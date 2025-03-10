Mức lương ngành Tài chính - Ngân hàng là bao nhiêu?

1. Mức lương trung bình của ngành Tài chính - Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng luôn nằm trong top những ngành được quan tâm nhiều nhất. Lý do hàng đầu tạo nên sức hút mạnh mẽ của ngành này chính là mức lương. So với các ngành nghề khác, lương trong lĩnh vực này được đánh giá là ổn định với nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn với mức lương cơ bản dao động từ 5.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng..

Mức lương ngành Tài chính - Ngân hàng là vấn đề được nhiều người quan tâm khi quyết định theo đuổi ngành này

Mức lương của ngành Tài chính - Ngân hàng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng,... Ngoài ra, cấp bậc và vị trí công việc cụ thể cũng ảnh hưởng đến mức lương được nhận. Nếu bạn đang theo đuổi ngành này và tò mò về thu nhập trong tương lai, có thể tham khảo mức lương ngành Tài chính - Ngân hàng theo cấp bậc và vị trí mà Job3s đã tổng hợp dưới đây:

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm ngân hàng Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh ngân hàng 3.000.000 - 5.000.000 Nhân viên ngân hàng (Mới ra trường) 7.000.000 - 10.000.000 Chuyên viên ngân hàng (1-3 năm kinh nghiệm) 12.000.000 - 15.000.000 Trưởng phòng (Leader) 20.000.000 - 25.000.000 Giám đốc (Manager) 25.000.000 -35.000.000

Mức lương theo vị trí

Việc làm ngân hàng Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Giao dịch viên ngân hàng 7.000.000 - 12.000.000 Nhân viên tín dụng 8.500.000 - 11.300.000 Nhân viên thu hồi nợ 7.500.000 - 33.800.000 Chuyên viên phân tích tài chính 10.000.000 - 12.000.000 Kế toán, kiểm toán nội bộ 9.000.000 - 17.000.000 Chuyên viên thanh toán quốc tế 15.000.000 - 30.000.000 Quản lý tài chính doanh nghiệp/ Giám đốc tài chính 30.000.000 - 60.000.000

2. Mức lương ngành Tài chính - Ngân hàng theo từng vị trí

Mức lương cơ bản của ngành Tài chính - Ngân hàng dao động từ 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng. Với mỗi vị trí, mức lương của ngành Tài chính - Ngân hàng sẽ có sự khác biệt nhất định. Ngoài ra, tổng lương nhận được có thể cao hơn tùy theo hiệu quả công việc và chính sách của từng công ty, tổ chức, ngân hàng.

2.1. Giao dịch viên ngân hàng

Giao dịch viên ngân hàng làm việc trực tiếp tại quầy giao dịch, là người cung cấp các dịch vụ tài chính cơ bản cho khách hàng như nhận tiền gửi, rút tiền, hỗ trợ đổi ngoại tệ và thực hiện các giao dịch khác khi khách hàng có yêu cầu. Mức lương của giao dịch viên ngân hàng trung bình khoảng 7.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng, khi có kinh nghiệm thì lương có thể tăng lên tới 30.000.000 VNĐ/tháng.

2.2. Nhân viên tín dụng

8.500.000 - 11.300.000 VNĐ/tháng là mức lương cơ bản một nhân viên tín dụng có thể nhận được, tùy vào khả năng, kinh nghiệm và sự thành thạo trong công việc. Nhiệm vụ chính của nhân viên tín dụng là kiểm tra, xét duyệt các hồ sơ vay vốn của các khách hàng bao gồm cả cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; theo dõi và quản lý vay nợ, can thiệp khi có vấn đề nợ xấu.

2.3. Nhân viên thu hồi nợ

Công việc của nhân viên thu hồi nợ ngoài kiến thức về tài chính, ngân hàng còn đòi hỏi các kỹ năng như giao tiếp tốt, sự kiên nhẫn, khéo léo,... để thương thảo, đàm phán với khách hàng và giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình thu hồi nợ. Với yêu cầu công việc như vậy, mức lương được trả cho nhân viên thu hồi nợ cũng tương đối cao, khoảng 7.500.000 - 33.800.000 VNĐ/tháng.

2.4. Chuyên viên phân tích tài chính

Hiện nay, đa số các công ty, tập đoàn lớn đều có đội ngũ chuyên viên phân tích tài chính riêng. Công việc chủ yếu của họ là thu thập và phân tích dữ liệu, xây dựng báo cáo, đánh giá các chỉ số tài chính quan trọng, từ đó dự báo và khuyến nghị để hỗ trợ quyết định đầu tư và quản lý tài chính. Lương khởi điểm của chuyên viên phân tích tài chính ở mức 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng, với các chuyên gia có chứng chỉ chuyên môn, mức lương có thể lên tới 33.000.000 VNĐ/tháng.

