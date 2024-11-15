Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế xe tải/container Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN
- Hồ Chí Minh:
- 18A Cộng Hòa, P. 12, Quận Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Tài xế xe tải/container Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Kiểm tra tình trạng hàng hóa trước và sau khi lên - xuống hàng tại Kho/ Bưu cục/ Địa chỉ khách hàng trước khi cho xe xuất phát;
Đảm bảo chất xếp hàng hóa và lên xuống hàng hóa theo đúng quy định;
Kiểm tra tình trạng seal trước khi cho xe xuất phát;
Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho toàn bộ hàng hóa trên xe trong quá trình vận chuyển và an toàn giao thông khi lưu thông trên đường;
Lái xe theo đúng khu vực, tuyến đường được sắp xếp và theo sự điều động của cấp trên;
Giao và nhận hàng hóa theo đúng quy định;
Kiểm tra tình trạng xe khi nhận xe bàn giao từ đồng nghiệp hoặc phụ trách Đội xe;
Thường xuyên kiểm tra tình trạng xe và báo cáo ngay cho quản lý khi phát sinh các sự số;
Bảo quản xe và các thiết bị trên xe được giao. Vệ sinh, dọn dẹp thùng xe sạch sẽ trước khi bàn giao xe về cho Đội xe;
Các công việc khác theo sự điều động của cấp trên (nếu có);
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sức khỏe tốt, tác phong gọn gàng, chỉn chu;
Không hình xăm, không bấm khuyên tai;
Thái độ hòa nhã, thân thiện, linh hoạt trong công việc;
Cẩn thận tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp, chế độ thưởng;
Tăng lương;
Nghỉ phép năm;
Đồng phục;
Đào tạo;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI