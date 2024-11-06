Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN BNAFOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế xe tải/container Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BNAFOODS VIỆT NAM
- Hà Nội: Số 78 Tân Ấp, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Tài xế xe tải/container Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
• Lái xe tải (tải trọng 2.5 tấn) chở hàng hải sản cho các đại lý, siêu thị, nhà hàng .... Vận chuyển hàng hóa theo đúng hành trình, theo lệnh điều xe.
• Giao hàng trong nội thành Hà Nội và các tỉnh lân cận: Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh,...
• Trung chuyển hàng Hà Nội – Ba Chẽ(QN) hoặc ngược lại (nếu có)
• Vận chuyển, lên xuống hàng hoá, kiểm tra số lượng và các chứng từ
• Ký xác nhận với khách hàng
• Chịu trách nhiệm liên quan đến tài sản được bàn giao: xe ô tô (đăng ký, đăng kiểm, thời gian thay dầu...)
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm lái xe, cẩn trọng, an toàn
• Sức khoẻ tốt, làm được công việc nặng nhọc
• Có thể đi làm ngay
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BNAFOODS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
• Hỗ trợ cơm trưa, cấp phát đồng phục theo quy chế chung của công ty
• Tham gia BHXH đầy đủ và Được hưởng các chế độ đãi ngộ của Công ty.
• BHXH, Nghỉ Lễ Tết theo quy định, có thưởng Lễ Tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BNAFOODS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
