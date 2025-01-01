Tất cả địa điểm
Công việc Trade Marketing Manager

-

Có 7 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean
Tuyển Trade Marketing Manager Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean
Hạn nộp: 26/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Tuyển Trade Marketing Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Hạn nộp: 11/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Tuyển Trade Marketing Manager Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Tuyển Trade Marketing Manager Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Hạn nộp: 07/03/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company
Tuyển Trade Marketing Manager CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company
Hạn nộp: 05/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh
Tuyển Trade Marketing Manager Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh
Hạn nộp: 05/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET
Tuyển Trade Marketing Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET
Hạn nộp: 27/10/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng Trade Marketing Manager rất cao với mức lương cạnh tranh dao động từ 30.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng, chủ yếu tập trung tại các thành phố lớn Hà Nội, TP, HCM và Đà Nẵng…. Tuy nhiên, để đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng, ứng viên cần am hiểu về thị trường, kỹ năng phân tích và giao tiếp tốt.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Trade Marketing Manager

Trade marketing manager hay (Giám đốc tiếp thị thương mại) là một vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực FMCG. Đây là vị trí chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai các chiến lược để tăng cường doanh số bán hàng và nâng cao nhận biết thương hiệu tại thị trường địa phương. Họ làm việc trực tiếp với các đối tác như nhà phân phối, nhà bán lẻ để đảm bảo sản phẩm của công ty luôn có vị trí cạnh tranh trên thị trường.

Vai trò của trade marketing manager bao gồm việc thiết lập các chiến lược thương mại phù hợp, phân tích thị trường và nhu cầu khách hàng. Ngoài ra, họ còn đóng vai trò cầu nối giữa nhà sản xuất và khách hàng, đảm bảo các sản phẩm được tiếp cận một cách hiệu quả nhất. Điều này đòi hỏi kỹ năng phân tích và tư duy chiến lược sắc bén.

Nhu cầu tuyển Trade Marketing Manager đang gia tăng mạnh mẽ
Nhu cầu tuyển Trade Marketing Manager đang gia tăng mạnh mẽ

Nhu cầu nhu cầu tuyển dụng Trade Marketing Manager ngày càng cao, khi các hoạt động trade marketing chiếm tới 60% ngân sách marketing của doanh nghiệp. Trong đó, các công ty sản xuất và kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng nhanh (FMCG), chăm sóc cá nhân, gia dụng, thời trang, điện tử và các đại lý bán hàng, công ty nghiên cứu thị trường, phân phối, dịch vụ thương mại là những nơi để những người làm trong ngành có thể dễ dàng thăng tiến lên các vị trí quản lý cao hơn.

2. Mức lương trung bình của Trade Marketing Manager

Mức lương trung bình của Trade Marketing Manager dao động từ 31.300.000 đến 41.800.000 VNĐ/tháng, mức lương cao nhất có thể lên tới 104.400.000 VNĐ/tháng. Mức lương này thể hiện sự cạnh tranh trong ngành, với nhiều cơ hội tuyển dụng trade marketing manager. Ngoài ra, sự chênh lệch mức lương trade marketing còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như:

  • Tính chất công việc: Mức độ phức tạp của công việc, quy mô dự án và yêu cầu về kỹ năng chuyên môn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mức lương. Những vị trí đòi hỏi kỹ năng lãnh đạo, quản lý dự án và khả năng đàm phán tốt thường có mức lương cao hơn.

  • Theo khu vực: Những thành phố trung tâm như Hà Nội và TP.HCM thường có mức lương cao hơn do nhu cầu tuyển dụng trade marketing manager lớn và chi phí sinh hoạt cao. Trong khi đó, tại các tỉnh thành nhỏ hơn, mức lương có thể thấp hơn nhưng cũng có nhiều cơ hội phát triển.

Mức lương trung bình phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm và khu vực làm việc
Mức lương trung bình phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm và khu vực làm việc
  • Theo lĩnh vực: Những vị trí tuyển dụng Trade Marketing Manager trong ngành FMCG thường nhận mức lương cao hơn so với các lĩnh vực khác, đặc biệt là trong các ngành như bia, rượu, thuốc lá. Lĩnh vực dược phẩm cũng có mức lương cạnh tranh và đi kèm với mức thưởng thấp hơn.

  • Theo kinh nghiệm: Kinh nghiệm là một yếu tố quan trọng trong việc xác định mức lương. Những người có từ 3-5 năm kinh nghiệm có thể kiếm được từ 30.000.000 VNĐ/tháng trở lên. Các vị trí cấp cao hơn, như Trade Category Director, có thể đạt mức lương lên tới 80.000.000 VNĐ/tháng cho những người có hơn 8 năm kinh nghiệm.

  • Theo quy mô doanh nghiệp: Các công ty lớn, đa quốc gia thường có khả năng trả lương cao hơn, có thể vượt ngưỡng 50.000.000 VNĐ/tháng cho vị trí việc làm Trade Marketing Manager. Đi kèm với đó, phúc lợi ở đây cũng tốt hơn so với các công ty vừa và nhỏ.

3. Mô tả chi tiết về công việc của Trade Marketing Manager

Công việc hàng ngày của Trade Marketing Manager xoay quanh việc phân tích thị trường, xây dựng chiến lược tiếp thị sản phẩm và tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Cụ thể, họ cần có cái nhìn tổng quát về thị trường cũng như khả năng quản lý đội ngũ và phối hợp giữa các bộ phận khác nhau để đạt được mục tiêu chung.

  • Quản lý nhân sự: Trade Marketing Manager trực tiếp quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên marketing tại điểm bán. Họ xây dựng kế hoạch đào tạo, đánh giá hiệu quả công việc và tạo động lực làm việc cho đội ngũ. Bên cạnh đó, họ cũng tham gia vào quá trình tuyển dụng và xây dựng văn hóa làm việc tích cực.

  • Quản lý ngành hàng: Để đưa ra các quyết định chiến lược hiệu quả, nhà tuyển dụng Trade Marketing Manager cần các ứng viên có hiểu biết sâu sắc về ngành hàng. Họ chịu trách nhiệm phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, xu hướng tiêu dùng để đưa ra định vị sản phẩm phù hợp. Ngoài ra, họ còn xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm mới và quản lý vòng đời sản phẩm.

Khối lượng công việc của Trade Marketing Manager thường rất lớn
Khối lượng công việc của Trade Marketing Manager thường rất lớn
  • Lập kế hoạch – chiến lược: Trade Marketing Manager có trách nhiệm lập kế hoạch và xây dựng các chiến lược Trade Marketing cho toàn bộ ngành hàng. Họ phải xác định hướng đi đúng đắn và các giải pháp cụ thể để hiện thực hóa chiến lược đã đề ra. Việc này bao gồm cả phân tích thị trường và dự báo nhu cầu tiêu dùng trong tương lai.

  • Phối hợp với các bộ phận khác: Một Trade Marketing Manager cũng thường xuyên làm việc cùng các bộ phận như sales và marketing để đảm bảo sự phối hợp hiệu quả. Họ cần đảm bảo rằng các chiến lược Trade được thực hiện phù hợp với các hoạt động truyền thông và quảng bá sản phẩm. Khi phát sinh xung đột, họ phải có khả năng xử lý và điều phối mọi việc một cách hợp lý.

Mô tả công việc trên mang tính chất cơ bản. Trên thực tế, nhiệm vụ và chức năng của Trade Marketing Manager có thể được điều chỉnh linh hoạt tùy theo yêu cầu cụ thể của từng dự án.

4. Yêu cầu của đối với việc làm Trade Marketing Manager

Các vị trí tuyển dụng Trade Marketing thường yêu cầu rất cao. Ứng viên cho vị trí Trade Marketing Manager muốn đạt được mức lương cao và có lộ trình thăng tiến tốt cần có đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khắt khe về kiến thức chuyên môn và kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề phát sinh đồng thời đáp ứng được các yêu cầu sau:

  • Am hiểu người mua và người bán: Trade Marketing Manager cần có khả năng tương tác hiệu quả với cả người tiêu dùng và các đối tác phân phối. Điều này yêu cầu sự thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu, mong muốn và hành vi của cả hai nhóm, từ đó phát triển các chiến lược phù hợp.

  • Khả năng đọc hiểu số liệu: Ứng viên cần có kỹ năng phân tích và đọc hiểu các bảng biểu, báo cáo để nhận diện xu hướng và biến động của thị trường. Sự nhạy bén trong việc xử lý số liệu giúp Trade Marketing Manager điều chỉnh các chiến lược trade kịp thời và chính xác.

  • Kỹ năng đàm phán: Kỹ năng này rất quan trọng, vì Trade Marketing Manager thường phải làm việc giữa nhiều bên, bao gồm nhà phân phối, khách hàng và công ty. Kỹ năng đàm phán tốt không chỉ giúp Trade Marketing Manager đạt được thỏa thuận mà còn xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Ứng viên trade marketing manager cần đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe
Ứng viên trade marketing manager cần đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe
  • Kỹ năng quan sát, đánh giá: Để tối ưu hóa sự hiện diện của sản phẩm tại điểm bán, Trade Marketing Manager cần thường xuyên quan sát hành vi mua sắm và đánh giá cách sắp xếp sản phẩm. Kỹ năng này giúp xác định các yếu tố tác động đến quyết định mua hàng của khách hàng.

  • Tư duy kinh doanh nhạy bén: Lĩnh vực kinh doanh đầy biến động, vì vậy, có tư duy kinh doanh nhạy bén giúp Trade Marketing Manager phát hiện và nắm bắt cơ hội, cũng như đối mặt với thử thách.

  • Khả năng xây dựng và thực hiện kế hoạch: Một kế hoạch trade marketing hoàn hảo là cần thiết để tác động đến quyết định mua hàng. Trade Marketing Manager cần chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo các hoạt động diễn ra suôn sẻ, từ đó giảm thiểu rủi ro và đạt hiệu quả cao trong kinh doanh.

5. Khu vực tuyển dụng Trade Marketing Manager nhiều nhất

Trong bối cảnh thị trường ngày càng phát triển, nhu cầu tuyển dụng Trade Marketing Manager tại Việt Nam đang tăng cao, đặc biệt ở các khu vực lớn. Các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng trở thành trung tâm hấp dẫn cho các chuyên gia trong lĩnh vực này, nhờ vào sự hiện diện của nhiều công ty đa quốc gia và các thương hiệu lớn.

  • Tuyển dụng Trade Marketing Hà Nội

Tại Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng Trade Marketing Manager đang gia tăng do sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp lớn và đa quốc gia. Các công ty này tìm kiếm những chuyên gia có khả năng quản lý chiến lược tiếp thị, nhằm gia tăng hiệu quả bán hàng và mở rộng thị trường. Môi trường cạnh tranh tại Hà Nội không chỉ thúc đẩy các công ty tìm kiếm nhân tài chất lượng mà còn tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho các ứng viên.

  • Tuyển dụng Trade Marketing TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh là khu vực hàng đầu về tuyển dụng Trade Marketing Manager, với số lượng công ty lớn và đa dạng ngành nghề. Thành phố này là trung tâm kinh tế của Việt Nam, thu hút các công ty lớn từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều này dẫn đến nhu cầu cao về các chuyên gia có kỹ năng trong lĩnh vực trade marketing, nhằm tối ưu hóa các chiến dịch bán hàng và phát triển thương hiệu trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.

Các đô thị lớn thường tập trung nhu cầu tuyển dụng trade marketing manager cao nhất
Các đô thị lớn thường tập trung nhu cầu tuyển dụng trade marketing manager cao nhất
  • Tuyển dụng Trade Marketing Đà Nẵng

Với vị thế là một trung tâm kinh tế sôi động và đang phát triển nhanh chóng, Đà Nẵng cũng là một điểm đến hấp dẫn cho các chuyên gia Trade Marketing. Thành phố đang thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới. Các ngành giáo dục, bất động sản, khách sạn và sản xuất, bán lẻ đang có nhu cầu nhu cầu tuyển dụng Trade Marketing Manager cao để xây dựng và triển khai các chiến dịch marketing hiệu quả.

6. Trường đào tạo ngành Marketing tốt nhất Việt Nam hiện nay

Ngành Marketing hiện nay vẫn rất "hot" nhờ sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và thương mại điện tử. Tỷ lệ đăng ký học ngành này tăng mạnh, đặc biệt trong các chương trình đào tạo về Marketing số và truyền thông xã hội. Ngoài ra, sự phát triển liên tục của các công cụ và nền tảng mới cũng thúc đẩy nhu cầu học tập trong lĩnh vực này.

Dưới đây là danh sách các trường đào tạo ngành Marketing hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong môi trường cạnh tranh.

Khu vực

Tên trường

Ngành học

Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn

(2024)

Học phí

(2024)

Hà Nội

Đại học Kinh tế Quốc dân

Truyền thông Marketing

A01; D01; D07; D09

37.49 (Tiếng Anh nhân hệ số 2)

14.000.000 - 22.000.000 VNĐ/ năm học

Marketing

A00; A01; D01; D07

27.78

Thương mại điện tử

A00; A01; D01; D07

28.02

Thẩm định giá

A01; D01; D07; D09

36.05 (Tiếng Anh nhân hệ số 2)

Đại học Thương mại

Quản trị thương hiệu

A00; A01; D01; D07

26.75

15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/ năm học

Marketing thương mại

A00; A01; D01; D07

27

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

A00; A01; D01; D07

26.9

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Quảng cáo

D01

35.58

Khoảng hơn 22.000.000 VNĐ/năm học

A01

35.58

D72

35.08

Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing

D01

36.13

A01

36.13

D72

35.63

D78

37.38

Hồ Chí Minh

Đại học RMIT

Digital marketing

Học thuật và tiếng Anh

Phương thức xét tuyển riêng

Khoảng 300.596.000 VNĐ/năm

Đại học Tài chính - Marketing

Marketing

A00; A01; D01; D96

25.9

18.000.000 - 36.000.000 VNĐ/ năm học

23.5 (CT tiếng Anh toàn phần)

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Marketing

A00; A01; D01; D07

26.8

Khoảng 25.000.000 VNĐ/ năm học

Công nghệ marketing

A00; A01; D01; D07

27.2
Nhiều trường đại học hàng đầu cung cấp chương trình đào tạo marketing chất lượng
Nhiều trường đại học hàng đầu cung cấp chương trình đào tạo marketing chất lượng

Việc làm Trade Marketing Manager là một lựa chọn hấp dẫn cho những người có đam mê kinh doanh, khả năng giao tiếp tốt và tư duy sáng tạo. Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tuyển dụng Trade Marketing Manager với mức đãi ngộ hấp dẫn. Nếu bạn có đam mê và kinh nghiệm trong lĩnh vực này, hãy nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ để gia nhập vào đội ngũ những chuyên gia xuất sắc.