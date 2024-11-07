Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN

Tài xế xe tải/container

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: LÔ B14/I ĐƯỜNG SỐ 2A, KCN VĨNH LỘC, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA B, QUẬN BÌNH TÂN, TP. HỒ CHÍ MINH, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Tài xế xe tải/container Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Lái xe tải hoặc bán tải lấy hàng và giao hàng theo sự sắp xếp của quản lý kho/cấp trên;
- Kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa khi giao và nhận;
- Kiểm tra chứng từ khi giao hoặc nhận hàng hóa và bảo quản chứng từ đầy đủ bàn giao cho bộ phận kế toán/quản lý kho;
- Đảm bảo giao nhận hàng hóa đúng thời gian và địa điểm, đúng yêu cầu công việc;
- Bảo quản xe tốt và bảo hành, sửa chữa đầy đủ;
- Các công việc khác khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam từ 19-35 tuổi
- Bằng cấp: Trung cấp nghề trở lên;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm lái xe tải hoặc bán tải giao hàng, thông thạo đường HCM và các tỉnh lân cận;
- Sức khỏe tốt, cẩn thận, trung thực;
- Có thái độ làm việc tốt và trách nhiệm cao đối với công việc;
- Mong muốn gắn bó công việc lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + phụ cấp;
- Lương tháng 13 và thưởng cuối năm;
- Môi trường làm việc thoải mái, năng động, thưởng theo năng lực;
- Được hưởng đầy đủ BHYT , BHXH , BHTN, và các phúc lợi khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô A54/II Đường số 2D Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

