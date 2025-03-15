Top 10 trường đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng tốt nhất

TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Dưới đây là danh sách các trường đại học đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng uy tín tại Việt Nam. Mỗi trường đều có thế mạnh riêng về chương trình giảng dạy, phương thức xét tuyển và học phí, giúp thí sinh có nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu học tập và định hướng nghề nghiệp.

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội Tài chính ngân hàng A01, D01, D09, D10 33.62 (thang điểm 40) 22.000.0000 - 25.000.000 VNĐ/năm học Đại học Ngoại Thương A01, D01, D02, D06, D07 27,8 22.000.0000 - 25.000.000 VNĐ/năm học Đại học Kinh tế Quốc dân A00, A01, D01, D07 27,3 16.000.000 - 22.000.000 VNĐ/năm học. Đại học Thương Mại A00, A01, D01, D07 26,15 24.000.000 - 26.000.000 VNĐ/năm học Học viện Tài chính 25,8 22.000.0000 - 24.000.000 VNĐ/năm học Học viện Ngân hàng Tài chính 26,45 25.000.000 VNĐ/tín chỉ TP. Hồ Chí Minh Đại học Tài chính – Marketing Tài chính - ngân hàng A00, A01, D01, D96 24,6 28.000.000 VNĐ/năm học Đại học Kinh tế TP.HCM A00, A01, D01, D07 25,5 27.200.000 VNĐ/năm Đại học Ngân hàng TP.HCM 25,47 21.100.000 VNĐ/năm Đà Nẵng Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng A00, A01, D01, D90 25 35.000.000 VNĐ/năm học

1. Học viện Ngân hàng

Tài chính ngân hàng học trường nào? Học viện ngân hàng là một trong những trường đào tạo tài chính hàng đầu

Khi nhắc đến ngành tài chính ngân hàng học trường nào tốt, bạn không thể bỏ qua Học viện ngân hàng. Ngày 13/9/1961, Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng – tiền thân của Học viện Ngân hàng ngày nay – chính thức được thành lập, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc hình thành một cơ sở đào tạo chuyên sâu về tài chính - ngân hàng. Trải qua 60 năm phát triển, Học viện Ngân hàng không ngừng đổi mới, đồng hành cùng những thay đổi của hệ thống giáo dục Việt Nam và sự phát triển của ngành ngân hàng.

Năm 2024, điểm chuẩn của ngành tài chính - ngân hàng là từ 26.45 điểm với tổ hợp A00, A01, D01, D07. Hiện nay trường đang có học phí là 25.000.000 VNĐ/năm. Học viện Ngân hàng xét tuyển theo 5 phương thức khác nhau, bao gồm xét tuyển thẳng, xét học bạ, xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế, xét tuyển theo kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực và xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT.

Địa chỉ: 12 P. Chùa Bộc, Quang Trung, Hà Nội

Website: https://www.hvnh.edu.vn

2. Học viện Tài chính

Học viện Tài chính năm 2024 có điểm chuẩn từ 25,8 đến 26,04 cho những ai thắc mắc

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện Tài chính đã khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo uy tín trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Các thế hệ thầy và trò luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhà trường đi đầu trong đổi mới hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, với nhiều công trình chất lượng đóng góp vào chiến lược phát triển kinh tế, chính sách tài chính của Chính phủ và các Bộ, ngành.

Năm 2024, điểm chuẩn ngành tài chính - ngân hàng của Học viện là 25,8 điểm, với mức học phí dao động từ 22.000.000 - 24.000.000 VNĐ/năm. Học viện Tài chính cũng áp dụng 5 phương thức xét tuyển linh hoạt là tuyển thẳng, xét học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và điểm thi tốt nghiệp, cũng như sử dụng điểm kỳ thi đánh giá năng lực.

Địa chỉ: 58 P. Lê Văn Hiến, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Website: https://hvtc.edu.vn

3. Đại học Thương Mại

Tài chính ngân hàng học trường nào đây? Đại học Thương Mại là một trong những lựa chọn hàng đầu của nhiều bạn trẻ

Với 65 năm hình thành và phát triển, Đại học Thương mại đã trở thành một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu về kinh tế, tài chính - ngân hàng tại Việt Nam, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế. Hướng đến năm 2040, trường đặt mục tiêu trở thành đại học đa ngành theo định hướng đổi mới sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững trong khu vực Châu Á.

Năm 2024, điểm chuẩn ngành tài chính ngân hàng là 26,15 điểm với tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01, D07. Học phí của trường hiện nay khoảng 24.000.000 VNĐ/năm. Tại Đại học Thương Mại, sinh viên có thể nộp hồ sơ xét tuyển theo 4 hình thức như tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, hoặc xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT đối với thí sinh đến từ các trường chuyên và trường trọng điểm quốc gia.

Địa chỉ: 79 Hồ Tùng Mậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Website: https://tmu.edu.vn

4. Đại học Kinh tế Quốc dân

Khi nhắc đến ngành tài chính ngân hàng học trường nào, NEU llà một trong những trường nằm trong top danh sách hàng đầu

Trải qua hơn 60 năm phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân là trung tâm đào tạo hàng đầu về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh tại Việt Nam. Trường cung cấp các chương trình cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và tổ chức các khóa bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, doanh nghiệp trên cả nước.

Nhiều cựu sinh viên của trường hiện giữ vị trí quan trọng trong các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Bên cạnh đào tạo, trường còn đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách kinh tế - xã hội và hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế.

Đại học Kinh tế Quốc dân là lựa chọn hàng đầu cho ngành Tài chính Ngân hàng với mức điểm chuẩn là 27,3 với tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01, D07. Năm học 2024 - 2025, học phí dự kiến từ 16.000.000 - 22.000.000 VNĐ/năm, với lộ trình tăng tối đa 10% mỗi năm. Đại học Kinh tế Quốc dân sử dụng 3 phương thức xét tuyển bao gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT, tuyển thẳng và xét tuyển kết hợp theo đề án riêng của trường.

Địa chỉ: 207 đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Website: https://www.neu.edu.vn

5. Đại học Ngoại Thương

Tài chính ngân hàng học trường nào tốt? Đại học Ngoại Thương luôn có điểm chuẩn khác cao trong các trường kinh tế

Nhắc đến ngành tài chính ngân hàng học trường nào, chắc chắn không thể bỏ qua Đại học Ngoại Thương - ngôi trường nổi tiếng với chương trình đào tạo chất lượng cao. Trường Đại học Ngoại thương được thành lập năm 1960, khởi nguồn từ bộ môn ngoại thương thuộc Đại học Kinh tế – Tài chính, ban đầu do Bộ Ngoại giao quản lý. Sau đó đến năm 1962, trường tách riêng với tên Trường Cán bộ Ngoại giao – Ngoại thương. Đến năm 1967, trường chính thức mang tên Đại học Ngoại thương, thuộc Bộ Ngoại thương, sau đó chuyển sang Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 1984 đến nay.

Năm 2024, điểm chuẩn đạt 27,8 điểm với tổ hợp xét tuyển A01, D01, D02, D06, D07, học phí dao động từ 22.000.000 - 25.000.000 VNĐ/năm. Đối với Đại học Ngoại Thương, trường có 5 phương thức tuyển sinh khác nhau như xét tuyển dựa trên học bạ THPT, xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực, xét điểm thi tốt nghiệp THPT truyền thống và tuyển thẳng đối với những thí sinh có thành tích đặc biệt.

Địa chỉ: 91 P. Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Website: https://ftu.edu.vn

6. Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngành tài chính ngân hàng nên học trường nào đây? Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội là một lựa chọn không thể bỏ qua

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội được hình thành từ Khoa Kinh tế Chính trị trực thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1974). Đến tháng 9 năm 1995, khi Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập, chuyển thành Khoa Kinh tế trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tháng 7 năm 1999, Khoa Kinh tế được chuyển về trực thuộc ĐHQGHN và đến tháng 3 năm 2007, Trường Đại học Kinh tế chính thức được thành lập trên cơ sở phát triển từ Khoa Kinh tế.

Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội là một lựa chọn đáng cân nhắc trong ngành tài chính ngân hàng nhờ chương trình đào tạo chuyên sâu và cơ hội việc làm rộng mở. Năm 2024, điểm chuẩn ngành Tài chính Ngân hàng của trường là 33,63/40 với tổ hợp xét tuyển A01, D01, D09, D10 cùng mức học phí khoảng 22.000.000 VNĐ/năm.

Tại Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, sinh viên có thể đăng ký xét tuyển theo một trong 4 hình thức như tuyển thẳng, xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực hoặc theo các phương thức xét tuyển riêng của trường.

Địa chỉ: 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: https://ueb.edu.vn

7. Đại học Ngân hàng TP. HCM

Trường đại học Ngân hàng TP.HCM đang dần khẳng định được danh tiếng của trường trong việc đào tạo tài chính - ngân hàng

Nếu bạn đang tìm hiểu ngành tài chính ngân hàng học trường nào tại TP. HCM, Đại học Ngân hàng TP. HCM (HUB) là một lựa chọn đáng cân nhắc. Được thành lập vào ngày 16/12/1976, HUB là trường đại học công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Với bề dày lịch sử, trường đã đào tạo hơn 50.000 cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành tài chính – ngân hàng.

Năm 2024, Đại học Ngân hàng TP. HCM tuyển sinh 4.329 chỉ tiêu, bao gồm nhiều ngành học mới. Điểm chuẩn xét tuyển theo tổ hợp A00, A01, D01, D07 là 25,47 điểm, với mức học phí khoảng 21.000.000 VNĐ/năm. Trường áp dụng 4 phương thức xét tuyển: tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực.

Địa chỉ: 56 Hoàng Diệu II, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Website: https://hub.edu.vn

8. Đại học Tài chính – Marketing

Đối với những ai quan tâm đến tài chính ngân hàng học trường nào, Đại học Tài chính – Marketing là một cái tên không thể bỏ qua

Theo Job3s.ai tìm hiểu, trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) được thành lập vào năm 1976 với tên ban đầu là Trường Cán bộ Vật giá Trung ương theo quyết định của Ủy ban Vật giá Nhà nước. Đến năm 2004, trường được nâng cấp lên đại học theo cơ chế bán công và chính thức trở thành trường công lập vào ngày 25/3/2009 với tên gọi như hiện nay. Hằng năm, UFM cung cấp cho thị trường lao động đội ngũ nhân sự chất lượng cao, được các nhà tuyển dụng hàng đầu trong cả nước đánh giá cao và săn đón.

Năm 2024, điểm chuẩn ngành tài chính ngân hàng tại Đại học Tài chính – Marketing là 24,6 khi xét tuyển tổ hợp A00, A01, D01, D96 và dự kiến sẽ duy trì ở mức cao ở những năm sau. Học phí của trường trung bình là 28.000.000 VNĐ/năm. Bốn phương thức xét tuyển của trường bao gồm tuyển thẳng, xét tuyển dựa trên học bạ, xét tuyển theo tổ hợp môn và xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Địa chỉ: 778 Nguyễn Kiệm, P.4, Q Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Website: https://ufm.edu.vn/

9. Đại học Kinh tế TP.HCM

Trường UEH là cái tên xuất hiện hàng đầu khi tìm kiếm “Tài chính ngân hàng học trường nào?”

Sinh viên đang tìm kiếm thông tin về tài chính ngân hàng học trường nào có thể cân nhắc Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) – một trong những cơ sở giáo dục đào tạo hàng đầu. Được thành lập năm 1976 với tên gọi Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Bộ Đại học và Trung học Chuyên nghiệp, UEH đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Năm 2012, trường bắt đầu quá trình tự chủ và đến năm 2021, chuyển đổi theo mô hình đại học đa ngành. Đến tháng 10/2023, trường chính thức mang tên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm chuẩn ngành tài chính ngân hàng năm 2024 của Đại học Kinh tế TP.HCM hiện là 25,5 khi xét tuyển tổ hợp A00, A01, D01, D07. Học phí dự kiến dao động từ 27.000.000 - 35.000.000 VNĐ/năm. Trường áp dụng 6 phương thức xét tuyển gồm tuyển thẳng, xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực, xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế, xét học bạ THPT, xét tuyển học sinh Giỏi và xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Website: https://www.ueh.edu.vn

10. Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng

Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng là một trong những trường đào tạo ngành tài chính ngân hàng chất lượng

Trường Đại học Kinh tế là một trong ba trung tâm hàng đầu cả nước về đào tạo và nghiên cứu khoa học kinh tế, với gần 40 năm phát triển. Trường đã cung cấp cho xã hội hơn 50.000 cử nhân cùng hàng nghìn thạc sĩ, tiến sĩ kinh tế, được đánh giá cao trong lĩnh vực chuyên môn. Hiện nay, hơn 20.000 sinh viên đang theo học tại trường ở các bậc đại học và sau đại học.

Trong tương lai, Trường Đại học Kinh tế (DUE) hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm nghiên cứu và đào tạo hàng đầu tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng ASEAN và tri thức nhân loại. Sứ mệnh của trường là phát triển bền vững, không ngừng đổi mới và gắn liền với các giá trị nhân văn.

Năm 2024, ngành tài chính ngân hàng tại Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng là 25 điểm xét tuyển tổ hợp A00, A01, D01, D90 với kế hoạch tuyển sinh 3.325 chỉ tiêu. Học phí dao động trong khoảng 21.000.000 - 35.000.000 VNĐ/năm. Trường xét tuyển theo bốn phương thức chính: xét tuyển thẳng, xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT và xét tuyển riêng theo đề án tuyển sinh của trường.

Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Website: https://www.udn.vn

Tài chính ngân hàng học trường nào để có cơ hội nghề nghiệp tốt nhất? Bài viết đã tổng hợp các trường đào tạo uy tín tại Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng, kèm theo thông tin về điểm chuẩn, học phí, phương thức xét tuyển. Mỗi trường có thế mạnh riêng, vì vậy thí sinh nên tìm hiểu kỹ để chọn nơi phù hợp với năng lực và định hướng phát triển. Ngoài ra, các bạn có thể tìm hiểu thêm về thị trường việc làm ngành tài chính - ngân hàng tại website Job3s.ai.