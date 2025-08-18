Tuyển Thợ may CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CMI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 597 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thợ may Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện may mẫu và may số lượng các sản phẩm thời trang nữ theo thiết kế của thương hiệu.

Đọc hiểu rập và tài liệu kỹ thuật, may đúng quy trình và yêu cầu chất lượng.

Phối hợp cùng nhân sự phòng mẫu để chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm trong giai đoạn thử mẫu.

May được đa dạng sản phẩm: áo sơ mi, blazer, váy, đầm, quần âu, áo khoác,...

Đảm bảo kỹ thuật may đẹp, gọn gàng, đúng form dáng chuẩn theo định hướng thẩm mỹ của thương hiệu.

Hỗ trợ kiểm tra chất lượng sản phẩm, là ủi, hoàn thiện sản phẩm trước khi xuất kho.

Bảo quản, vệ sinh máy móc và khu vực làm việc đúng quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1–2 năm kinh nghiệm may thời trang nữ, ưu tiên đã làm việc tại các local brand hoặc xưởng boutique.

Kỹ thuật may tốt, hiểu chất liệu vải, biết xử lý form cơ bản.

Có khả năng sử dụng thành thạo máy 1 kim, vắt sổ, máy chuyên dụng khác.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc.

Yêu thích thời trang, có gu thẩm mỹ và mong muốn làm việc lâu dài, ổn định.

Ưu tiên nếu từng may mẫu hoặc có kinh nghiệm làm việc trong phòng mẫu.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CMI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định: Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng năng suất (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn).

Môi trường làm việc sạch sẽ, yên tĩnh, thẩm mỹ, có gu.

Làm việc trực tiếp với các sản phẩm thời trang thiết kế, nâng cao kỹ thuật và tay nghề.

Cơ hội gắn bó lâu dài và phát triển cùng thương hiệu thời trang đang phát triển bền vững.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CMI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin