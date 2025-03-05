Trình dược viên là gì? Phân loại, mô tả công việc & mức lương

1. Trình dược viên là gì?

Trình dược viên là người làm công việc giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm dược phẩm

Trình dược viên (hay còn gọi là Sales Representative) là người làm công việc giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm dược phẩm: Thuốc, thực phẩm chức năng cho các nhà thuốc, phòng khám với mục đích thuyết phục các bác sĩ, dược sĩ nhập thuốc về phân phối.

Trình dược viên không phải là người bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng cuối. Tuy nhiên, vị trí này có vai trò kết nối giữa nhà cung cấp và nhà thuốc, bác sĩ, giúp đảm bảo rằng các sản phẩm thuốc được sử dụng đúng cách, hiệu quả và an toàn cho người bệnh.

2. Phân loại trình dược viên

Theo loại dược phẩm, trình dược viên chia làm 2 loại là trình dược viên OTC và ETC

Theo loại dược phẩm, trình dược viên chia làm 2 loại là trình dược viên OTC và ETC. Bạn cần phân biệt được khái niệm và tính chất công việc của hai vị trí này.

2.1. Trình dược viên OTC

Trình dược viên OTC (Over The Counter) là những người chuyên đi giới thiệu thuốc không được kê đơn, được phép sử dụng mà không cần sự cho phép của bác sĩ chuyên môn. Trình dược viên OTC sẽ làm việc với nhà thuốc, quầy thuốc. Công việc chính của họ là thường tập trung vào việc giới thiệu dược phẩm cùng với những chương trình ưu đãi.

2.2. Trình dược viên ETC

Trình dược viên ETC (Ethical Drugs) là trình dược viên có nhiệm vụ giới thiệu các loại thuốc, dược phẩm được bác sĩ kê đơn, chỉ định dùng. Khác với trình dược viên OTC, trình dược viên ETC thường sẽ làm việc ở những bệnh viện, phòng khám và trung tâm y tế là chính.

Tóm lại, trình dược viên ETC có yêu cầu về công việc cao và khắt khe hơn trình dược OTC. Cụ thể:

Tiêu chí Trình dược viên OTC Trình dược viên ETC Kênh phân phối Nhà thuốc, quầy thuốc, cửa hàng dược phẩm Bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám Sản phẩm Thuốc không kê đơn, sản phẩm chăm sóc sức khỏe Thuốc kê đơn, thuốc điều trị các bệnh nghiêm trọng Phạm vi Khách hàng có thể mua sử dụng dễ dàng Khách hàng, người bệnh được sử dụng với sự hướng dẫn của bác sĩ Yêu cầu Kiến thức cơ bản về thuốc và sức khỏe Kiến thức chuyên sâu về thuốc kê đơn và bệnh lý

3. Mức lương trung bình của trình dược viên

Mức lương trung bình của trình dược viên giao động từ 8.000.000 - 15.000.000 (VNĐ/tháng)

Thông thường, lương của trình dược viên được tính bao gồm 2 phần gồm lương cơ bản và tiền hoa hồng tính trên doanh số bán được. Mức lương giao động từ 8.000.000 - 15.000.000 (VNĐ/tháng), vị trí quản lý có thể lên tới 30.000.000 (VNĐ/tháng). Tuy nhiên, mức lương trung bình của một trình dược viên ở Việt Nam, bạn có thể tham khảo dưới bảng sau:

Việc làm trình dược viên Mức lương giao động (VNĐ) Thực tập sinh Trình dược viên 3.000.000 - 5.000.000 Trình dược viên (Mới vào nghề) 8.000.000 - 12.000.000 Trình dược viên (1 - 3 năm kinh nghiệm) 10.000.000 - 15.000.000 Trình dược viên (3 - 5 năm kinh nghiệm) 12.000.000 - 20.000.000 Tình dược viên (Cấp cao hoặc quản lý) 20.000.000 - 30.000.000

Có thể thấy, mức lương trình dược viên là khá cao so với các công việc khác trong cùng lĩnh vực. Mức lương còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm, kinh nghiệm chuyên môn, vị trí địa lý, tính chất công việc và chính sách của công ty.

4. Mô tả công việc của một trình dược viên

Trình dược viên là người đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối sản phẩm của doanh nghiệp với các nhà thuốc, phòng khám.

Việc làm trình dược viên là giới thiệu, tư vấn và cung cấp thông tin về các sản phẩm, dược phẩm của doanh nghiệp đến nhà phân phối, bác sĩ, dược sĩ và các cơ sở y tế. Dưới đây là các nhiệm vụ chính mà một trình dược viên thường thực hiện:

Tìm hiểu sản phẩm : Trình dược viên cần phải nắm vững các sản phẩm, giải pháp y khoa mà doanh nghiệp cung cấp để có thể giới thiệu và tư vấn chính xác.

Giới thiệu sản phẩm : Đưa sản phẩm mới và dịch vụ y khoa đến các điểm phân phối như hiệu thuốc, phòng khám, bệnh viện trong khu vực được phân công.

Nghiên cứu thị trường : Tìm hiểu về thị trường, đối thủ cạnh tranh và nhóm phân phối tiềm năng, nhằm đưa ra các biện pháp và kế hoạch phát triển phù hợp.

Xây dựng mối quan hệ : Thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng và nhà phân phối để tăng cường hiệu quả bán hàng, thúc đẩy việc sử dụng sản phẩm của công ty.

Lập kế hoạch bán hàng : Xây dựng và thực hiện các kế hoạch bán hàng, chiến lược phát triển, kết nối với khách hàng và phát triển thị trường.

Quảng bá và tiếp thị : Thông báo kịp thời các chương trình ưu đãi, khuyến mãi cho nhà phân phối và hỗ trợ họ trong việc chăm sóc khách hàng.

Khảo sát thị trường : Thường xuyên khảo sát và theo dõi thị trường thuốc nói riêng, thị trường dược phẩm và y khoa nói chung để nắm bắt xu hướng và điều chỉnh chiến lược bán hàng.

Báo cáo công việc: Lập báo cáo định kỳ về kết quả công việc, các hoạt động đã thực hiện và tình hình thị trường để báo cáo cho quản lý trực tiếp.

Tóm lại, trình dược viên là người đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối sản phẩm của doanh nghiệp với các phòng khám, nhà thuốc… ,duy trì mối quan hệ với đối tác và giúp nâng cao doanh thu bán hàng.

5. Kỹ năng cần có để trở thành một trình dược viên giỏi

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng đóng vai trò then chốt trong công việc của trình dược viên

Để trở thành một trình dược viên giỏi, bạn cần phát triển và rèn luyện một số kỹ năng quan trọng như: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tìm kiếm và thuyết phục khách hàng.... Dưới đây là một số tiêu chí cần có của một trình dược viên, mà nhà tuyển dụng luôn tìm kiếm được Job3s tổng hợp:

Kỹ năng giao tiếp : Kỹ năng giao tiếp đóng vai trò then chốt trong công việc của trình dược viên, vì họ phải thường xuyên trao đổi, giới thiệu sản phẩm với phòng khám, nhà thuốc và các nhà phân phối. Quá trình giao tiếp hiệu quả giúp tạo dựng mối quan hệ, đồng thời giải quyết thắc mắc của khách hàng một cách nhanh chóng và rõ ràng.

Kỹ năng xây dựng mối quan hệ : Trình dược viên cần có khả năng xây dựng mối quan hệ lâu dài với đối tác và các nhà phân phối. Kỹ năng này bao gồm lắng nghe, hợp tác và biết cách tạo dựng sự tin tưởng từ các bên liên quan.

Kỹ năng thuyết phục khách hàng : Khi bạn giới thiệu sản phẩm, khách hàng thường có nhiều câu hỏi và so sánh với đối thủ. Do đó, bạn cần nắm vững kiến thức về sản phẩm, thị trường và giải pháp y khoa mà mình cung cấp. Điều này giúp bạn đưa ra thông tin chính xác và thuyết phục hơn khi thuyết phục khách hàng.

Kỹ năng tìm kiếm thông tin : Việc tìm kiếm và khai thác thông tin khách hàng giúp trình dược viên mở rộng thị trường, tăng trưởng doanh thu và cải thiện mức thu nhập của bản thân. Kỹ năng này yêu cầu sự nhạy bén trong việc phân loại khách hàng và nghiên cứu thị trường để đưa ra giải pháp phù hợp.

Kỹ năng kết thúc trình dược : Trình dược viên cần có kỹ năng kết thúc buổi trình dược một cách chuyên nghiệp. Dù khách hàng quyết định mua hay không, bạn nên kết thúc bằng cách giới thiệu lại tên và đơn vị của mình, cung cấp thông tin liên hệ như số điện thoại và địa chỉ, để khách hàng dễ dàng liên hệ khi cần. Đồng thời, đừng quên xin lại thông tin khách hàng để gửi các chương trình khuyến mãi, ưu đãi sau này.

Sự kiên trì, nhẫn nại: Công việc của trình dược viên phải di chuyển, đi lại giữa thời tiết khắc nghiệt và đối diện với sự từ chối thường xuyên. Chính vì vậy, để thành công trong công việc này, bạn cần phải có sự nhẫn nại và kiên trì. Đây chính là yếu tố then chốt giúp bạn vượt qua thử thách và đạt được những thành tựu trong hành trình làm trình dược viên.

6. Những điều kiện cần để trở thành trình dược viên

Đạo đức nghề nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng để trở thành một trình dược viên

Để trở thành một trình dược viên, ngoài yêu cầu về kỹ năng cần có, bạn cần đáp ứng một số điều kiện về trình độ học vấn, chứng chỉ đào tạo, tin học văn phòng, trình độ ngoại ngữ:

Trình độ học vấn : Tốt nghiệp cao đẳng/đại học các chuyên ngành liên quan đến Y, Dược, giúp bạn có kiến thức nền tảng vững về dược phẩm và y tế.

Tin học văn phòng : Việc sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như Excel, Word sẽ giúp trình dược viên quản lý thông tin khách hàng, báo cáo và công việc một cách hiệu quả.

Giao tiếp tiếng Anh : Nếu có khả năng sử dụng tiếng Anh, bạn sẽ có lợi thế lớn khi làm việc với các đối tác quốc tế, cũng như tiếp cận thông tin dược phẩm từ các nguồn nước ngoài.

Đạo đức nghề nghiệp : Trình dược viên sẽ phải làm việc với các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người nên sự trung thực, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm trong công việc là rất quan trọng

Chứng chỉ và đào tạo : Một số công ty có thể yêu cầu chứng chỉ dược phẩm hoặc các khóa đào tạo chuyên sâu giúp bạn nâng cao giá trị bản thân và khả năng làm việc hiệu quả.

Kiến thức chuyên môn: Trình dược viên cần có kiến thức vững về các loại thuốc, dược phẩm và một số bệnh lý. Điều này bạn giúp bạn hiểu rõ cách sử dụng và tác dụng của các loại thuốc, từ đó có thể tư vấn và giới thiệu sản phẩm hiệu quả,

Với sự phát triển của ngành dược và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, việc tuyển dụng và phát triển đội ngũ trình dược viên trở thành yếu tố tất yếu để đáp ứng yêu cầu thị trường. Nếu bạn có nhu cầu tìm việc làm ngành dược, có thể truy cập vào Job3s.ai để biết thêm thông tin chi tiết và lựa chọn cho mình công việc phù hợp.