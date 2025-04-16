Mức lương dược sĩ là bao nhiêu? Mức lương cập nhất mới nhất 2025

1. Mức lương dược sĩ biên chế

Dược sĩ (Pharmacist) là người chịu trách nhiệm nghiên cứu, sản xuất và cung cấp thuốc nhằm mục đích chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ con người. Dược sĩ được đào tạo bài bản từ kiến thức cơ bản về hoá học, sinh học đến các kiến thức chuyên sâu như bào chế thuốc, dược lý,...

Đối với dược sĩ làm việc tại bệnh viện, cơ sở y tế nhà nước sẽ được tính lương theo quy định tại thông tư 27/2015/TTLT-BYT-BNV như sau:

Mức lương dược sĩ = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng

Trong đó:

Mức lương cơ sở được quy định rõ tại điều 3 của nghị định 73/2024 là 2.340.000 VNĐ/tháng.

Hệ số lương của dược sĩ theo quy định tại điều 10 thuộc thông tư liên tịch 27/2015/TTLT - BNV là:

Dược sĩ hạng 1 (cao cấp) có hệ số lương từ 6.20 đến 8.00

Dược sĩ hạng 2 (hạng chính) có hệ số lương là 4.4 đến 6.78

Dược sĩ hạng 3 có hệ số lương 2.34 đến 4.98

Dược sĩ hạng 4 có hệ số lương 1.86 đến 4.06

Lưu ý: Mỗi cấp bậc của dược sĩ sẽ tương ứng với một hệ số lương riêng. Hệ số này sẽ quyết định mức thu nhập cuối cùng của dược sĩ dựa trên mức lương cơ sở mà nhà nước đã quy định.

Theo đó, bảng lương cụ thể của dược sĩ làm việc tại bệnh viện, cơ sở y tế công lập như sau:

Hạng chức danh Hệ số lương Mức lương dược sĩ (VNĐ/tháng) Dược sĩ hạng I (cao cấp) 6.20 – 8.00 14.508.000 – 18.720.000 Dược sĩ hạng II (chính) 4.40 – 6.78 10.296.000 – 15.865.200 Dược sĩ hạng III 2.34 – 4.98 5.475.600 – 11.653.200 Dược sĩ hạng IV 1.86 – 4.06 4.352.400 – 9.500.400

1.1. Dược sĩ hạng I (cao cấp)

Dược sĩ hạng I là người có bằng tốt nghiệp tiến sĩ dược học hoặc dược sĩ chuyên khoa II. Đồng thời phải có bằng B2 theo khung đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam, chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Dược sĩ cao cấp.

Dược sĩ hạng I đảm nhiệm nhiều công việc khó như nghiên cứu, tạo ra nhóm thuốc mới, tư vấn chuyên môn tại các bệnh viện lớn. Họ đóng vai trò quan trọng trong xây dựng chính sách và hướng dẫn sử dụng thuốc trong y tế.

Mức lương dược sĩ hạng I hiện nay là 14.508.000 – 18.720.000 VNĐ/tháng.

1.2. Dược sĩ hạng II (hạng chính)

Dược sĩ hạng II yêu cầu có bằng tốt nghiệp dược sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ dược học trở lên. Bên cạnh đó cần có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 (B1) trở lên, chứng chỉ tin học đạt chuẩn và chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh dược sĩ.

Dược sĩ hạng II thực hiện tư vấn sử dụng thuốc, quản lý kho dược, tham gia nghiên cứu, phát triển sản phẩm, hướng dẫn sinh viên ngành dược khi tham gia môi trường thực tập. Họ thường làm việc tại bệnh viện, công ty dược phẩm.

Mức lương dược sĩ hạng II hiện nay là 10.296.000 – 15.865.200 VNĐ/tháng.

1.3. Dược sĩ hạng III

Dược sĩ hạng III cần có bằng tốt nghiệp đại học dược trở lên. Ngoài trình độ chuyên môn, còn yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 2 (A2) trở lên và chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Dược sĩ hạng III chủ yếu làm việc tại các nhà thuốc, bệnh viện hoặc cơ sở y tế có bộ phận dược. Công việc chủ yếu là bán thuốc, tư vấn sử dụng thuốc và hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu và sản xuất dược phẩm.

Mức lương dược sĩ hạng III hiện nay là 5.475.600 – 11.653.200 VNĐ/tháng.

1.4. Dược sĩ hạng IV

Dược sĩ hạng IV cần đáp ứng yêu cầu về bằng cấp như sau: Đối với dược sĩ được tuyển dụng trước ngày 01/01/2021 chỉ yêu cầu bằng tốt nghiệp trung cấp, nhưng phải chuẩn hóa lên trình độ cao đẳng chậm nhất là ngày 01/01/2025. Dược sĩ được tuyển dụng mới sau ngày 01/01/2021 cần có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên. Bên cạnh đó còn yêu cầu đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu bậc 1 (A1) cùng với chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Dược sĩ hạng IV thường làm việc tại cơ sở y tế tuyến xã, nhà thuốc. Họ chịu trách nhiệm bán thuốc theo đơn, tư vấn liều dùng cơ bản và hỗ trợ các hoạt động quản lý thuốc tại cơ sở.

Mức lương dược sĩ hạng IV hiện nay là 4.352.400 – 9.500.400 VNĐ/tháng.

Dược sĩ tham gia vào quy trình nghiên cứu, phát triển thuốc tại các công ty dược phẩm

2. Mức lương dược sĩ tư nhân

Khác với dược sĩ làm việc trong các cơ sở y tế công lập, dược sĩ làm việc tại các cơ sở y tế tư nhân hoặc hiệu thuốc tư nhân không được áp dụng hệ số lương nhà nước mà hưởng lương theo cơ chế thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Tuy nhiên, mức lương này không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP, đảm bảo quyền lợi cơ bản cho người lao động trong lĩnh vực y tế tư nhân. Cụ thể:

Việc làm dược sĩ Mức lương dược sĩ (VNĐ/tháng) Thực tập ngành dược 3.000.000- 5.000.000 Dược sĩ (Mới vào nghề) 6.000.000 - 8.000.000 Dược sĩ (1 - 3 năm kinh nghiệm) 7.000.000 - 12.000.000 Dược sĩ (3 - 5 năm kinh nghiệm) 12.000.000 - 20.000.000 Dược sĩ (Cấp cao hoặc quản lý) 20.000.000 - 35.000.000

Lưu ý: Mức thu nhập của dược sĩ phụ thuộc vào trình độ học vấn, kinh nghiệm, khu vực làm việc và chính sách của từng công ty, doanh nghiệp. Người có bằng cấp cao cùng kinh nghiệm làm việc trong nhiều môi trường khác nhau sẽ nhận được mức lương cao hơn.

Đồng thời khi làm việc tại các công ty lớn trong khu vực lớn như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh dược sĩ sẽ được nhận thêm lương thưởng và các khoản trợ cấp khác.

Mức thu nhập của dược sĩ phụ thuộc vào trình độ học vấn, kinh nghiệm, khu vực làm việc và chính sách của từng công ty, doanh nghiệp

3. Mức lương dược sĩ theo vị trí công việc

Không chỉ dừng lại ở vai trò bán thuốc hoặc làm việc tại bệnh viện, dược sĩ có thể tham gia vào các lĩnh vực như nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng, marketing dược, hoặc giảng dạy. Mỗi vị trí sẽ có mức thu nhập khác nhau cho thấy mức độ chuyên sâu, trách nhiệm và yêu cầu kỹ thuật của công việc. Dưới đây là tìm hiểu của Job3s về tổng quan các mức lương dược sĩ theo từng vị trí nghề nghiệp:

