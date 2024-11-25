Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP ANH QUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 156 Tam Trinh, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Tài xế xe tải/container Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Giao hàng tại các bến bãi, cửa hàng quanh khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam

Hỗ trợ bộ phận kho bốc xếp hàng hóa, giao nhận hàng khi có yêu cầu

Chạy xe theo đơn, xăng xe, chi phí đi lại công ty cung cấp

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ thật thà, có nền tảng sức khỏe tốt

Có khả năng gắn bó lâu dài với công ty

Có bằng lái xe hạng B2 trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP ANH QUÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Giờ hành chính, nghỉ chủ nhật

Môi trường làm việc: Năng động, thân thiện, hòa đồng

Lương thưởng trả đầy đủ, không nợ lương

Các chính sách đãi ngộ đầy đủ, có đóng bhxh theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP ANH QUÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin