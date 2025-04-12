Tuyển Trade Marketing Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 12/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Trade Marketing Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Manager Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 2, Tòa nhà Park View Residence, số 152 Điện Biên Phủ, phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Manager Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Lập kế hoạch các hoạt động sự kiện indoor/outdoor nhằm thực hiện mục tiêu doanh số và phát triển thị trường theo kế hoạch doanh doanh của công ty
Tổ chức triển khai các hoạt động Marketing, tổ chức sự kiện, truyền thông nhằm thu hút khách hàng tiềm năng và phát triển thương hiệu.
Theo dõi và quản lý ngân sách hiệu quả.
Có năng lực xây dựng và phát triển quan hệ đối tác hợp tác cross marketing
Quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên và Cộng tác viên của các cơ sở học viện.
Hỗ trợ hoạt động của các Cơ sở/Phòng ban: tổ chức sự kiện, truyền thông và các chương trình dành cho phụ huynh, học sinh, đối tác và các hoạt động sự kiện nội bộ.
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc
Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh lưu loát

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành QTKD, Marketing, Ngoại thương, hoặc các ngành nghề khác có liên quan
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm từ vị trí Manager trở lên, ưu tiên ứng viên trong lĩnh vực giáo dục
Kỹ năng giao tiếp, quan hệ đối tác, quản lý dự án, tư duy chiến lược
Khả năng triển khai thực thi kế hoạch và quản trị bằng số.
Có kiến thức về các phương pháp nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu
Hiểu biết về các khía cạnh khác của hoạt động kinh doanh
Thành thạo kỹ năng quản trị mối quan hệ
Giao tiếp bằng tiếng Anh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: 18.000.000 - 22.000.000đ/tháng, thỏa thuận theo năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN,...)
Tham gia môi trường văn hoá năng động, trẻ trung, cơ sở vật chất hiện đại; kết hợp giữa hai lĩnh vực công nghệ và giáo dục; đóng góp giá trị cho xã hội;
Cơ hội làm việc trực tiếp tham gia các dự án giáo dục mang tính quốc tế cao, có sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu về giáo dục và công nghệ tại Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản
Được tham gia vào các hoạt động đào tạo, workshop từ chuyên gia trong lĩnh vực, trong nước và quốc tế;
Làm việc trong đơn vị tiên phong, dẫn đầu xu thế về công nghệ giáo dục tại Việt Nam, góp phần thay đổi chất lượng đào tạo Công nghệ ở Việt Nam và nuôi dưỡng tài năng khởi nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ trong tương lai
Được đi du lịch ít nhất 1 lần 1 năm, liên tục tham gia Teambuilding
Con cán bộ nhân viên được học miễn phí 100% các khóa học công nghệ, lập trình tại trung tâm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, số 463 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng

