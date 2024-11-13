Tuyển Thợ may SSSTUTTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 160 Tôn Đức Thắng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thợ may Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Nhận thông tin đơn hàng từ bộ phận thiết kế.

Xác nhận thông tin đơn hàng (sản phẩm, số lượng, giá cả, địa chỉ giao hàng, phương thức thanh toán, số phần trăm đơn hàng tạm ứng, hợp đồng v.v.) với NGC, NCC

Xử lý đơn hàng:

Tối ưu chi phí liên quan đơn hàng ( Chi phí gia công, chi phí NVL...)

Nhập liệu đơn hàng vào hệ thống quản lý, kiểm tra tính chính xác của thông tin.

Trình xin Giám đốc duyệt đơn hàng

Gửi đơn hàng đã được duyệt cho các phòng ban liên quan triển khai sản xuất.

Theo dõi & đối chiếu hàng hóa về kho giữa kế hoạch và thực tế, giữa định mức kế hoạch hoạch và định mức thực tế....

QC chất lượng đơn hàng

Tìm kiếm các nhà cung cấp để tối ưu chi phí sản xuất từ đơn hàng

Phối hợp với các bộ phận liên quan:

Làm việc chặt chẽ với bộ phận liên quan để giao hàng đúng tiến độ.

Phối hợp với bộ phận vận chuyển để sắp xếp giao hàng đúng lịch trình, theo dõi tiến độ và phản hồi khi có sự cố.

Theo dõi và báo cáo tình trạng đơn hàng với các bộ phận liên quan

Giám sát quá trình xử lý đơn hàng từ khi đặt hàng đến khi hàng về kho

Thường xuyên cập nhật tình trạng đơn hàng và phản hồi với cấp trên về bất kỳ sự chậm trễ hoặc vấn đề nào xảy ra.

Xử lý các vấn đề về chất lượng hàng hóa khi hàng về kho và phân phối ra các cửa hàng

Lập báo cáo về tình trạng đơn hàng, tỷ lệ đơn hàng hoàn thành đúng hạn, và các vấn đề phát sinh gửi Ban Giám đốc.

Giải quyết các vấn đề phát sinh:

Xử lý các vấn đề liên quan đến đơn hàng như thiếu hàng, sai hàng, yêu cầu đổi trả hoặc hoàn tiền.

Phản hồi và giải quyết khiếu nại từ khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ tuổi từ 8x,9x

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng – các nghành liên quan đến thời trang, dệt may...

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên tại vị trí tương đương

Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt, chịu áp lực công việc

Có khả năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt

Khả năng lập kế hoạch, thống kê, phân tích, soạn văn bản, báo cáo

Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao. Trung thực trong công việc.

Hòa nhã trong cư xử và linh loạt xử lý các tình huống xảy ra.

Quyết liệt trong công việc

Có thái độ tích cực, học hỏi nhanh, không ngại khó, không ngại thay đổi

Tính cách: trung thực, cẩn thận, thẳng thắn.

Tại SSSTUTTER Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hưởng tương xứng với năng lực (9.000.000đ - 12.000.000đ);

Thưởng lễ, tết, liên hoan hàng tháng, du lịch hàng năm

Phí gửi xe máy

Được nghỉ lễ theo quy định nhà nước

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, nhiều cơ hội phát triển bản thân

Mua hàng thời trang hot trend giá nhân viên

Được nâng cao kỹ năng và kiến thức liên quan đến thời trang

Cơ hội kết nối và xây dựng mạng lưới với các chuyên gia trong ngành công nghiệp thời trang

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SSSTUTTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin