Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN
Ngày đăng tuyển: 15/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN

Tài xế xe tải/container

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế xe tải/container Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 18A Cộng Hòa, P. 12, Quận Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Tài xế xe tải/container Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Kiểm tra tình trạng hàng hóa trước và sau khi lên - xuống hàng tại Kho/ Bưu cục/ Địa chỉ khách hàng trước khi cho xe xuất phát;
Đảm bảo chất xếp hàng hóa và lên xuống hàng hóa theo đúng quy định;
Kiểm tra tình trạng seal trước khi cho xe xuất phát;
Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho toàn bộ hàng hóa trên xe trong quá trình vận chuyển và an toàn giao thông khi lưu thông trên đường;
Lái xe theo đúng khu vực, tuyến đường được sắp xếp và theo sự điều động của cấp trên;
Giao và nhận hàng hóa theo đúng quy định;
Kiểm tra tình trạng xe khi nhận xe bàn giao từ đồng nghiệp hoặc phụ trách Đội xe;
Thường xuyên kiểm tra tình trạng xe và báo cáo ngay cho quản lý khi phát sinh các sự số;
Bảo quản xe và các thiết bị trên xe được giao. Vệ sinh, dọn dẹp thùng xe sạch sẽ trước khi bàn giao xe về cho Đội xe;
Các công việc khác theo sự điều động của cấp trên (nếu có);

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng B2/C, tối thiểu 1 - 2 năm kinh nghiệm lái xe tải;
Sức khỏe tốt, tác phong gọn gàng, chỉn chu;
Không hình xăm, không bấm khuyên tai;
Thái độ hòa nhã, thân thiện, linh hoạt trong công việc;
Cẩn thận tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm BHXH;
Phụ cấp, chế độ thưởng;
Tăng lương;
Nghỉ phép năm;
Đồng phục;
Đào tạo;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 18A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