Vị trí công việc Mức lương trung bình (VNĐ/tháng) Dược sĩ tại nhà thuốc, bệnh viện tư nhân 7.000.000 – 10.000.000 Trình dược viên 10.000.000 – 20.000.000 (Bao gồm lương cơ bản và hoa hồng) Nhân viên Marketing ngành Dược 15.000.000 – 20.000.000 Giảng viên ngành Dược tại cơ sở tư thục 8.000.000 – 15.000.000 Chuyên viên nghiên cứu, bào chế, kiểm nghiệm thuốc 15.000.000 – 20.000.000 Nghiên cứu viên trong thử nghiệm lâm sàng Từ khoảng 24.000.000 – 60.000.000 (~1.000 – 2.500 USD/tháng)

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức lương dược sĩ

Mức lương dược sĩ phụ thuộc vào ba yếu tố chính gồm: Kinh nghiệm làm việc, môi trường công tác và trình độ bằng cấp. Mỗi yếu tố phản ánh mức độ chuyên môn, phạm vi công việc và năng lực phát triển nghề nghiệp trong ngành Dược, cụ thể:

Kinh nghiệm làm việc:

Kinh nghiệm làm việc đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao mức lương dược sĩ và vị trí nghề nghiệp. Những dược sĩ đã gắn bó nhiều năm trong ngành thường được đánh giá cao về năng lực chuyên môn, từ đó có cơ hội đảm nhiệm các vị trí như trưởng nhóm chuyên môn, quản lý bộ phận hoặc cố vấn chuyên sâu.

Chính vì vậy, nhiều sinh viên chọn các chương trình đào tạo có thời gian ngắn, như hệ Cao đẳng 3 năm để sớm tiếp cận thực tiễn và tích lũy kinh nghiệm ngay từ khi còn trẻ.

Môi trường làm việc

Môi trường làm việc cũng ảnh hưởng lớn đến thu nhập của dược sĩ. Dược sĩ công tác tại bệnh viện tư nhân, đặc biệt ở các đô thị lớn, thường có mức lương cao hơn so với dược sĩ làm trong các cơ sở y tế công lập ở vùng nông thôn hoặc miền núi.

Dù hệ thống y tế công lập mang lại nhiều phúc lợi ổn định, mức lương cơ bản vẫn tính theo hệ số nhân với mức lương cơ sở (2.340.000 đồng từ ngày 1/7/2024), thấp hơn so với thu nhập tại khu vực tư nhân có yếu tố thị trường chi phối.

Trình độ, bằng cấp

Trình độ và văn bằng đào tạo là yếu tố then chốt trong việc xác định mức lương khởi điểm và phạm vi công việc của dược sĩ. Dược sĩ tốt nghiệp đại học với thời gian đào tạo 5 năm thường có lợi thế trong việc tham gia vào các lĩnh vực như nghiên cứu, sản xuất dược phẩm và quản lý chuỗi cung ứng thuốc. Những người này thường có thu nhập trung bình từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng/tháng.

Trong khi đó, dược sĩ tốt nghiệp cao đẳng ra trường sớm hơn, có cơ hội tiếp cận thực tế nhanh và tích lũy kinh nghiệm sớm. Nếu có định hướng kinh doanh, họ có thể mở hiệu thuốc riêng hoặc đầu tư vào các mô hình dịch vụ y tế. Mức thu nhập có thể đạt 30.000.000 – 40.000.000 đồng/tháng, tùy theo năng lực cá nhân và quy mô hoạt động.

Mức lương dược sĩ phụ thuộc vào nhiều yếu tố

Dược là chuyên ngành có liên quan trực tiếp đến sức khoẻ và tính mạng của con người. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại nhiều vị trí khác nhau với nguồn thu nhập hấp dẫn. Để thành công trong nghề, bên cạnh trình độ chuyên môn tốt, dược sĩ cần có tinh thần làm việc trách nhiệm cao, đạo đức nghề nghiệp. Đồng thời rèn luyện thêm nhiều kỹ năng cùng tích lũy kinh nghiệm để hoàn thành tốt vai trò chăm sóc sức khỏe cộng đồng.