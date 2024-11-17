Tuyển Thợ may CÔNG TY TNHH MTV KOOKIL DYEING VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ may Tại CÔNG TY TNHH MTV KOOKIL DYEING VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Lô H1, đường số 7, KCN Phúc Long, Bến Lức
Mô Tả Công Việc Thợ may Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tiếp nhận thông tin đơn hàng qua email, kiểm tra giá và sắp xếp lệnh chạy cho sản xuất
- Làm báo giá sản xuất, L/D gửi cho khách hàng.
-Tiếp nhận thông tin phát triển item mới và tư vấn cho khách hàng.
- Làm việc trao đổi các vấn đề liên quan đến đơn hàng với phòng sản xuất và phòng phát triển.
- Đôn đốc theo dõi tiến độ sản xuất
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Làm việc tại công ty.
- Yêu cầu: tiếng anh tốt giao tiếp với quản lý và viết email trả lời khách hàng.
- Mức lương thỏa thuận theo năng lực.
- Yêu cầu: tiếng anh tốt giao tiếp với quản lý và viết email trả lời khách hàng.
- Mức lương thỏa thuận theo năng lực.
Tại CÔNG TY TNHH MTV KOOKIL DYEING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia BHXH theo quy định
- Môi trường làm việc thân thiện, hoà đồng, văn phòng mới, sạch sẽ, hiện đại.
- Ngày nghĩ lễ theo quy định nhà nước
- Hỗ trợ cơm trưa
- Môi trường làm việc thân thiện, hoà đồng, văn phòng mới, sạch sẽ, hiện đại.
- Ngày nghĩ lễ theo quy định nhà nước
- Hỗ trợ cơm trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV KOOKIL DYEING VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
