Tuyển Tài xế xe tải/container Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH làm việc tại Nghệ An thu nhập 19 - 35 Triệu

• Tổ chức và kiểm soát các hoạt động vận chuyển nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của công ty.

• Đề xuất mua sắm, thuê mướn phương tiện phù hợp, đáp ứng tốt các yêu cầu về tăng trưởng, phát sinh yêu cầu vận tải.

• Triển khai các chiến lược nhằm cải thiện quy trình vận chuyển và giảm chi phí.

• Tổ chức thực hiện và giám sát công tác chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện vận tải, bảo đảm tất cả các phương tiện luôn sẵn sàng hoạt động tốt.

• Tổ chức thực hiện việc lập và gửi báo cáo phản thực tế hoạt động vận tải, tổng hợp, phân tích, và đánh giá chi phí hoạt động vận tải để xác định xu hướng và cơ hội cải tiến.

• Lập kế hoạch nhân lực, tuyển dụng, đào tạo, xử lý các mối quan hệ lao động, đánh giá và phát triển nguồn nhân lực, tạo và lan tỏa nguồn cảm hứng làm việc đến từng nhân viên, xây dựng động cơ phấn đấu và môi trường làm việc gắn kết và thúc đẩy phát triển.

• Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn và chính sách của công ty.

• Thực hiện các công việc khác.