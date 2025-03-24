Top 10 trường đại học có ngành Tài chính - Ngân hàng điểm thấp

TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Ngành Tài chính - Ngân hàng luôn thu hút sự quan tâm lớn từ thí sinh, đặc biệt là với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT. Các trường đại học trên cả nước cung cấp nhiều nhiều tổ hợp môn để các bạn có thể chọn lựa phù hợp với điểm mạnh của bản thân. Bạn có thể tham khảo bảng dưới đây để có thể lựa chọn ngôi trường phù hợp với năng lực và điều kiện của bản thân.

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024 - 2025) Hà Nội Đại học Công nghiệp Hà Nội Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01 24,74 32.850.000 - 53.580.000 VNĐ/năm Đại học Kinh doanh và Công nghệ Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D10; C14 21 7.700.000 - 36.000.000 VNĐ/học kỳ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông Công nghệ tài chính (Fintech) A00; A01; D01 25,61 27.000.000 - 55.500.000 VNĐ/năm học Đại học mở Hà Nội Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01 23,48 19.580.000 - 20.900.000 VNĐ/năm học Đại học Công Đoàn Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01 23,61 12.980.000 - 13.530.000 VNĐ/năm học Đại học Điện lực Hà Nội Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D07; D01 22,35 420.000 - 590.000 VNĐ/tín chỉ Huế Đại học Kinh tế - Đại học Huế Tài chính - Ngân hàng A00; D01; D03; D96 18 16.000.000 - 30.000.000 VNĐ/năm học Nghệ An Đại học Vinh Tài chính ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; chuyên ngành Ngân hàng thương mại) A00; A01; D01; D07 18,5 12.900.000 VNĐ/năm học Cần Thơ Đại học Cần Thơ Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C02; D01 24,8 20.000.000 - 33.000.000 VNĐ/năm Tài chính - Ngân hàng (Chất lượng cao) A01; D01; D07 23,5 19.000.000 - 36.000.000 VNĐ/năm TP.HCM Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; C01 16 80.000.000 - 88.000.000 VNĐ/năm học

1. Đại học Công nghiệp Hà Nội

Đại học Công nghiệp Hà Nội là Top những trường có điểm chuẩn đầu vào ngành tài chính ngân hàng thấp

Đại học Công nghiệp Hà Nội là một trong các trường đào tạo ngành tài chính ngân hàng uy tín tại Hà Nội. Năm 2024, trường áp dụng 6 phương thức xét tuyển cho ngành Tài chính - Ngân hàng. Ngoài phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, Đại học Công nghiệp Hà Nội cũng ưu tiên xét tuyển thí sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố hoặc có chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEFL, SAT.

Bên cạnh đó, nhà trường tuyển 64 chỉ tiêu ngành tài chính ngân hàng theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, với mức điểm chuẩn là 24,74 cho tất cả các khối A00, A01 và D01. Trong khi đó, phương thức xét tuyển học bạ THPT có mức điểm chuẩn cao hơn, đạt 28,01.

Năm học 2024 - 2025, trường áp dụng mức học phí cho ngành tài chính ngân hàng là khoảng 24.600.00 VNĐ/năm học. Mức học phí này tăng 4.600.00 VNĐ so với năm trước và sẽ được tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký trong mỗi học kỳ, với đơn giá học phí là 500.000 VNĐ/tín chỉ. Học phí có thể tăng bình quân không quá 10% mỗi năm.

Địa chỉ: Số 298 Cầu Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Website: https://www.haui.edu.vn

2. Đại học Kinh doanh và Công nghệ

Đại học Kinh doanh và Công nghệ là cơ sở đào tạo ngành tài chính ngân hàng uy tín

Năm học 2024-2025, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ có tổng chỉ tiêu tuyển sinh ngành tài chính ngân hàng là 370, với phương thức xét tuyển linh hoạt. Cụ thể, thí sinh có thể lựa chọn xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo các tổ hợp A00, A01, D10 (Toán, Địa lý, Tiếng Anh) và C14 (Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân).

Điểm chuẩn đối với phương thức xét tuyển này là 21. Bên cạnh đó, trường còn xét tuyển theo học bạ lớp 12, với mức điểm chuẩn 21,5 điểm. Ngoài ra, trường dành 5% chỉ tiêu xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD và ĐT.

Cũng theo đề án tuyển sinh năm 22024, Trường áp dụng mức học phí 350.000 VNĐ/tín chỉ, tương đương với khoảng 6.390.000 VNĐ/học kỳ và chương trình đào tạo sẽ dài 8 kỳ.

Địa chỉ: Số 29A, Ngõ 124, Vĩnh Tuy, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Website: https://hubt.edu.vn

3. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Bên cạnh ngành tài chính ngân hàng, PTIT cũng chú trọng phát triển các ngành mới, đáp ứng nhu cầu của thị trường

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) được thành lập từ năm 1953, nổi bật trong đào tạo công nghệ và viễn thông. Bên cạnh những ngành đào tạo truyền thống, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) cũng chú trọng phát triển các ngành mới, đáp ứng nhu cầu của thị trường, trong đó có ngành Công nghệ Tài chính (Fintech).

Năm 2024, Học viện tuyển sinh ngành công nghệ tài chính với tổng chỉ tiêu 130. Trong đó, phương thức xét tuyển tài năng, chiếm 10% tổng chỉ tiêu. Ngoài ra, phương thức tuyển sinh phổ biến là xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, với điểm chuẩn ngành Công nghệ Tài chính (Fintech) ở mức 25,61 điểm, áp dụng cho các tổ hợp A00, A01 và D01.

Bên cạnh đó, trường cũng triển khai phương thức xét tuyển kết hợp, yêu cầu thí sinh có chứng chỉ quốc tế (SAT/ACT, IELTS, TOEFL) kết hợp với kết quả học tập ở bậc THPT. Với phương thức này, điểm chuẩn ngành Công nghệ Tài chính (Fintech) là 26,7, còn ngành liên kết quốc tế với Đại học Huddersfield, Vương quốc Anh có điểm chuẩn là 22.83.

Trường cũng tạo cơ hội cho thí sinh tham gia xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, với điểm chuẩn lần lượt là 15 (đối với chương trình liên hệ quốc tế) và 19,45 (đối với hệ đại trà).

Năm học 2024, học phí tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho chương trình đại trà dao động từ 27.000.000 - 34.000.000 VNĐ/năm, với mức tăng từ 2.500.000 - 6.200.000 VNĐ so với năm 2023, tùy vào ngành học.

Địa chỉ: Km10, Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

Website: https://ptit.edu.vn

4. Đại học mở Hà Nội

Đại học mở Hà Nội có cung cấp các chương trình đào tạo chất lượng

Đại học Mở Hà Nội là một trong những cơ sở giáo dục uy tín trong việc đào tạo ngành Tài chính Ngân hàng, đặc biệt với phương thức tuyển sinh linh hoạt, giúp tạo cơ hội cho nhiều đối tượng thí sinh.

Năm 2024, trường áp dụng hai phương thức tuyển sinh chính là xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, chiếm 90% tổng chỉ tiêu và xét tuyển thẳng với tỷ lệ 10% tổng chỉ tiêu. Điểm chuẩn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT của ngành Tài chính Ngân hàng là 23,33 điểm, áp dụng cho các tổ hợp A00, A01 và D01.

Ngoài ra, trường cũng cung cấp nhiều chương trình học bổng cho sinh viên xuất sắc, tạo điều kiện hỗ trợ tài chính cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích học tập tốt.

Mức học phí của Đại học Mở Hà Nội đối với ngành Tài chính Ngân hàng là 17.745.000 VNĐ/năm, một mức chi phí hợp lý cho các sinh viên theo học ngành này. Trường cũng có ký túc xá với mức phí 205.000 VNĐ/tháng, hỗ trợ sinh viên ở xa có nơi ăn ở khi theo học.

Với chương trình đào tạo chính quy kéo dài 4 năm, Đại học Mở Hà Nội cam kết mang đến môi trường học tập chất lượng, tạo nền tảng vững chắc cho sinh viên trong ngành Tài chính Ngân hàng.

Địa chỉ: Nhà B.101, Nguyễn Hiền, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Website: http://hou.edu.vn

5. Đại học Công Đoàn

Chất lượng đào tạo ngành ngành tài chính ngân hàng tại đây được đánh giá khá cao

Trường Đại học Công Đoàn cũng là địa chỉ có tiếng trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực cho ngành tài chính ngân hàng. Trong năm 2024, ngành Tài chính Ngân hàng của trường có tổng chỉ tiêu 260 sinh viên, với điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt 23,61 điểm, đồng thời yêu cầu thí sinh không được đăng ký nguyện vọng vượt quá 5.

Bên cạnh đó, trường cũng dành 10% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển thẳng, tạo cơ hội cho những thí sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và các hoạt động ngoại khóa.

Trường áp dụng mức thu học phí theo quy định của Nghị định 81/2021/NĐ-CP và được điều chỉnh theo Nghị định 97/2023/NĐ-CP của Chính phủ, với mức thu 400.000 đồng/tín chỉ, tổng học phí khoảng 13.900.000 VNĐ/năm học.

Địa chỉ: Số 169, Tây Sơn, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Website: http://www.dhcd.edu.vn

6. Đại học Điện lực Hà Nội

Chương trình đào tạo ngành Tài chính Ngân hàng tại đại học Điện lực tương đối chất lượng

Đại học Điện lực Hà Nội là một trong các trường có ngành tài chính ngân hàng điểm thấp tại Hà Nội mà thí sinh có thể tham khảo. Năm 2024, nhà trường tuyển sinh 160 chỉ tiêu cho ngành tài chính ngân hàng.

Trong đó, trường áp dụng nhiều phương thức tuyển sinh, bao gồm kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia (55%), xét học bạ THPT (37%), kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia (5%), xét tuyển thẳng (1%) và xét tuyển chứng chỉ IELTS kết hợp với kết quả thi THPT quốc gia (2%).

Điểm chuẩn năm 2023 cho ngành tài chính ngân hàng tại Đại học Điện lực Hà Nội là 22,5 điểm đối với các tổ hợp A00, A01, D01 và D07 khi xét tuyển qua kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Đối với phương thức xét học bạ, điểm chuẩn cao hơn một chút, đạt 25 điểm.

Trường không chỉ chú trọng về mặt kiến thức chuyên môn mà còn có chính sách học phí hợp lý, với mức học phí năm 2024 là 14.000.000 VNĐ/năm học. Bên cạnh đó, trường cũng tạo cơ hội cho sinh viên thông qua nhiều chính sách học bổng hấp dẫn nhằm hỗ trợ sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

Địa chỉ: CS1: Số 235 Hoàng Quốc Việt, TP.Hà Nội CS2: Tân Minh, Sóc Sơn, TP. Hà Nội

Website: https://epu.edu.vn

7. Đại học Kinh tế - Đại học Huế

Đại học Kinh tế - Đại học Huế là ngôi trường đào tạo ngành tài chính ngân hàng uy tín tại khu vực miền Trung

Với những thí sinh đang tìm kiếm các trường có ngành tài chính ngân hàng điểm thấp thì Đại học Kinh tế - Đại học Huế sẽ là gợi ý tuyệt vời. Trường có ba chuyên ngành chính bao gồm Tài chính, Ngân hàng và Công nghệ tài chính, với tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 là 160 sinh viên

Phương thức tuyển sinh năm 2024 của trường bao gồm nhiều lựa chọn, giúp thí sinh có cơ hội trúng tuyển theo năng lực riêng. Trường sẽ tuyển 110 sinh viên theo kết quả thi tốt nghiệp THPT với mức điểm chuẩn 18 điểm cho các tổ hợp A00, D01, D03, D96.

Ngoài ra, phương thức xét tuyển qua kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM cũng dành 32 chỉ tiêu với điểm chuẩn 700, đem lại cơ hội cho những thí sinh có thành tích nổi bật trong kỳ thi này. Đặc biệt, Đại học Kinh tế Huế cũng áp dụng phương thức xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT cho 2 chỉ tiêu.

Học phí của ngành Tài chính Ngân hàng tại trường dao động từ 16.000.000 - 30.000.000 VNĐ/năm, tùy theo chuyên ngành và hình thức xét tuyển.

Địa chỉ:

Cơ sở 1: Số 99 Hồ Đắc Di, TP. Huế Cơ sở 2: Số 100 Phùng Hưng, TP. Huế

Website: https://hce.edu.vn

8. Đại học Vinh

Đại học Vinh là một trong các trường có ngành tài chính ngân hàng điểm thấp nhưng uy tín

Theo tìm hiểu của Job3s, trường Đại học Vinh hiện đang đào tạo ngành Tài chính Ngân hàng với 2 chuyên ngành chính là Tài chính doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại. Năm 2024, trường tuyển tổng chỉ tiêu là 155 sinh viên cho ngành này, áp dụng với các tổ hợp môn xét tuyển như A00, A01, D01 và D07.

Trong đó, điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT là 18,5. Ngoài ra, trường còn áp dụng những phương thức xét tuyển khác như xét học bạ với điểm chuẩn là 23 và xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) với điểm chuẩn 18,28.

Ngoài các phương thức xét tuyển trên, trường còn có phương thức xét tuyển kết hợp giữa kết quả thi tốt nghiệp THPT và các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, giúp mở rộng cơ hội cho thí sinh có điểm thi tốt và chứng chỉ ngoại ngữ.

Về mức học phí, Đại học Vinh áp dụng mức thu 550.000 VNĐ/tín chỉ, với tổng học phí trong năm học 2024-2025 dao động từ 16.000.000 - 30.000.000 VNĐ/năm học tùy vào số tín chỉ sinh viên lựa chọn trong mỗi học kỳ.

Địa chỉ: Cơ sở 01: Số 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, T. Nghệ An Cơ sở 02: Xã Nghi Ân (TP. Vinh) và Xã Nghi Phong (Huyện Nghi Lộc), T. Nghệ An Cơ sở 03: Xã Đan Trường, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh Cơ sở 04: Thị trấn Hưng Nguyên, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An Cơ sở 05: Phường Hưng Bình, TP. Vinh, T. Nghệ An

Website: https://vinhuni.edu.vn

9. Đại học Cần Thơ

Đại học Cần Thơ luôn là lựa chọn đáng tin cậy cho những ai mong muốn theo đuổi ngành Tài chính Ngân hàng

Trường Đại học Cần Thơ là một trong những cơ sở đào tạo uy tín trong số các trường có ngành tài chính ngân hàng điểm thấp. Theo đề án tuyển sinh năm 2024, chỉ tiêu tuyển sinh ngành tài chính ngân hàng là 100 sinh viên cho chương trình đào tạo đại trà và 40 sinh viên cho chương trình chất lượng cao (CTCLC).

Đối với cả hai chương trình đào tạo, trường áp dụng phương thức xét tuyển đa dạng, bao gồm xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ và xét tuyển qua V-SAT (kỳ thi đánh giá năng lực).

Với phương thức xét tuyển qua điểm thi THPT, ngành Tài chính Ngân hàng có điểm chuẩn là 24,8 đối với các tổ hợp A00, A01, C02, D01. Đối với phương thức xét tuyển học bạ, điểm chuẩn cao hơn, đạt mức 28,4, yêu cầu thí sinh có kết quả học tập xuất sắc trong suốt quá trình học cấp 3.

Trong khi đó, phương thức xét tuyển dựa theo điểm thi V-SAT có điểm chuẩn 311 đối với tổ hợp A00 và A01.

Về học phí, trường áp dụng mức học phí 20.000.000 VNĐ/năm cho chương trình đại trà và 33.000.000 VNĐ/năm đối với chương trình chất lượng cao. Sinh viên theo học trường sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn, cùng với kỹ năng thực tiễn để có thể làm việc tại ngân hàng, công ty tài chính và nhiều tổ chức kinh tế khác.

Địa chỉ: Khu 02, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Website: https://www.ctu.edu.vn

10. Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM

Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng làm việc trong ngành tài chính ngân hàng tại Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM (UEF) là một lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tìm các trường có ngành tài chính ngân hàng điểm thấp.

Năm 2024, trường tiếp tục triển khai nhiều phương thức xét tuyển linh hoạt, bao gồm xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ lớp 12, xét học bạ 3 học kỳ và xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM (ĐHQG TP. HCM).

Ngành Tài chính Ngân hàng tại UEF được chia thành ba chuyên ngành chính: Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp và Bảo hiểm. Các tổ hợp xét tuyển được áp dụng gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh) và C01 (Toán, Văn, Lý), với điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT là 16 cho tất cả các tổ hợp.

Đặc biệt, nếu thí sinh xét tuyển theo phương thức học bạ lớp 12 hoặc học bạ 3 học kỳ, điểm chuẩn yêu cầu là 18. Trong khi đó, điểm chuẩn theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM là 600 điểm.

Mức học phí năm học 2024 - 2025 tại Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM dao động từ 80.000.000 - 88.000.000 VNĐ/năm, tùy thuộc vào số tín chỉ đăng ký hoặc từng chuyên ngành học. Với cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, trường cam kết mang đến cho sinh viên chương trình đào tạo chất lượng.

Địa chỉ: Số 276 - 282 đường Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Website: https://www.uef.edu.vn

Đối với những thí sinh có điểm thi không đủ vào top đầu, các trường có ngành tài chính ngân hàng điểm thấp chính là nơi để bạn hiện thực hóa ước mơ nghề nghiệp của mình. Dù điểm chuẩn thấp nhưng chương trình đào tạo tại đây vẫn đảm bảo chất lượng, giúp sinh viên trang bị kiến thức vững vàng và kỹ năng cần thiết cho công việc trong tương lai. Ngoài ra, nếu bạn muốn tìm kiếm việc làm tài chính ngân hàng phù hợp với chuyên môn của mình, Job3s.ai là nơi bạn có thể dễ dàng kết nối với những cơ hội nghề nghiệp lý tưởng.