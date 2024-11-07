Tuyển Tài xế xe tải/container Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình

Mô Tả Công Việc Tài xế xe tải/container Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tài xế - giao nhận kiêm lắp đặt Kho có nhiệm vụ thực hiên theo sự điều phối phân công công việc từ Thủ/Giám sát kho. Trưởng phòng kho và giao nhận, đảm bảo phục vụ mục tiêu giao hàng kịp thời.

Đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa từ kho đến khách hàng theo sắp xếp của cấp trên một cách hiệu quả và tuân thủ các quy định của Công ty.

Đảm bảo việc giao/nhận hàng, sắp xếp hàng hóa lưu kho theo sự điều động của Thủ kho.

Thực hiện bê vác các sản phẩm nặng của điện máy (TV, Tủ lạnh...).

Kiểm tra chất lượng hàng hóa khi giao - nhận.

Đảm bảo việc lắp đặt máy giặt, tủ lạnh, máy điều hòa theo hướng dẫn đào tạo.

Đảm bảo thu hộ tiền hàng của khách hàng và nộp tiên về công ty theo quy định.

Kiểm tra chứng từ, ký nhận đầy đủ và bảo quản chứng từ nộp về công ty theo quy định.

Hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm theo quy định.

Thực hiên các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn, PCCC, vệ sinh (5S) và an ninh.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Phẩm chất cá nhân:

Có trách nhiệm với công việc, chịu áp lực công việc cao.

Chịu khó, cẩn thận, nhanh nhẹn, ngăn nắp, trung thực, năng động.

Có khả năng kết nối và tinh thần làm việc theo nhóm nâng cao hiệu quả công việc.

Có sức khỏe tốt.

Tác phong làm việc nghiêm túc, thái độ phục vụ khách hàng chuyên nghiệp (Chào hỏi, giao tiếp lịch sự và nhã nhặn).

Kinh nghiệm:

Trung cấp, có bằng lái xe B2 trở lên

Có kinh nghiệm lái xe tải ít nhất 3 năm.

Quản lý và Sắp xếp tốt công việc.

Kiến thức liên quan:

Am hiểu cơ bản về vận hành và hư hỏng của xe.

Hiểu rõ cung đường Thành phố và các tỉnh giáp ranh Thành Phố.

Có kiến thức cơ bản về hàng điện tử (Tủ lạnh, máy giặt, Tivi, máy điều hòa.v.v.).

Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, lộ trình thăng tiến rõ ràng, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh không ngừng của công ty.

Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả KPI hàng quý và cuối năm.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên/tất niên, các hoạt động phong trào văn hóa đoàn thể...

Điều chỉnh lương hàng năm theo kết quả đánh giá năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.