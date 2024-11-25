Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP ANH QUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế xe tải/container Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP ANH QUÂN
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 156 Tam Trinh, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Tài xế xe tải/container Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Giao hàng tại các bến bãi, cửa hàng quanh khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam
Hỗ trợ bộ phận kho bốc xếp hàng hóa, giao nhận hàng khi có yêu cầu
Chạy xe theo đơn, xăng xe, chi phí đi lại công ty cung cấp
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ thật thà, có nền tảng sức khỏe tốt
Có khả năng gắn bó lâu dài với công ty
Có bằng lái xe hạng B2 trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP ANH QUÂN Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Giờ hành chính, nghỉ chủ nhật
Môi trường làm việc: Năng động, thân thiện, hòa đồng
Lương thưởng trả đầy đủ, không nợ lương
Các chính sách đãi ngộ đầy đủ, có đóng bhxh theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP ANH QUÂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
