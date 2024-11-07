Tuyển Tài xế xe tải/container Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Tài xế xe tải/container Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

Tài xế xe tải/container

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế xe tải/container Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Bình

Mô Tả Công Việc Tài xế xe tải/container Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tài xế - giao nhận kiêm lắp đặt Kho có nhiệm vụ thực hiên theo sự điều phối phân công công việc từ Thủ/Giám sát kho. Trưởng phòng kho và giao nhận, đảm bảo phục vụ mục tiêu giao hàng kịp thời.
Đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa từ kho đến khách hàng theo sắp xếp của cấp trên một cách hiệu quả và tuân thủ các quy định của Công ty.
Đảm bảo việc giao/nhận hàng, sắp xếp hàng hóa lưu kho theo sự điều động của Thủ kho.
Thực hiện bê vác các sản phẩm nặng của điện máy (TV, Tủ lạnh...).
Kiểm tra chất lượng hàng hóa khi giao - nhận.
Đảm bảo việc lắp đặt máy giặt, tủ lạnh, máy điều hòa theo hướng dẫn đào tạo.
Đảm bảo thu hộ tiền hàng của khách hàng và nộp tiên về công ty theo quy định.
Kiểm tra chứng từ, ký nhận đầy đủ và bảo quản chứng từ nộp về công ty theo quy định.
Hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm theo quy định.
Thực hiên các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn, PCCC, vệ sinh (5S) và an ninh.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phẩm chất cá nhân:
Có trách nhiệm với công việc, chịu áp lực công việc cao.
Chịu khó, cẩn thận, nhanh nhẹn, ngăn nắp, trung thực, năng động.
Có khả năng kết nối và tinh thần làm việc theo nhóm nâng cao hiệu quả công việc.
Có sức khỏe tốt.
Tác phong làm việc nghiêm túc, thái độ phục vụ khách hàng chuyên nghiệp (Chào hỏi, giao tiếp lịch sự và nhã nhặn).
Kinh nghiệm:
Trung cấp, có bằng lái xe B2 trở lên
Có kinh nghiệm lái xe tải ít nhất 3 năm.
Quản lý và Sắp xếp tốt công việc.
Kiến thức liên quan:
Am hiểu cơ bản về vận hành và hư hỏng của xe.
Hiểu rõ cung đường Thành phố và các tỉnh giáp ranh Thành Phố.
Có kiến thức cơ bản về hàng điện tử (Tủ lạnh, máy giặt, Tivi, máy điều hòa.v.v.).

Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, lộ trình thăng tiến rõ ràng, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh không ngừng của công ty.
Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả KPI hàng quý và cuối năm.
Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên/tất niên, các hoạt động phong trào văn hóa đoàn thể...
Điều chỉnh lương hàng năm theo kết quả đánh giá năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 261 – 263 Khánh Hội, P5, Q4, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-tai-xe-thu-nhap-8-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job244902
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH
Tuyển Tài xế xe tải/container Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH làm việc tại Nghệ An thu nhập 19 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH
Hạn nộp: 14/03/2025
Nghệ An Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNIL VINA
Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNIL VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNIL VINA
Hạn nộp: 19/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH
Tuyển Tài xế xe tải/container Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH làm việc tại Nghệ An thu nhập 19 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH
Hạn nộp: 14/03/2025
Nghệ An Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNIL VINA
Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNIL VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNIL VINA
Hạn nộp: 18/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH
Tuyển Tài xế xe tải/container Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH làm việc tại Nghệ An thu nhập 19 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH
Hạn nộp: 14/03/2025
Nghệ An Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN
Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN
Hạn nộp: 16/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
Hạn nộp: 03/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VPMILK
Tuyển Tài xế xe tải/container Công ty Cổ phần VPMILK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần VPMILK
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP ANH QUÂN
Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP ANH QUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP ANH QUÂN
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG 13 - URENCO 13
Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG 13 - URENCO 13 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG 13 - URENCO 13
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Renrui Việt Nam
Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu
Renrui Việt Nam
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 22 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Hạn nộp: 25/09/2025
Bình Dương Còn 11 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 23/09/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Hà Nội Thái Bình Ninh Bình Đồng Nai Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN WECARE GROUP
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Bình Định Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH
Tuyển Tài xế xe tải/container Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH làm việc tại Nghệ An thu nhập 19 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH
Hạn nộp: 14/03/2025
Nghệ An Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNIL VINA
Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNIL VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNIL VINA
Hạn nộp: 19/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH
Tuyển Tài xế xe tải/container Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH làm việc tại Nghệ An thu nhập 19 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH
Hạn nộp: 14/03/2025
Nghệ An Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNIL VINA
Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNIL VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNIL VINA
Hạn nộp: 18/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH
Tuyển Tài xế xe tải/container Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH làm việc tại Nghệ An thu nhập 19 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH
Hạn nộp: 14/03/2025
Nghệ An Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN
Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN
Hạn nộp: 16/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
Hạn nộp: 03/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VPMILK
Tuyển Tài xế xe tải/container Công ty Cổ phần VPMILK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần VPMILK
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP ANH QUÂN
Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP ANH QUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP ANH QUÂN
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG 13 - URENCO 13
Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG 13 - URENCO 13 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG 13 - URENCO 13
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất