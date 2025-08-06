Tuyển Thợ may CÔNG TY TNHH MTV MAY XNK MỸ THO làm việc tại Tiền Giang thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 9 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: Số 101 Quốc lộ 1, Phường 10, TP Mỹ Tho

Mô Tả Công Việc Thợ may

Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, rập mẫu, thông số và yêu cầu từ bộ phận kỹ thuật và khách hàng.

Thực hiện may hoàn chỉnh sản phẩm mẫu theo từng công đoạn hoặc toàn bộ quy trình, đảm bảo đúng kỹ thuật, đúng thiết kế.

Phối hợp với bộ phận kỹ thuật, IE, QA kiểm tra rập, chi tiết may, phát hiện và báo lỗi kỹ thuật nếu có.

May các chi tiết đòi hỏi kỹ thuật cao như: đệm vai, đóng sườn, gài nút, ép keo, vắt sổ, lót vest,...

Xử lý linh hoạt các kỹ thuật may phức tạp trên chất liệu vải dày, vải cao cấp theo tiêu chuẩn hàng Đức – Châu Âu.

Ghi chú, đóng góp ý kiến trong quá trình may mẫu để cải thiện rập và tài liệu trước khi sản xuất hàng loạt.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm may mẫu hoặc may giỏi trong ngành may mặc, ưu tiên từng làm hàng xuất khẩu cao cấp (quần tây, vest, jacket).

Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, xử lý tốt các chi tiết phức tạp.

Cẩn thận, tỉ mỉ, yêu nghề và có tinh thần trách nhiệm cao.

Có thể phối hợp tốt với các bộ phận khác để đảm bảo chất lượng mẫu.

Quyền Lợi Được Hưởng Tại CÔNG TY TNHH MTV MAY XNK MỸ THO

- Điều hòa chạy mát lạnh, không gian sạch sẽ, văn phòng hiện đại

- Hợp đồng, bảo hiểm rõ ràng, minh bạch.

- 14 ngày phép năm/ năm

- Hưởng các chế độ phúc lợi, nhận quà vào các dịp sinh nhật bản thân, Tết, 8/3 có quà cho nam và nữ, 30/4, 1/6, Trung thu, 20/10,...

Cách Thức Ứng Tuyển

