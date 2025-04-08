Mức lương của ngành dược theo từng vị trí & Yếu tố ảnh hưởng

1. Mức lương ngành dược theo mức lương cơ sở của Nhà nước

Theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ, mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng từ ngày 1/7/2024 là 2.340.000 VNĐ/tháng.

Theo Điều 10 của Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BYT-BNV và Bảng lương nghiệp vụ, chuyên môn đối với cán bộ công chức trong các cơ quan nhà nước (ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ), hệ số lương các hạng của Dược sĩ được quy định như sau:

Dược sĩ cao cấp (hạng I)

Bậc lương Hệ số lương Bậc 1 6,2 Bậc 2 6,56 Bậc 3 6,92 Bậc 4 7,28 Bậc 5 7,64 Bậc 6 8,0

Dược sĩ chính (hạng II)

Bậc lương Hệ số lương Bậc 1 4,4 Bậc 2 4,74 Bậc 3 5,08 Bậc 4 5,42 Bậc 5 5,76 Bậc 6 6,1 Bậc 7 6,44 Bậc 8 6,78

Dược sĩ (hạng III)

Bậc lương Hệ số lương Bậc 1 2,34 Bậc 2 2,67 Bậc 3 3,0 Bậc 4 3,33 Bậc 5 3,66 Bậc 6 3,99 Bậc 7 4,32 Bậc 8 4,65 Bậc 9 4,98

Dược hạng IV

Bậc lương Hệ số lương Bậc 1 1,86 Bậc 2 2,06 Bậc 3 2,26 Bậc 4 2,46 Bậc 5 2,66 Bậc 6 3,06 Bậc 7 3,26 Bậc 8 3,46 Bậc 9 3,66 Bậc 10 3,86 Bậc 11 4,06

Công thức tính lương Dược sĩ:

Theo Điều 3 của Thông tư 10/2023/TT-BNV, mức lương của công chức, viên chức nói chung và mức lương Dược sĩ bệnh viện, cơ sở y tế sẽ được tính như sau:

Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở

Lưu ý: Theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ, mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ ngày 1/7/2024 là 2.340.000 VNĐ/tháng.

2. Mức lương ngành dược theo kinh nghiệm tại các doanh nghiệp tư nhân

Mức lương dược sĩ tại các doanh nghiệp tư nhân phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm chuyên môn

Mức lương của dược sĩ tại các doanh nghiệp tư nhân có sự thay đổi rõ rệt tùy theo kinh nghiệm và quy mô của công ty. Dưới đây là mức lương tham khảo của dược sĩ theo từng cấp độ kinh nghiệm tại các doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam:

Việc làm ngành Dược Mức lương dao động (VNĐ) Thực tập sinh dược 3.000.000 - 5.000.000 Mới vào nghề 7.000.000 - 12.000.000 1 - 3 năm kinh nghiệm 10.000.000 - 18.000.000 3 - 5 năm kinh nghiệm 12.000.000 - 25.000.000 Cấp cao hoặc quản lý 20.000.000 - 35.000.000

3. Mức lương của ngành Dược theo từng vị trí đảm nhiệm

Ngoài kinh nghiệm chuyên môn, mức lương dược sĩ còn phụ thuộc vào vị trí mà bạn đảm nhiệm. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về những cơ hội việc làm ngành Y dược và mức lương trong lĩnh vực này, dưới đây là một số vị trí được tuyển dụng nhiều bạn có thể tham khảo:

Việc làm ngành Dược Mức lương dao động (VNĐ) Dược sĩ bán thuốc 7.000.000 - 20.000.000 Giảng viên Dược 8.000.000 - 15.000.000 Trình dược viên 8.000.000 - 20.000.000 Thử nghiệm lâm sàng 10.000.000 - 25.000.000 Marketing ngành Dược 10.000.000 - 25.000.000

3.1. Nhân viên bán thuốc

Mức lương của Dược sĩ đại học bán thuốc tại các nhà thuốc sẽ dao động từ 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng khi mới ra trường

Dược sĩ bán thuốc có nhiệm vụ kê đơn thuốc, hướng dẫn người bệnh cách sử dụng thuốc đúng, chuẩn. Ngoài ra, nếu có khả năng, điều kiện kinh tế, Dược sĩ đại học có thể tự mở nhà thuốc tư nhân và kinh doanh.

Mức lương của Dược sĩ đại học bán thuốc tại các nhà thuốc sẽ dao động từ 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng khi mới ra trường. Sau 2 – 3 năm, có nhiều kinh nghiệm hơn, Dược sĩ có thể nhận mức lương từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Nếu bạn tự mở nhà thuốc tư nhân, mức lương sẽ không giới hạn, phụ thuộc vào doanh số.

3.2. Nghiên cứu, bào chế và kiểm nghiệm thuốc

Nghiên cứu, bào chế và kiểm nghiệm thuốc là một trong những công việc khá phổ biến hiện nay. Công việc này đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao trong ngành Dược. Sinh viên sau khi ra trường có thể đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như: Nghiên cứu thuốc tại viện, bệnh viện, cơ sở sản xuất thuốc…

Đối với người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, mức lương của Dược sĩ có thể lên đến đến 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Với sinh viên vừa mới ra trường, chưa có nhiều kỹ năng, kinh nghiệm và phải cần đào tạo thêm, mức thu nhập sẽ dao động từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

3.3. Nghiên cứu viên thử nghiệm lâm sàng

Nghiên cứu viên hay nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng là một vị trí khá hấp dẫn mà bạn có thể lựa chọn trong những cơ hội việc làm trong ngành Dược. Bạn có thể làm việc trong các Công ty Dược phẩm, công nghệ sinh học, đơn vị sản xuất thiết bị y tế.

Nếu bạn có chuyên môn cao cùng với vốn tiếng Anh chuyên ngành, việc ứng tuyển vào các công ty dược phẩm, công nghệ sinh học, đơn vị sản xuất thiết bị y tế… là hoàn toàn có thể. Với thực trạng hiện nay, nghiên cứu viên thử nghiệm lâm sàng được xem là một trong những công việc tiềm năng có thu nhập lên đến hàng nghìn USD/một năm.

3.4. Trình dược viên

Trình dược viên là người trung gian giữa công ty sản xuất dược phẩm, vật phẩm y tế với các cơ sở y tế, chuyên gia y tế hoặc người tiêu dùng, với mục đích thuyết phục họ sử dụng các sản phẩm của công ty.

Công việc này có đặc thù là phải có kỹ năng giao tiếp, phải di chuyển nhiều và phải có khả năng giao tiếp tốt,… Nếu am hiểu về thị trường ngành dược và có duyên với việc bán hàng, lương của Dược sĩ tốt nghiệp đại học có thể lên đến 20.000.000 VNĐ/tháng.

3.5. Marketing ngành Dược

Mức lương của Marketing ngành Dược có kinh nghiệm có thể lên đến 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

Dược phẩm là ngành đặc thù, liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người. Chính vì thế, người làm Marketing ngành Dược không những phải có kiến thức về marketing mà còn phải nắm được những kiến thức về lĩnh vực Dược học. Do đó, các doanh nghiệp thường ưu tiên chọn sinh viên có bằng cấp ngành Dược vào phòng marketing.

Cùng với sự phát triển của các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm, thiết bị y tế, nhu cầu về nguồn nhân lực cho vị trí này cũng rất cao. Dựa vào trình độ, kỹ năng và hiệu quả công việc, mức lương của Dược sĩ Đại học sẽ từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng với sinh viên mới ra trường. Nếu đã có kinh nghiệm, mức lương của bạn có thể lên đến 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.