Mức lương ngành Tài chính - Ngân hàng ở vị trí chuyên viên phân tích tài chính rất hấp dẫn

2.5. Kế toán, kiểm toán nội bộ

Kế toán, kiểm toán nội bộ đều vô cùng quan trọng trong quản lý, kiểm soát tài chính của các tổ chức. Kế toán tập trung vào việc ghi nhận, báo cáo các giao dịch tài chính, kiểm toán nội bộ thì thực hiện việc kiểm tra, quản lý rủi ro, phát hiện gian lận, khuyến nghị cải tiến quy trình nội bộ. Mức lương ngành Tài chính - Ngân hàng với vị trí này dao động từ 9.000.000 - 17.000.000 VNĐ/tháng. Người có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm, lương sẽ cao hơn, có thể đạt 40.000.000 VNĐ/tháng. Như vậy, Mức lương của ngành Tài chính - Ngân hàng đối với vị trí này được coi là khá cao và ổn định.

2.6. Chuyên viên thanh toán quốc tế

Vị trí công việc này đòi hỏi sự hiểu biết về quy định tài chính quốc tế, các phương thức thanh toán, tỷ giá hối đoái, các công cụ thanh toán như thư tín dụng, chuyển khoản quốc tế,... để xử lý các giao dịch thanh toán quốc tế giữa các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức ở các quốc gia khác nhau. Do tính chất công việc nên mức lương ngành Tài chính - Ngân hàng ở vị trí chuyên viên thanh toán quốc tế khá cao so với các vị trí khác ở mức 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

2.7. Quản lý tài chính doanh nghiệp/ Giám đốc tài chính

Đây là vị trí quan trọng, là người người chịu trách nhiệm cao nhất về các hoạt động tài chính trong doanh nghiệp, bao gồm việc lập kế hoạch, xây dựng chiến lược tài chính dài hạn, quản lý dòng tiền,... Do vậy, mức lương của quản lý tài chính doanh nghiệp, giám đốc tài chính rất cao. Tùy vào ngành nghề và quy mô, mức lương ở vị trí này dao động khoảng 30.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng, thậm chí có thể lên hàng trăm triệu với những vị trí cấp cao.

3. Bí quyết để nâng cao mức lương việc làm ngành Tài chính - Ngân hàng

Mức lương ngành Tài chính - Ngân hàng phụ thuộc vào vị trí, cấp bậc, trình độ, kinh nghiệm,... Để nâng cao mức lương của mình trong ngành này, bạn có thể tham khảo và áp dụng các bí quyết sau:

Nỗ lực để thăng cấp quản lý: Để được thăng chức, ngoài việc học hỏi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, bạn cần chứng minh năng lực và thể hiện tiềm năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm của mình. Việc chủ động đề xuất những ý tưởng, sáng kiến mới và thực hiện thành công sẽ trở thành điểm cộng lớn giúp bạn dễ dàng đạt mục tiêu.

Tích lũy kinh nghiệm làm việc: Dù ở bất cứ vị trí nào, hãy sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được giao phó, kể cả những tình huống “khó nhằn” như vấn đề rủi ro tài chính hoặc liên quan đến pháp lý. Tích lũy càng nhiều kinh nghiệm, bạn càng dễ dàng xử lý vấn đề, khẳng định năng lực bản thân và tăng uy tín cá nhân. Điều này đặc biệt có lợi khi đề xuất hay xét duyệt tăng lương.

Nâng cao kiến thức chuyên môn: Bên cạnh việc liên tục cập nhật kiến thức mới, bạn nên tìm hiểu và học thêm các chứng chỉ chuyên ngành như CFA, ACCA, FRM,... Nếu có điều kiện, việc học lên Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ sẽ là nền tảng để thăng tiến và tăng thu nhập cho bạn.

Xây dựng mối quan hệ trong ngành: Bạn nên tích cực tham gia các sự kiện, hội thảo, diễn đàn chuyên ngành để học hỏi từ các chuyên gia và mở rộng mối quan hệ. Họ cũng có thể giúp bạn trong quá trình làm việc, bạn cũng học hỏi được nhiều điều từ họ, qua đó có được mức lương cao hơn nhờ kinh nghiệm, kỹ năng được tiếp cận.

Xây dựng mối quan hệ trong ngành giúp bạn học hỏi được nhiều kinh nghiệm, có lợi cho quá trình tăng lương

Trên đây là những thông tin giúp bạn giải đáp thắc mắc mức lương ngành Tài chính - Ngân hàng là bao nhiêu. Đây được coi là một trong những ngành hot có xu hướng phát triển mạnh mẽ trong tương lai và được nhiều bạn trẻ theo đuổi. Hy vọng bài viết của Job3s.ai sẽ giúp bạn xác định cụ thể hơn về công việc cũng như thu nhập của một nhân viên hoạt động trong ngành Tài chính - Ngân hàng, từ đó có thêm kinh nghiệm để sở hữu mức lương tốt như mong đợi.