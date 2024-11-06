Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN BNAFOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN BNAFOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BNAFOODS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BNAFOODS VIỆT NAM

Tài xế xe tải/container

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế xe tải/container Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BNAFOODS VIỆT NAM

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 78 Tân Ấp, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Tài xế xe tải/container Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

• Lái xe tải (tải trọng 2.5 tấn) chở hàng hải sản cho các đại lý, siêu thị, nhà hàng .... Vận chuyển hàng hóa theo đúng hành trình, theo lệnh điều xe.
• Giao hàng trong nội thành Hà Nội và các tỉnh lân cận: Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh,...
• Trung chuyển hàng Hà Nội – Ba Chẽ(QN) hoặc ngược lại (nếu có)
• Vận chuyển, lên xuống hàng hoá, kiểm tra số lượng và các chứng từ
• Ký xác nhận với khách hàng
• Chịu trách nhiệm liên quan đến tài sản được bàn giao: xe ô tô (đăng ký, đăng kiểm, thời gian thay dầu...)

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có bằng lái xe hạng B2 trở lên (Bằng lái xe còn giá trị sử dụng)
• Có kinh nghiệm lái xe, cẩn trọng, an toàn
• Sức khoẻ tốt, làm được công việc nặng nhọc
• Có thể đi làm ngay

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BNAFOODS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: Đến 9.000.000 đồng/tháng
• Hỗ trợ cơm trưa, cấp phát đồng phục theo quy chế chung của công ty
• Tham gia BHXH đầy đủ và Được hưởng các chế độ đãi ngộ của Công ty.
• BHXH, Nghỉ Lễ Tết theo quy định, có thưởng Lễ Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BNAFOODS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BNAFOODS VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN BNAFOODS VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 78 Tân Ấp, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

