Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Kiểm tra tình trạng hàng hóa trước và sau khi lên - xuống hàng tại Kho/ Bưu cục/ Địa chỉ khách hàng trước khi cho xe xuất phát;

Đảm bảo chất xếp hàng hóa và lên xuống hàng hóa theo đúng quy định;

Kiểm tra tình trạng seal trước khi cho xe xuất phát;

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho toàn bộ hàng hóa trên xe trong quá trình vận chuyển và an toàn giao thông khi lưu thông trên đường;

Lái xe theo đúng khu vực, tuyến đường được sắp xếp và theo sự điều động của cấp trên;

Giao và nhận hàng hóa theo đúng quy định;

Kiểm tra tình trạng xe khi nhận xe bàn giao từ đồng nghiệp hoặc phụ trách Đội xe;

Thường xuyên kiểm tra tình trạng xe và báo cáo ngay cho quản lý khi phát sinh các sự số;

Bảo quản xe và các thiết bị trên xe được giao. Vệ sinh, dọn dẹp thùng xe sạch sẽ trước khi bàn giao xe về cho Đội xe;

Các công việc khác theo sự điều động của cấp trên (nếu có);