Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: LÔ B14/I ĐƯỜNG SỐ 2A, KCN VĨNH LỘC, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA B, QUẬN BÌNH TÂN, TP. HỒ CHÍ MINH, Bình Tân

- Lái xe tải hoặc bán tải lấy hàng và giao hàng theo sự sắp xếp của quản lý kho/cấp trên;

- Kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa khi giao và nhận;

- Kiểm tra chứng từ khi giao hoặc nhận hàng hóa và bảo quản chứng từ đầy đủ bàn giao cho bộ phận kế toán/quản lý kho;

- Đảm bảo giao nhận hàng hóa đúng thời gian và địa điểm, đúng yêu cầu công việc;

- Bảo quản xe tốt và bảo hành, sửa chữa đầy đủ;

- Các công việc khác khi có yêu cầu.

- Nam từ 19-35 tuổi

- Bằng cấp: Trung cấp nghề trở lên;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm lái xe tải hoặc bán tải giao hàng, thông thạo đường HCM và các tỉnh lân cận;

- Sức khỏe tốt, cẩn thận, trung thực;

- Có thái độ làm việc tốt và trách nhiệm cao đối với công việc;

- Mong muốn gắn bó công việc lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + phụ cấp;

- Lương tháng 13 và thưởng cuối năm;

- Môi trường làm việc thoải mái, năng động, thưởng theo năng lực;

- Được hưởng đầy đủ BHYT , BHXH , BHTN, và các phúc lợi khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.