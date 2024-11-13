Tuyển Thợ may SSSTUTTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Thợ may SSSTUTTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

SSSTUTTER
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
SSSTUTTER

Thợ may

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ may Tại SSSTUTTER

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 160 Tôn Đức Thắng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thợ may Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Nhận thông tin đơn hàng từ bộ phận thiết kế.
Xác nhận thông tin đơn hàng (sản phẩm, số lượng, giá cả, địa chỉ giao hàng, phương thức thanh toán, số phần trăm đơn hàng tạm ứng, hợp đồng v.v.) với NGC, NCC
Xử lý đơn hàng:
Tối ưu chi phí liên quan đơn hàng ( Chi phí gia công, chi phí NVL...)
Nhập liệu đơn hàng vào hệ thống quản lý, kiểm tra tính chính xác của thông tin.
Trình xin Giám đốc duyệt đơn hàng
Gửi đơn hàng đã được duyệt cho các phòng ban liên quan triển khai sản xuất.
Theo dõi & đối chiếu hàng hóa về kho giữa kế hoạch và thực tế, giữa định mức kế hoạch hoạch và định mức thực tế....
QC chất lượng đơn hàng
Tìm kiếm các nhà cung cấp để tối ưu chi phí sản xuất từ đơn hàng
Phối hợp với các bộ phận liên quan:
Làm việc chặt chẽ với bộ phận liên quan để giao hàng đúng tiến độ.
Phối hợp với bộ phận vận chuyển để sắp xếp giao hàng đúng lịch trình, theo dõi tiến độ và phản hồi khi có sự cố.
Theo dõi và báo cáo tình trạng đơn hàng với các bộ phận liên quan
Giám sát quá trình xử lý đơn hàng từ khi đặt hàng đến khi hàng về kho
Thường xuyên cập nhật tình trạng đơn hàng và phản hồi với cấp trên về bất kỳ sự chậm trễ hoặc vấn đề nào xảy ra.
Xử lý các vấn đề về chất lượng hàng hóa khi hàng về kho và phân phối ra các cửa hàng
Lập báo cáo về tình trạng đơn hàng, tỷ lệ đơn hàng hoàn thành đúng hạn, và các vấn đề phát sinh gửi Ban Giám đốc.
Giải quyết các vấn đề phát sinh:
Xử lý các vấn đề liên quan đến đơn hàng như thiếu hàng, sai hàng, yêu cầu đổi trả hoặc hoàn tiền.
Phản hồi và giải quyết khiếu nại từ khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ tuổi từ 8x,9x
Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng – các nghành liên quan đến thời trang, dệt may...
Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên tại vị trí tương đương
Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt, chịu áp lực công việc
Có khả năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt
Khả năng lập kế hoạch, thống kê, phân tích, soạn văn bản, báo cáo
Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao. Trung thực trong công việc.
Hòa nhã trong cư xử và linh loạt xử lý các tình huống xảy ra.
Quyết liệt trong công việc
Có thái độ tích cực, học hỏi nhanh, không ngại khó, không ngại thay đổi
Tính cách: trung thực, cẩn thận, thẳng thắn.

Tại SSSTUTTER Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hưởng tương xứng với năng lực (9.000.000đ - 12.000.000đ);
Thưởng lễ, tết, liên hoan hàng tháng, du lịch hàng năm
Phí gửi xe máy
Được nghỉ lễ theo quy định nhà nước
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội phát triển bản thân
Mua hàng thời trang hot trend giá nhân viên
Được nâng cao kỹ năng và kiến thức liên quan đến thời trang
Cơ hội kết nối và xây dựng mạng lưới với các chuyên gia trong ngành công nghiệp thời trang

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SSSTUTTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

SSSTUTTER

SSSTUTTER

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 123C Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-thu-nhap-10-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job247421
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GARMENT PROJECT
Tuyển Thợ may CÔNG TY TNHH GARMENT PROJECT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH GARMENT PROJECT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CMI
Tuyển Thợ may CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CMI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CMI
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV MAY XNK MỸ THO
Tuyển Thợ may CÔNG TY TNHH MTV MAY XNK MỸ THO làm việc tại Tiền Giang thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV MAY XNK MỸ THO
Hạn nộp: 05/09/2025
Tiền Giang Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group
Tuyển Thợ may Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group
Hạn nộp: 24/07/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV XUÂN THỦY LỘC PHÁT
Tuyển Thợ may CÔNG TY TNHH TMDV XUÂN THỦY LỘC PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TMDV XUÂN THỦY LỘC PHÁT
Hạn nộp: 09/08/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cortex Vietnam Garment Co. LTD.
Tuyển Thợ may Cortex Vietnam Garment Co. LTD. làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 USD
Cortex Vietnam Garment Co. LTD.
Hạn nộp: 07/05/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 12 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group
Tuyển Thợ may Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mascot International Viet Nam
Tuyển Thợ may Mascot International Viet Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Mascot International Viet Nam
Hạn nộp: 15/03/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Panko Tam Thăng
Tuyển Thợ may Công Ty TNHH Một Thành Viên Panko Tam Thăng làm việc tại Quảng Nam thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Panko Tam Thăng
Hạn nộp: 22/03/2025
Quảng Nam Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group
Tuyển Thợ may Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SỐ Á CHÂU
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SỐ Á CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG SỐ Á CHÂU
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Star Invest Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Star Invest Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty CP Star Invest Việt Nam
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 31 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QOV
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH QOV
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 9 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hồng Hạnh
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Hồng Hạnh
Hạn nộp: 23/10/2025
Bình Dương Còn 23 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN
Hạn nộp: 22/11/2025
Bắc Ninh Còn 53 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 31 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Elecom
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam
Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 92 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GARMENT PROJECT
Tuyển Thợ may CÔNG TY TNHH GARMENT PROJECT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH GARMENT PROJECT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CMI
Tuyển Thợ may CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CMI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CMI
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV MAY XNK MỸ THO
Tuyển Thợ may CÔNG TY TNHH MTV MAY XNK MỸ THO làm việc tại Tiền Giang thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV MAY XNK MỸ THO
Hạn nộp: 05/09/2025
Tiền Giang Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group
Tuyển Thợ may Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group
Hạn nộp: 24/07/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV XUÂN THỦY LỘC PHÁT
Tuyển Thợ may CÔNG TY TNHH TMDV XUÂN THỦY LỘC PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TMDV XUÂN THỦY LỘC PHÁT
Hạn nộp: 09/08/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cortex Vietnam Garment Co. LTD.
Tuyển Thợ may Cortex Vietnam Garment Co. LTD. làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 USD
Cortex Vietnam Garment Co. LTD.
Hạn nộp: 07/05/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 12 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group
Tuyển Thợ may Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mascot International Viet Nam
Tuyển Thợ may Mascot International Viet Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Mascot International Viet Nam
Hạn nộp: 15/03/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Panko Tam Thăng
Tuyển Thợ may Công Ty TNHH Một Thành Viên Panko Tam Thăng làm việc tại Quảng Nam thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Panko Tam Thăng
Hạn nộp: 22/03/2025
Quảng Nam Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group
Tuyển Thợ may Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Scavi - Corèle International Group
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thợ may SSSTUTTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu SSSTUTTER
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm