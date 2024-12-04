Tuyển Trade Marketing Manager Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh

Trade Marketing Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Manager Tại Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 246

- 248 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiến hành thu thập và tìm hiểu thông tin về người tiêu dùng và các kênh phân phối.
Từ những dữ liệu thu thập được tiến hành phân tích để xây dựng các chiến lược Trade Marketing phù hợp thị trường.
Lập kế hoạch trade marketing hiệu quả cho các kênh bán hàng; kênh GT, Kênh MT, Kênh Ecom
Triển khai chiến lược Trade Marketing phù hợp để đảm bảo việc đưa sản phẩm được tối ưu hóa phù hợp với thị trường từng khu vực. Đồng thời đảm bảo tận dụng tối đa không gian quầy kệ trong cửa hàng cũng như đáp ứng tốt nhất hình ảnh tại cửa hàng.
Lên chiến lược giá và các chương trình khuyến mãi phù hợp cho từng khu vực & chiến thắng đối thủ tại điểm bán.
Giám sát và đánh giá các chiến lược Trade Marketing hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Hiểu rõ mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp và thiết lập quy trình cụ thể để đảm bảo hiệu quả bán hàng.
Phân tích các hoạt động chiến lược Trade Marketing đã triển khai & đánh giá mức độ hiệu quả từng khu vực. Phối hợp với phòng bán hàng đưa phương án tối ưu về chiến lược Trade Marketing cho từng thời điểm và khu vực.
Có chiến lược đưa sản phẩm mới thâm nhập vào thị trường thông qua các hoạt động giới thiệu sản phẩm, xây dựng tài liệu tiếp thị, theo dõi và phân tích việc triển khai các hoạt động Trade Marketing.
Phân tích xu hướng kinh doanh và tìm hiểu rõ chiến lược Trade Marketing của đối thủ.
Hỗ trợ việc xây dựng và sử dụng ngân sách cho hoạt động thương mại sao cho hợp lý cho từng thời điểm & khu vực để tối ưu hóa chi phí và đạt mục tiêu tháng, quý, năm đã được duyệt.
Thực hiện các định hướng mới từ Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Marketing, truyền thông, hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương.
Có kiến thức và am hiểu về ngành FMCG.
Có tầm nhìn chiến lược, kỹ năng giao tiếp tốt, có mối quan hệ rộng.
Có kỹ năng thu thập, đánh giá, phân tích thông tin; lập kế hoạch.
Có kỹ năng quản lý đội nhóm.

Tại Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định, phụ cấp cơm trưa
Chế độ lương thưởng doanh số, thưởng tháng, quý, năm hấp dẫn.
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Luật
Cung cấp đầy đủ các công cụ làm việc, văn phòng phẩm,...
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, có cơ hội thăng tiến trong tương lai.
Du lịch, team building hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 246 - 248 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

