe tải Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Tài xế xe tải mới vào nghề

(từ 1 - 3 năm kinh nghiệm) 10.000.000 - 12.000.000 Tài xế xe tải kinh nghiệm lâu năm

(từ 3 năm kinh nghiệm trở lên) 12.000.000 - 20.000.000 Quản lý đội xe tải 18.000.000 - 25.000.000

3. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho tài xế xe tải

Lái xe tải là công việc khá vất vả, đòi hỏi nhiều kỹ năng vì tính chất của công việc này có liên quan đến sự an toàn, tính mạng của con người. Các nhà tuyển dụng luôn đưa ra những yêu cầu khắt khe, cần thiết dành cho các ứng viên muốn ứng tuyển tài xế xe tải:

Bằng lái xe phù hợp (B2, C, hoặc các loại bằng khác) : Nhân viên lái xe tải bắt buộc phải có bằng lái tương ứng với từng loại xe, ở đây thường là bằng lái xe hạng B2, C hoặc E. Ngoài ra, nhà tuyển dụng cũng ưu tiên những ứng viên có độ tuổi từ 25 – 40 tuổi để đảm bảo có đủ sức khỏe và các kỹ năng chuyên môn cùng độ chín chắn trong nghề.

: Nhân viên lái xe tải bắt buộc phải có bằng lái tương ứng với từng loại xe, ở đây thường là bằng lái xe hạng B2, C hoặc E. Ngoài ra, nhà tuyển dụng cũng ưu tiên những ứng viên có độ tuổi từ 25 – 40 tuổi để đảm bảo có đủ sức khỏe và các kỹ năng chuyên môn cùng độ chín chắn trong nghề. Kinh nghiệm lái xe và hiểu biết về kỹ thuật xe tải: Tài xế xe tải cần có kinh nghiệm trong nghề, ưu tiên người có từ 2 - 3 năm trở lên. Ngoài ra, ứng viên cũng cần hiểu biết về kỹ thuật xe tải, có khả năng phát hiện và sửa chữa các lỗi, hỏng hóc mà xe tải hay gặp phải để dễ dàng nắm được tình hình sau đó bình tĩnh xử lý các vấn đề của xe khi có phát sinh.

Tài xế xe tải cần có kinh nghiệm trong nghề, ưu tiên người có từ 2 - 3 năm trở lên. Ngoài ra, ứng viên cũng cần hiểu biết về kỹ thuật xe tải, có khả năng phát hiện và sửa chữa các lỗi, hỏng hóc mà xe tải hay gặp phải để dễ dàng nắm được tình hình sau đó bình tĩnh xử lý các vấn đề của xe khi có phát sinh. Kiến thức về địa lý và các tuyến đường: Tài xế xe tải thường đi đường dài nên cần thông thạo về địa lý để có thể vận chuyển hàng hóa đến đúng nơi quy định. Ngoài ra, ứng viên cũng cần hiểu và nắm vững về luật giao thông, điều khiển xe đúng quy định, không đánh võng, lạng lách hay đi với tốc độ nhanh, gây nguy hiểm cho mình và người tham gia giao thông.

Tài xế xe tải thường đi đường dài nên cần thông thạo về địa lý để có thể vận chuyển hàng hóa đến đúng nơi quy định. Ngoài ra, ứng viên cũng cần hiểu và nắm vững về luật giao thông, điều khiển xe đúng quy định, không đánh võng, lạng lách hay đi với tốc độ nhanh, gây nguy hiểm cho mình và người tham gia giao thông. Kỹ năng giao tiếp và phục vụ khách hàng: Làm tài xế xe tải, bạn sẽ tiếp xúc trực tiếp với các bên đối tác hoặc các bộ phận phòng ban ở các chi nhánh, đôi khi là hỏi thăm đường nên cần kỹ năng giao tiếp tốt. Tuy nhiên khi nói chuyện, tài xế cần chú ý giữ thái độ lịch sự, không nên dùng lời lẽ quá lỗ mãng với hành khách. Giao tiếp khéo léo giúp người tài xế được nhà tuyển dụng đánh giá cao.

Ngoài ra, tài xế xe tải cần giữ được sự tập trung và sự tỉnh táo khi lái xe. Đây được coi là yếu tố quan trọng các nhân viên lái xe cần đảm bảo để có những chuyến đi an toàn. Hơn thế, do tính chất công việc, tài xế xe tải thường làm theo ca và không thể tránh khỏi việc làm ca đêm, làm việc đột xuất theo yêu cầu. Do đó, một nhân viên có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất.

Các doanh nghiệp có yêu cầu khá khắt khe khi tuyển tài xế xe tải

4. Những khó khăn của việc làm tài xế xe tải

Nhu cầu tuyển tài xế xe tải liên tục tăng nhiều năm nay tạo nhiều cơ hội việc làm cho các lao động có chuyên môn về lĩnh vực này. Tuy nhiên, bên cạnh những tiềm năng phát triển, việc làm tài xế xe tải cũng có những thách thức:

Cạnh tranh trong ngành vận tải

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Việt Nam tham gia hàng loạt hiệp định thương mại tự do (FTA), các doanh nghiệp logistics phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ những doanh nghiệp nước ngoài. Do đó, để tăng cường vị thế, ngành vận tải cần đổi mới, tạo giá trị khác biệt với mục đích thu hút khách hàng.

Rủi ro về an toàn, bảo mật hàng hóa

An toàn là một yếu tố quan trọng đối với ngành vận tải hàng hóa. Việc sử dụng hệ thống theo dõi, giám sát giúp giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng an toàn cho các tài xế xe tải. Các thiết bị có thể kiểm tra lộ trình, tốc độ và tình trạng của phương tiện giúp ngăn chặn tình huống nguy hiểm và tối ưu hóa lộ trình giảm nguy cơ tai nạn. Đồng thời, tài xế xe tải còn phải đối mặt với cơn buồn ngủ thường trực và có thể gặp nguy hiểm luôn rình rập như địa hình xấu, cướp giật, hành hung,...

Ngoài ra, vì làm ngành vận tải, tài xế xe tải có trách nhiệm sắp xếp, bảo quản hàng hóa trên xe. Họ cũng chịu trách nhiệm bảo mật đồ trên xe và tránh xảy ra các tình huống rủi ro như mất cắp, bị lừa đảo, chiếm đoạt hàng hóa.

Áp lực từ việc đáp ứng thời gian giao hàng

Ngành vận tải ngày càng phát triển theo thời gian kéo theo thu nhập của tài xế rất khởi sắc. Tuy nhiên, tài xế bắt buộc phải lái xe với tần suất dày đặc hơn. Làm việc với tần suất liên tục và chạy đường dài khiến tài xế dễ buồn ngủ nhưng họ vẫn phải hoàn thành tốt công việc, giao hàng đúng thời gian theo yêu cầu của người quản lý trực tiếp.

Ngoài ra, tài xế xe tải còn gặp phải một số vấn đề khó khăn khác như thường xuyên xa nhà một thời gian dài, ngồi cả ngày trên xe, gặp vấn đề với bảo trì xe tải hay giờ làm việc quá dài… Tuy nhiên, với những tài xế đường trường, doanh nghiệp luôn có chế độ đãi ngộ tốt cho người lao động để đảm bảo sự gắn bó với nghề.

Ngành vận tải đóng vai trò quan trọng trong các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực logistics

5. Tầm quan trọng c ủa tài xế xe tải

Ngành vận tải mang lại doanh thu không nhỏ cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực logistics, giúp ích cho sự phát triển của nền kinh tế. Có thể nói, nhân viên tài xế xe tải có đóng góp vào nền kinh tế vô cùng đáng kể.

Đóng góp vào sự phát triển của ngành logistics

Hiện nay, nhu cầu của khách hàng khi chọn dịch vụ vận chuyển là làm sao giao hàng an toàn, đúng thời gian và giá cạnh tranh. Các nhà phân phối dịch vụ cần tổ chức, phối hợp để phương thức vận tải cung cấp hợp lý. Công việc tài xế xe tải giúp ích khá nhiều cho các doanh nghiệp vì có thể linh hoạt về mặt thời gian vận chuyển. Theo đó, việc tuyển tài xế xe tải đóng vai trò là “mắt xích quan trọng” của chuỗi cung ứng.

Các nhà tổ chức logistics luôn quan tâm cải thiện chuỗi cung ứng, tăng năng lực cạnh tranh bằng cách nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải, đặc biệt là hình thức tiết giảm chi phí hợp lý và thời gian vận tải.

Vai trò của tài xế xe tải trong việc kết nối chuỗi cung ứng

Các tài xế xe tải có vai trò làm lên thành công của dịch vụ vận chuyển hàng hóa. Việc tuyển tài xế xe tải chất lượng, có tay nghề là thách thức đối với ngành này. Nếu không có đủ nhân lực, việc vận hành dịch vụ vận tải sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của chuỗi cung ứng và các ngành liên kết với lĩnh vực này.

Tại Việt Nam, năm 2021, chính việc thiếu hụt tài xế xe tải đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc chở và xuất khẩu lúa gạo miền Tây và khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của ngành vận tải hàng hóa đối với nền kinh tế Việt Nam.

Tác động của dịch vụ vận tải đến sự tiện lợi trong tiêu dùng

Xe tải chở hàng là công cụ quan trọng trong quá trình kinh doanh nhờ khả năng vận chuyển đa dạng các mặt hàng có thể là những hàng hóa nhẹ nhàng như hàng tiêu dùng, thực phẩm, đồ điện tử. Mỗi loại hàng hóa đều có yêu cầu kỹ thuật, phương pháp vận chuyển riêng đảm bảo tính an toàn, hiệu quả.

Những xe tải nhẹ thường được dùng để vận chuyển hàng hóa có khối lượng nhỏ, yêu cầu cao về tốc độ giao hàng. Những loại xe này có thể dễ dàng di chuyển trong thành phố, được trang bị hệ thống ưu việt nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa, từ đó đem lại sự tiện lợi cho người tiêu dùng khi giao nhận hàng.

Nhìn chung, trước xu thế hội nhập hiện tại, nhu cầu tuyển tài xế xe tải luôn duy trì ở mức cao. Các doanh nghiệp tích cực đưa ra chính sách đãi ngộ tốt với các nhân lực có kinh nghiệm lâu năm trong ngành dịch vụ vận tải. Nếu muốn trở thành tài xế xe tải, bạn cần có yêu cầu chuyên môn về lái xe để đảm bảo vận chuyển an toàn, đúng thời hạn. Nếu có năng lực chuyên môn về ngành nghề này, trở thành tài xế xe tải là sự lựa chọn khá tốt dành cho bạn.