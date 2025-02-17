Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNIL VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế xe tải/container Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNIL VINA
- Hồ Chí Minh: Lexington Residence Apartment, Đường Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Tài xế xe tải/container Với Mức Lương Thỏa thuận
• Quản lý tài xế và xe, nắm rõ cả về số lượng và chất lượng
• Nhận đơn hàng và xử lý các vấn đề liên quan đến vận tải, giao hàng hằng ngày.
• Lập kế hoạch sắp xếp phương tiện vận chuyển theo đơn hàng của khách hàng
• Bố trí và sắp xếp công việc, lộ trình tuyến đường hợp lý cho tài xế, phân công cụ thể công việc cho từng nhân viên tài xế.
• Sắp xếp các chuyến giao hàng hợp lý, khoa học, tiết kiệm chi phí, đúng thời hạn.
• Theo dõi, kiểm soát quá trình giao nhận hàng của lái xe, quản lý, hướng dẫn lái xe xử lý sự cố phát sinh
• Kiểm soát các hóa đơn, chứng từ liên quan đến chi phí & làm đề nghị thanh toán cho các nhà cung cấp hàng tháng.
• Phối hợp cùng làm việc và hỗ trợ nhà vận tải, kho về các vấn đề phát sinh
• Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên có thể đi làm ngay.
• Chịu khó trong công việc
• Biết tiếng Anh (Bắt buộc) và tiếng hàn (ưu tiên)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNIL VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNIL VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
