Tuyển Thợ may Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group
Ngày đăng tuyển: 24/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/07/2025
Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group

Thợ may

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ may Tại Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Thợ may Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Development Merchandising
- Tìm hiểu các khuynh hướng thời trang và cùng đồng hành cùng các nhà thiết kế các thương hiệu để cùng nhau tạo nên các bộ sưu tập.
- Tìm nguyên phụ liệu phù hợp với các ý tưởng thiết kế từ các chủ hàng của công ty, để xây dựng và phát triển bộ sưu tập đó, theo định hướng chung của công ty.
- Nhận hồ sơ phát triển của từng bộ sưu tập từ khách. Liên lạc với các chủ hàng để lấy nguyên phụ liệu, báo giá. Kết nối bộ phận kỹ thuật để lên kế hoạch may mẫu, chào giá cho các mã hàng trong các bộ sưu tập đó.
- Trao đổi với khách hàng để tìm giải pháp cho thiết kế sản phẩm, nhằm đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý.
- Thiết lập các tiêu chuẩn về chất lượng nguyên phụ liệu, thành phẩm với khách hành. Thiết lập kế hoạch đưa đơn hàng và mục tiêu doanh số cho cả năm của khách đó, dựa vào số lượng thành công của bộ sưu tập (chất lượng, giá, mẫu đẹp) và số lượng forecast của bộ đó.
- Theo dõi mục tiêu ngày nhận nguyên phụ liệu cho đơn hàng mẫu, khả năng thương lượng với các chủ hàng nước ngoài, khả năng giải quyết các trở ngại về chất lượng, đảm bảo theo tiêu chuẩn khách. Phối hợp với team sản xuất để cùng tìm giải pháp trong sản xuất..
- Quản lý tồn kho đối với nguyên phụ liệu đã đi mua nhưng chưa sử dụng hết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group

Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 14 đường 19A – Khu CN Biên Hòa II – Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

