Tuyển Thợ may CÔNG TY TNHH TMDV XUÂN THỦY LỘC PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ may Tại CÔNG TY TNHH TMDV XUÂN THỦY LỘC PHÁT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: C225,KP3, XA LỘ HÀ NỘI, P.LONG BÌNH, BIÊN HÒA, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Thợ may Với Mức Lương Thỏa thuận
-Kiểm tra các lỗi của xe bị hư hỏng
-Tìm nguyên nhân bệnh của xe để sửa chữa cho khách hàng
-Sửa chữa các xe khi có xe hư hỏng vào bãi
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó
-Hòa đồng, vui vẻ
-Biết các kĩ năng để có thể tư vấn khách hàng khi xe bị hư hỏng
-Bảo mật thông tin công ty
Tại CÔNG TY TNHH TMDV XUÂN THỦY LỘC PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
-Được tham gia BHYT, BHTN, BHXH… theo quy định pháp luật
-Được nghỉ lễ, tết…. theo quy định
-Được nghỉ phép năm theo quy định
-Được làm việc trong môi trường thân thiện
-Được học hỏi nhiều kinh nghiệm khi làm việc tại công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV XUÂN THỦY LỘC PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
