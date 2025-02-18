Tuyển Trade Marketing Manager Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Trade Marketing Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Manager Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Mức lương
Đến 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Lim Tower II, Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, TP. HCM, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Manager Với Mức Lương Đến 35 Triệu

1. Triển khai và theo dõi hoạt động Trade Marketing
Quản lý và triển khai các hoạt động Trade Marketing trên toàn quốc, bao gồm trưng bày sản phẩm máy lọc nước, vật phẩm POSM và các chương trình Marketing tại điểm bán.
Đảm bảo trưng bày sản phẩm và vật phẩm quảng cáo theo tiêu chuẩn thương hiệu Karofi tại các cửa hàng/đại lý.
Lập kế hoạch, tổ chức và giám sát đào tạo cho nhân viên bán hàng/đại lý về sản phẩm và kỹ năng bán hàng, đảm bảo hiệu quả sau đào tạo.
2. Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động marketing mùa vụ
Phối hợp với phòng Marketing và CRM để xây dựng kế hoạch marketing, chương trình khuyến mại theo từng mùa, tập trung vào sản phẩm máy lọc nước và giải pháp nước sạch của Karofi.
Đề xuất và triển khai các chương trình khuyến mại thúc đẩy lưu lượng khách hàng đến cửa hàng và tăng doanh số bán hàng.
3. Quản lý hàng hóa và tối ưu hóa bán hàng
Theo dõi hàng hóa luân chuyển nội bộ và quản lý hàng tồn kho tại các điểm bán.
Phân tích số liệu hàng tồn kho và doanh số bán để đưa ra các kế hoạch điều phối hàng hóa và chiến lược bán hàng hiệu quả.
Hỗ trợ điều phối việc luân chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng để đảm bảo nguồn cung phù hợp với nhu cầu thị trường.
4. Báo cáo và hỗ trợ quản lý
Chuẩn bị báo cáo tuần và báo cáo tháng về hoạt động marketing và hiệu quả kinh doanh theo tiêu chuẩn công ty.
Phân tích dữ liệu để đánh giá hiệu quả hoạt động, đưa ra đề xuất cải thiện.
Hỗ trợ Giám đốc Kinh doanh Toàn quốc trong việc chuẩn bị báo cáo hàng năm và xây dựng các tiêu chí nâng cao hiệu quả bán hàng.
5. Quản lý nhân sự:
5.
Quản lý nhân sự:
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ Trade Marketing
Xây dựng KPI, theo dõi và đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên.
Hướng dẫn, hỗ trợ và truyền cảm hứng để đội ngũ đạt hiệu quả tối ưu.
Phân bổ công việc hợp lý, đảm bảo tiến độ và chất lượng các chương trình triển khai.
6. Các công việc khác
Hỗ trợ các hoạt động khác theo yêu cầu từ cấp trên, đảm bảo tính liên kết và hiệu quả của các hoạt động Trade Marketing.

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Thương mại, hoặc các ngành liên quan.
Bằng cấp
Kinh nghiệm
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực bán lẻ hoặc hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai các chương trình Trade Marketing và quản lý POSM.
Kỹ năng
Thành thạo tin học văn phòng (MS Office).
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề và quản lý thời gian tốt.
Có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực công việc cao, và tư duy sáng tạo, hướng đến khách hàng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
Ngoại ngữ
Tính cách: Chủ động, năng động, và cam kết vượt trội trong công việc.
Tính cách
Thời gian làm việc: Từ T2-T6, làm 2 ngày T7/tháng
Địa điểm làm việc:
- Tại Hà Nội: Tòa Hudland Tower, số 6 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội
- Tại HCM: Tòa Lim Tower II, Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, TP. HCM

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 35 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Hudland Towers, số 06 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

