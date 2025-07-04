Tuyển Trade Marketing Manager Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 133 Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu thị trường:

- Nghiên cứu, khảo sát thị trường, đối thủ cạnh tranh theo mục tiêu, từ đó đề xuất các phương án xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu.

- Xây dựng, định hướng và phối hợp với phòng Kinh doanh, các bộ phận liên quan để đưa ra chiến lược.

- Hoạch định chiến lược marketing ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, định vị thương hiệu, thông điệp truyền thông cho các Brand.

Quản lý ngân sách:

- Phân tích P&L, xây dựng, quản lý và theo dõi ngân sách Marketing cho các thương hiệu;

- Phân tích các yếu tố tăng trưởng của ngành hàng, nhãn hàng từ đó đưa ra các chiến lược phù hợp để gia tăng doanh số.

- Kiểm soát thực hiện 4P: Price, product, place and promotions.

Quản trị thương hiệu

- Xây dựng và quản lý hình ảnh thương hiệu trên mạng xã hội và các dự án truyền thông nâng cao hình ảnh, phù hợp tầm nhìn sứ mệnh của công ty

- Phối hợp cùng bộ phận Kinh doanh để triển khai các chương trình khuyến mãi, chương trình theo mùa, ra mắt sản phẩm mới, chương trình kích hoạt thương hiệu thúc đẩy sales.

- Xây dựng, phân tích & tối ưu vận hành theo insight khách hàng nhằm tăng trải nghiệm của khách hàng.

Hoạt động Trade Marketing

- Lập kế hoạch và triển khai các chương trình khuyến mãi, trưng bày POSM, activation tại điểm bán (GTM, MT, E-commerce) để tăng doanh thu và thị phần.

- Phối hợp với Sales và đối tác phân phối để tối ưu hiệu quả kênh bán lẻ.

- Phân tích dữ liệu bán hàng, đánh giá hiệu quả chiến dịch và đề xuất cải tiến.

- Quản lý ngân sách & tối ưu ROI: Kiểm soát ngân sách Trade Marketing, đảm bảo chi tiêu hiệu quả và đúng trọng tâm.

- Đo lường hiệu quả chiến dịch thông qua các chỉ số: sell-out, sell-in, tỷ lệ chuyển đổi tại POS.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch trưng bày POSM, visual tại cửa hàng và đảm bảo đồng bộ thông điệp trên các kênh bán.

- Phối hợp với Phòng Kinh doanh mở mới các cửa hàng flaship, trung tâm thương mại và pop up.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành Retail.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Kinh tế đối ngoại.

Chuyên môn sâu về trade marketing & xây dựng thương hiệu , truyền thông (PR/Branding). Có góc nhìn và hiểu rõ về Customer Insight ngành. Am hiểu các kênh Digital Marketing (Facebook, Google,Youtube…)

Có khả năng quản lý, tổ chức, làm việc dưới áp lực cao và đúng thời hạn.

Có khả năng nắm bắt trending mới nhất của giới trẻ và thị trường.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán.

Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch chi tiết, triển khai thực hiện, kiểm tra theo dõi và đánh giá.

Chủ động, sáng tạo, cầu tiến

Thành thạo phân tích dữ liệu (Excel, Power BI,....)

Tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30, thứ 2 - thứ 6

Chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định pháp luật.

Làm việc trong môi trường năng động chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ cần thiết cho công việc.

Các đãi ngộ về du lịch, Teambuilding, văn hóa thể thao khác.

Thưởng lương tháng 13 + thưởng năm theo tình hình kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin