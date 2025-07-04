Tuyển Trade Marketing Manager Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trade Marketing Manager Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/07/2025
Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean

Trade Marketing Manager

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Manager Tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 133 Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu thị trường:
- Nghiên cứu, khảo sát thị trường, đối thủ cạnh tranh theo mục tiêu, từ đó đề xuất các phương án xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu.
- Xây dựng, định hướng và phối hợp với phòng Kinh doanh, các bộ phận liên quan để đưa ra chiến lược.
- Hoạch định chiến lược marketing ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, định vị thương hiệu, thông điệp truyền thông cho các Brand.
Quản lý ngân sách:
- Phân tích P&L, xây dựng, quản lý và theo dõi ngân sách Marketing cho các thương hiệu;
- Phân tích các yếu tố tăng trưởng của ngành hàng, nhãn hàng từ đó đưa ra các chiến lược phù hợp để gia tăng doanh số.
- Kiểm soát thực hiện 4P: Price, product, place and promotions.
Quản trị thương hiệu
- Xây dựng và quản lý hình ảnh thương hiệu trên mạng xã hội và các dự án truyền thông nâng cao hình ảnh, phù hợp tầm nhìn sứ mệnh của công ty
- Phối hợp cùng bộ phận Kinh doanh để triển khai các chương trình khuyến mãi, chương trình theo mùa, ra mắt sản phẩm mới, chương trình kích hoạt thương hiệu thúc đẩy sales.
- Xây dựng, phân tích & tối ưu vận hành theo insight khách hàng nhằm tăng trải nghiệm của khách hàng.
Hoạt động Trade Marketing
- Lập kế hoạch và triển khai các chương trình khuyến mãi, trưng bày POSM, activation tại điểm bán (GTM, MT, E-commerce) để tăng doanh thu và thị phần.
- Phối hợp với Sales và đối tác phân phối để tối ưu hiệu quả kênh bán lẻ.
- Phân tích dữ liệu bán hàng, đánh giá hiệu quả chiến dịch và đề xuất cải tiến.
- Quản lý ngân sách & tối ưu ROI: Kiểm soát ngân sách Trade Marketing, đảm bảo chi tiêu hiệu quả và đúng trọng tâm.
- Đo lường hiệu quả chiến dịch thông qua các chỉ số: sell-out, sell-in, tỷ lệ chuyển đổi tại POS.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch trưng bày POSM, visual tại cửa hàng và đảm bảo đồng bộ thông điệp trên các kênh bán.
- Phối hợp với Phòng Kinh doanh mở mới các cửa hàng flaship, trung tâm thương mại và pop up.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành Retail.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Kinh tế đối ngoại.
Chuyên môn sâu về trade marketing & xây dựng thương hiệu , truyền thông (PR/Branding). Có góc nhìn và hiểu rõ về Customer Insight ngành. Am hiểu các kênh Digital Marketing (Facebook, Google,Youtube…)
Có khả năng quản lý, tổ chức, làm việc dưới áp lực cao và đúng thời hạn.
Có khả năng nắm bắt trending mới nhất của giới trẻ và thị trường.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán.
Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch chi tiết, triển khai thực hiện, kiểm tra theo dõi và đánh giá.
Chủ động, sáng tạo, cầu tiến
Thành thạo phân tích dữ liệu (Excel, Power BI,....)

Tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30, thứ 2 - thứ 6
Chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định pháp luật.
Làm việc trong môi trường năng động chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ cần thiết cho công việc.
Các đãi ngộ về du lịch, Teambuilding, văn hóa thể thao khác.
Thưởng lương tháng 13 + thưởng năm theo tình hình kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean

Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 100 Đường Hoàng Hoa Thám , Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-trade-marketing-manager-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job361616
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean
Tuyển Trade Marketing Manager Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean
Hạn nộp: 26/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Tuyển Trade Marketing Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Hạn nộp: 11/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Tuyển Trade Marketing Manager Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Tuyển Trade Marketing Manager Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Tuyển Trade Marketing Manager Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Hạn nộp: 07/03/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company
Tuyển Trade Marketing Manager CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company
Hạn nộp: 05/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh
Tuyển Trade Marketing Manager Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh
Hạn nộp: 05/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET
Tuyển Trade Marketing Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET
Hạn nộp: 27/10/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh
Tuyển Trade Marketing Manager Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh
Hạn nộp: 19/10/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Renrui Việt Nam
Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu
Renrui Việt Nam
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 47 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean
Tuyển Trade Marketing Manager Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean
Hạn nộp: 26/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Tuyển Trade Marketing Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Hạn nộp: 11/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Tuyển Trade Marketing Manager Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Tuyển Trade Marketing Manager Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Tuyển Trade Marketing Manager Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Hạn nộp: 07/03/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company
Tuyển Trade Marketing Manager CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company
Hạn nộp: 05/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh
Tuyển Trade Marketing Manager Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh
Hạn nộp: 05/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET
Tuyển Trade Marketing Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET
Hạn nộp: 27/10/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh
Tuyển Trade Marketing Manager Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh
Hạn nộp: 19/10/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trade Marketing Manager Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trade Marketing Manager CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM CHÂU Á Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trade Marketing Manager Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trade Marketing Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trade Marketing Manager Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm