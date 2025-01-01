Tất cả địa điểm
Công việc Thợ may

-

Có 12 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GARMENT PROJECT
Tuyển Thợ may CÔNG TY TNHH GARMENT PROJECT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH GARMENT PROJECT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CMI
Tuyển Thợ may CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CMI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CMI
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV MAY XNK MỸ THO
Tuyển Thợ may CÔNG TY TNHH MTV MAY XNK MỸ THO làm việc tại Tiền Giang thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV MAY XNK MỸ THO
Hạn nộp: 05/09/2025
Tiền Giang Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group
Tuyển Thợ may Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group
Hạn nộp: 24/07/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV XUÂN THỦY LỘC PHÁT
Tuyển Thợ may CÔNG TY TNHH TMDV XUÂN THỦY LỘC PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TMDV XUÂN THỦY LỘC PHÁT
Hạn nộp: 09/08/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Cortex Vietnam Garment Co. LTD.
Tuyển Thợ may Cortex Vietnam Garment Co. LTD. làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 USD
Cortex Vietnam Garment Co. LTD.
Hạn nộp: 07/05/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 12 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group
Tuyển Thợ may Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Mascot International Viet Nam
Tuyển Thợ may Mascot International Viet Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Mascot International Viet Nam
Hạn nộp: 15/03/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Panko Tam Thăng
Tuyển Thợ may Công Ty TNHH Một Thành Viên Panko Tam Thăng làm việc tại Quảng Nam thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Panko Tam Thăng
Hạn nộp: 22/03/2025
Quảng Nam Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Representative office of Mascot International Norway AS
Tuyển Thợ may Representative office of Mascot International Norway AS làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Representative office of Mascot International Norway AS
Hạn nộp: 14/02/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV KOOKIL DYEING VIỆT NAM
Tuyển Thợ may CÔNG TY TNHH MTV KOOKIL DYEING VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MTV KOOKIL DYEING VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SSSTUTTER
Tuyển Thợ may SSSTUTTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
SSSTUTTER
Hạn nộp: 08/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển thợ may đang tăng mạnh, đặc biệt là tại các thành phố lớn và khu công nghiệp, nơi ngành may mặc ngày càng phát triển và đa dạng với nhiều xưởng gia công cùng các thương hiệu may đo cao cấp. Mức lương dao động từ 6.000.000 đến 15.000.000 VNĐ/tháng. Đây là cơ hội lý tưởng cho ai đam mê thời trang.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm thợ may

Ngành may mặc tại Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng, với hơn 6.000 doanh nghiệp và hàng chục nghìn lao động. Theo thống kê từ các nền tảng việc làm, mỗi tháng có hàng nghìn tin tuyển dụng việc làm thợ may, chủ yếu tại các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hà NộiĐà Nẵng. Các lĩnh vực tuyển thợ may đo, tuyển thợ may quần áo đang phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu của ngành thời trang và gia công xuất khẩu.

Xu hướng hiện nay không chỉ tập trung vào gia công mà còn mở rộng sang lĩnh vực thời trang thiết kế và may đo theo yêu cầu. Công việc này đòi hỏi người lao động có tay nghề cao, kỹ năng cắt may tốt và khả năng sáng tạo để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Với mức lương ổn định và cơ hội thăng tiến lên các vị trí như trưởng chuyền, quản lý sản xuất, hoặc mở xưởng may riêng, ngành may mặc mang đến triển vọng nghề nghiệp hấp dẫn cho người lao động. Việc làm thợ may hiện nay là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích thời trang và muốn phát triển sự nghiệp lâu dài.

Nhu cầu tuyển thợ tóc đang trở thành một xu hướng nổi bật
Nhu cầu tuyển thợ tóc đang trở thành một xu hướng nổi bật

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm thợ may

Mức lương cho tuyển thợ may rất đa dạng, phụ thuộc vào kinh nghiệm, tay nghề và khu vực làm việc. Với các tuyển thợ may có kỹ năng và làm việc tại các thương hiệu lớn hoặc các dự án thời trang cao cấp, mức lương có thể lên đến 20.000.000 VNĐ/tháng hoặc cao hơn. Nhà tuyển dụng trong lĩnh vực tuyển thợ may đo thường ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với khách hàng.

Mức lương theo kinh nghiệm

Vị trí

Kinh nghiệm

Mức lương (VNĐ/tháng)

Thợ may phụ

0 - 2 năm

5.000.000 - 8.000.000

Thợ may chính

2 - 5 năm

8.000.000 - 15.000.000

Thợ may cao cấp

Trên 5 năm

12.000.000 - 20.000.000

3. Mô tả công việc chi tiết của thợ may

Công việc của thợ may yêu cầu kỹ thuật cao, sự tỉ mỉ và khả năng sáng tạo để tạo ra những sản phẩm đẹp và vừa vặn. Dưới đây là mô tả công việc của một thợ may:

  • Lựa chọn và chuẩn bị nguyên liệu: Chọn vải, chỉ, cúc, khóa kéo và các phụ kiện may mặc sao cho phù hợp với mẫu thiết kế và yêu cầu của khách hàng.

  • Cắt và may quần áo: Cắt vải theo mẫu thiết kế, may các bộ trang phục, từ trang phục đơn giản đến các bộ đồ phức tạp như áo sơ mi, váy, quần, đầm, hoặc đồ thể thao.

  • Sửa chữa và chỉnh sửa: Thực hiện sửa chữa, thay đổi kích thước hoặc chỉnh sửa các sản phẩm may mặc theo yêu cầu của khách hàng, đảm bảo độ vừa vặn và thẩm mỹ.

  • Tư vấn cho khách hàng: Hướng dẫn khách hàng về kiểu dáng, màu sắc, chất liệu vải phù hợp với vóc dáng, phong cách và xu hướng thời trang.

  • Hoàn thiện sản phẩm: Đảm bảo hoàn thiện sản phẩm với các chi tiết như viền, cúc, khóa kéo, và kiểm tra kỹ lưỡng để sản phẩm đạt chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu.

  • Duy trì vệ sinh và bảo quản dụng cụ: Vệ sinh máy may và dụng cụ may, bảo quản nguyên liệu và vải một cách cẩn thận để đảm bảo chất lượng công việc và sản phẩm.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm thợ may

Tuyển thợ may hiện nay tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn và khu công nghiệp, nơi ngành may mặc và thời trang phát triển mạnh mẽ. Các khu vực như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng đang có nhu cầu rất cao về nhân sự trong lĩnh vực tuyển thợ may đo, tuyển thợ may quần áo và các vị trí liên quan.

Các khu vực như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng đang có nhu cầu rất cao về nhân sự trong lĩnh vực tuyển thợ may
Các khu vực như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng đang có nhu cầu rất cao về nhân sự trong lĩnh vực tuyển thợ may

4.1. Tuyển thợ may tại Hà Nội

Hà Nội là một trong những trung tâm lớn của ngành may mặc, nơi các tiệm may đo và xưởng gia công luôn tìm kiếm nhân sự tay nghề cao. Các quận trung tâm như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và Ba Đình có nhiều tiệm may đo cao cấp thường xuyên tuyển thợ may để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Mức lương tại Hà Nội dao động từ 6.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và loại hình công việc.

4.2. Tuyển thợ may tại TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, với ngành công nghiệp thời trang và may mặc phát triển mạnh mẽ. Các quận như quận 1, quận 3 và thành phố Thủ Đức tập trung nhiều xưởng gia công lớn, các thương hiệu thời trang và tiệm may cao cấp. Tuyển dụng thợ may tại đây thường ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong việc may đo quần áo và khả năng làm việc nhóm. Mức lương tại TP. Hồ Chí Minh dao động từ 7.000.000 – 18.000.000 VNĐ/tháng, cao hơn so với nhiều khu vực khác.

4.3. Tuyển thợ may tại Đà Nẵng

Đà Nẵng, với vai trò là trung tâm du lịch lớn, nhu cầu tuyển dụng thợ may tập trung vào các tiệm may đo và các xưởng gia công phục vụ khách du lịch. Tuyển thợ may tại đây thường làm các công việc như may đo quần áo truyền thống hoặc thiết kế trang phục cho khách hàng cá nhân. Mức lương tại Đà Nẵng dao động từ 5.000.000 – 7.000.000 VNĐ/tháng, phù hợp với môi trường làm việc ít cạnh tranh và chi phí sinh hoạt thấp.

5. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm thợ may

Để thành công trong lĩnh vực may mặc, người lao động không chỉ cần tay nghề tốt mà còn phải đáp ứng những yêu cầu cụ thể từ nhà tuyển dụng. Các kỹ năng và kiến thức cần thiết sẽ giúp thợ may làm tốt công việc và có cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn. Dưới đây là những kỹ năng và yêu cầu quan trọng dành cho tuyển thợ may.

Những kỹ năng và yêu cầu quan trọng dành cho việc làm thợ may.
Những kỹ năng và yêu cầu quan trọng dành cho việc làm thợ may.

  • Kỹ năng sử dụng máy may và công cụ may

Thành thạo việc vận hành các loại máy may công nghiệp, máy vắt sổ, máy thùa khuy là kỹ năng cơ bản mà bất kỳ thợ may nào cũng cần có. Việc làm chủ các công cụ này giúp tăng năng suất, giảm sai sót và đảm bảo chất lượng sản phẩm, đặc biệt khi làm việc trong các xưởng may lớn hoặc tiệm may đo cao cấp.

  • Kiến thức về các loại vải và nguyên liệu may

Hiểu biết về các loại vải, chất liệu may, đặc tính của từng loại và cách xử lý chúng là yếu tố quan trọng. Ví dụ, việc chọn vải phù hợp cho từng loại trang phục hoặc biết cách bảo quản và xử lý các chất liệu dễ hư hỏng sẽ tạo ra những sản phẩm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

  • Kỹ năng cắt và may theo kích thước

Đo, cắt và may chính xác theo số đo của khách hàng là yêu cầu bắt buộc trong việc làm thợ may đo. Kỹ năng này không chỉ đòi hỏi sự tỉ mỉ mà còn cần khả năng sáng tạo để tạo ra những sản phẩm vừa vặn, đẹp mắt. Các thợ may giỏi trong lĩnh vực này thường được ưu tiên trong các đợt tuyển dụng thợ may tại tiệm may đo hoặc thương hiệu thời trang.

  • Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp

Trong các xưởng may lớn, khả năng làm việc nhóm là yếu tố quan trọng để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, kỹ năng giao tiếp tốt giúp thợ may hiểu rõ yêu cầu của khách hàng, giải thích và tư vấn những giải pháp phù hợp nhất, đặc biệt trong các tiệm may đo cá nhân hóa.

6. Những khó khăn trong ngành việc làm thợ may

Ngành việc làm thợ may có nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng đi kèm với những thách thức mà người lao động cần đối mặt. Dưới đây là một số khó khăn tiêu biểu mà thợ may thường gặp phải:

Một số khó khăn tiêu biểu mà thợ may thường gặp phải:
Một số khó khăn tiêu biểu mà thợ may thường gặp phải:
  • Cạnh tranh trong ngành may mặc

Ngành may mặc ngày càng cạnh tranh do sự gia tăng số lượng lao động và yêu cầu cao từ nhà tuyển dụng. Các thợ may mới thường gặp khó khăn khi cạnh tranh với những người có tay nghề lâu năm. Ngoài ra, các doanh nghiệp và thương hiệu thời trang cũng không ngừng nâng cao tiêu chuẩn, gây áp lực lên cả xưởng sản xuất lẫn người lao động. Điều này đòi hỏi thợ may phải không ngừng học hỏi và cải thiện kỹ năng của mình.

  • Áp lực từ việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng

Khách hàng luôn yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm, kiểu dáng và thời gian hoàn thành, đặc biệt trong các mùa cao điểm. Tuyển thợ may phải làm việc dưới áp lực lớn để đảm bảo tiến độ và sự hài lòng của khách hàng. Những thay đổi hoặc yêu cầu chỉnh sửa thường xuyên cũng tạo thêm gánh nặng cho người lao động. Điều này đòi hỏi thợ may phải linh hoạt, tỉ mỉ và kiên nhẫn trong công việc.

  • Biến động trong giá cả nguyên liệu và nguồn cung

Giá vải, chỉ và phụ kiện thường xuyên biến động, gây khó khăn cho việc kiểm soát chi phí sản xuất. Tình trạng thiếu hụt nguyên liệu, đặc biệt trong mùa cao điểm, làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng sản phẩm. Các cơ sở sản xuất và thợ may phải tìm cách thích nghi với những biến động này. Điều này đòi hỏi sự linh hoạt và khả năng quản lý nguyên liệu tốt để đảm bảo sản xuất liên tục.

Mặc dù ngành tuyển thợ may còn nhiều thách thức, nhưng với tinh thần học hỏi, sự chăm chỉ và kiên nhẫn, người lao động có thể vượt qua khó khăn và khẳng định mình trong lĩnh vực này. Đây là ngành nghề mang lại nhiều cơ hội phát triển bền vững cho những ai yêu thích và có đam mê với nghề may mặc.