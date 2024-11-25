Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP ANH QUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP ANH QUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP ANH QUÂN
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP ANH QUÂN

Tài xế xe tải/container

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế xe tải/container Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP ANH QUÂN

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 156 Tam Trinh, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Tài xế xe tải/container Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Giao hàng tại các bến bãi, cửa hàng quanh khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam
Hỗ trợ bộ phận kho bốc xếp hàng hóa, giao nhận hàng khi có yêu cầu
Chạy xe theo đơn, xăng xe, chi phí đi lại công ty cung cấp

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ thật thà, có nền tảng sức khỏe tốt
Có khả năng gắn bó lâu dài với công ty
Có bằng lái xe hạng B2 trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP ANH QUÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Giờ hành chính, nghỉ chủ nhật
Môi trường làm việc: Năng động, thân thiện, hòa đồng
Lương thưởng trả đầy đủ, không nợ lương
Các chính sách đãi ngộ đầy đủ, có đóng bhxh theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP ANH QUÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP ANH QUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP ANH QUÂN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 4 ngõ 86 đường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lai-xe-thu-nhap-8-8-5-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job256577
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH
Tuyển Tài xế xe tải/container Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH làm việc tại Nghệ An thu nhập 19 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH
Hạn nộp: 14/03/2025
Nghệ An Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNIL VINA
Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNIL VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNIL VINA
Hạn nộp: 19/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH
Tuyển Tài xế xe tải/container Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH làm việc tại Nghệ An thu nhập 19 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH
Hạn nộp: 14/03/2025
Nghệ An Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNIL VINA
Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNIL VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNIL VINA
Hạn nộp: 18/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH
Tuyển Tài xế xe tải/container Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH làm việc tại Nghệ An thu nhập 19 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH
Hạn nộp: 14/03/2025
Nghệ An Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN
Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN
Hạn nộp: 16/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
Hạn nộp: 03/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VPMILK
Tuyển Tài xế xe tải/container Công ty Cổ phần VPMILK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần VPMILK
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP ANH QUÂN
Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP ANH QUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP ANH QUÂN
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG 13 - URENCO 13
Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG 13 - URENCO 13 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG 13 - URENCO 13
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH
Tuyển Tài xế xe tải/container Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH làm việc tại Nghệ An thu nhập 19 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH
Hạn nộp: 14/03/2025
Nghệ An Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNIL VINA
Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNIL VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNIL VINA
Hạn nộp: 19/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH
Tuyển Tài xế xe tải/container Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH làm việc tại Nghệ An thu nhập 19 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH
Hạn nộp: 14/03/2025
Nghệ An Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNIL VINA
Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNIL VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUNIL VINA
Hạn nộp: 18/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH
Tuyển Tài xế xe tải/container Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH làm việc tại Nghệ An thu nhập 19 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH
Hạn nộp: 14/03/2025
Nghệ An Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN
Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN
Hạn nộp: 16/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐỨC HIẾU
Hạn nộp: 03/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VPMILK
Tuyển Tài xế xe tải/container Công ty Cổ phần VPMILK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần VPMILK
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP ANH QUÂN
Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP ANH QUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP ANH QUÂN
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG 13 - URENCO 13
Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG 13 - URENCO 13 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG 13 - URENCO 13
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN BNAFOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BNAFOODS VIỆT NAM
9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tài xế xe tải/container Công ty Cổ phần Bồ Câu làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Bồ Câu
11 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG 13 - URENCO 13 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG 13 - URENCO 13
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tài xế xe tải/container CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP ANH QUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN TỔNG HỢP ANH QUÂN
8 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm