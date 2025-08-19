Tuyển Thợ may CÔNG TY TNHH GARMENT PROJECT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 13 Đường R, Lakeview City, An Phú, TP. Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thợ may Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Sửa chữa các lỗi kỹ thuật của sản phẩm thành phẩm theo yêu cầu từ bộ phận QC (lỗi đường may, lỗi phom dáng, lỗi thông số kỹ thuật, lỗi nguyên phụ liệu,...)

Thực hiện may mẫu, may đo theo số đo khách hàng khi được phân công.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận QC, kỹ thuật, may mẫu để đảm bảo chất lượng đầu ra sản phẩm.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý và công ty.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sửa đồ hoặc may mẫu ngành may mặc.

Am hiểu kỹ thuật may mẫu, hoàn thiện sản phẩm, chỉnh sửa theo form hoặc số đo cụ thể.

Tay nghề may vững, sử dụng thành thạo các loại máy may công nghiệp.

Tính cách chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao với công việc và chất lượng sản phẩm.

Biết cách lưu trữ, sắp xếp sản phẩm ngăn nắp, khoa học.

Ưu tiên: Ứng viên có khả năng đa nhiệm, từng làm việc tại tổ sửa đồ hoặc may mẫu.

Tại CÔNG TY TNHH GARMENT PROJECT Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp: 1 triệu VNĐ/tháng

Lương tháng 13 và các chế độ phúc lợi khác

Chế độ bảo hiểm: Đầy đủ theo quy định nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN) sau khi hoàn thành thời gian thử việc.

Được xét review tăng lương định kỳ theo quy định của công ty.

Được hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước.

Môi trường làm việc: Ổn định, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển kỹ năng và gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GARMENT PROJECT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin