Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNIL VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Quản lý tài xế và xe, nắm rõ cả về số lượng và chất lượng

• Nhận đơn hàng và xử lý các vấn đề liên quan đến vận tải, giao hàng hằng ngày.

• Lập kế hoạch sắp xếp phương tiện vận chuyển theo đơn hàng của khách hàng

• Bố trí và sắp xếp công việc, lộ trình tuyến đường hợp lý cho tài xế, phân công cụ thể công việc cho từng nhân viên tài xế.

• Sắp xếp các chuyến giao hàng hợp lý, khoa học, tiết kiệm chi phí, đúng thời hạn.

• Theo dõi, kiểm soát quá trình giao nhận hàng của lái xe, quản lý, hướng dẫn lái xe xử lý sự cố phát sinh

• Kiểm soát các hóa đơn, chứng từ liên quan đến chi phí & làm đề nghị thanh toán cho các nhà cung cấp hàng tháng.

• Phối hợp cùng làm việc và hỗ trợ nhà vận tải, kho về các vấn đề phát sinh

• Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý