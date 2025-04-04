Top 10+ trường đào tạo ngành Môi trường tốt nhất Việt Nam

TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGÀNH MÔI TRƯỜNG

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024 - 2025) Hà Nội Đại học Bách khoa Hà Nội Kỹ thuật Môi trường A00; B00; D07 22,1 24.000.000 - 30.000.000 VNĐ/năm học Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00; B00; D07 21,78 Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội Khoa học Môi trường ứng dụng A00; A02; B00; D07 18,65 53.000.000 - 125.000.000 VNĐ/năm Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D01 15 10.500.000 - 17.500.000 VNĐ/năm Quản lý tài nguyên và Môi trường A00; B00; D01; D15 15 Học viện Nông nghiệp Việt Nam Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường A00; A01; B00; D01 16,5 11.600.000 - 25.700.000 VNĐ/năm Khoa học môi trường A00; A01; B00; D01 17 Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội Khoa học môi trường A00; A01; B00; D07 20 15.000.000 - 37.000.000 VNĐ/năm Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 21 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; D10; D07 21,5 Môi trường, sức khỏe và an toàn A00; A01; B00; D07 20 Nghệ An Đại học Vinh Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; D01; B08 21 13.545.000 đồng/năm Đà Nẵng Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D01 17,05 16.400.000 VNĐ/năm TP.HCM Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; A02; B00 15 15.200.000 - 16.400.000 VNĐ/năm Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; A02; B00 16 Đại học Nông lâm TP.HCM Khoa học môi trường A00; A01; B00; D07 17,25 9.800.000 VNĐ/năm Kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 16 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D07 20 Cần Thơ Đại học Cần Thơ Khoa học môi trường A00; A02; B00; D07 15 19.000.000 - 36.000.000 VNĐ/năm Kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 15 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D07 18

1. Đại học Bách khoa Hà Nội

Trường nổi tiếng với chất lượng đào tạo xuất sắc và đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm

Theo tìm hiểu của Job3s, trường đại học Bách khoa Hà Nội được thành lập 1956, là trường đại học kỹ thuật đầu tiên của Việt Nam, mang sứ mệnh đào tạo kỹ sư phục vụ công cuộc phát triển đất nước. Với bề dày lịch sử gần 70 năm, ngôi trường này đã khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực kỹ thuật, bao gồm ngành Môi trường.

Trường áp dụng ba phương thức tuyển sinh chính trong năm 2024 gồm xét tuyển tài năng (20%), xét theo điểm thi Đánh giá tư duy (30%) và xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT (50%). Tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến toàn trường là 9.260 sinh viên.

Trong đó, ngành Kỹ thuật Môi trường tuyển 160 chỉ tiêu theo các tổ hợp A00, B00, D07 với điểm chuẩn 22,1 và ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường tuyển 120 chỉ tiêu theo cùng tổ hợp với điểm chuẩn 21,78. Cả hai ngành này đều được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về công nghệ xử lý môi trường, kiểm soát ô nhiễm và quản lý tài nguyên thiên nhiên hiệu quả.

Mức học phí năm học 2023 - 2024 dao động từ 24.000.000 - 30.000.000 VNĐ/năm. Đây là khoản đầu tư xứng đáng với chất lượng giáo dục và triển vọng việc làm mà trường mang lại.

Sinh viên theo học tại đại học Bách khoa Hà Nội được trang bị kiến thức chuyên sâu về xử lý chất thải, tái chế, cùng kỹ năng tiếng Anh chuyên ngành, tạo nền tảng vững chắc để phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực môi trường đầy tiềm năng.

Địa chỉ: Số 01 Đại Cồ Việt, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Website: https://hust.edu.vn

2. Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

USTH là một trong 12 trường đại học tại Việt Nam đạt chuẩn kiểm định quốc tế của HCERES (Pháp)

Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), còn có tên gọi là Trường Đại học Việt - Pháp, được thành lập năm 2009 theo Hiệp định liên Chính phủ giữa Việt Nam và Pháp. Đây là một trong những cơ sở đào tạo đạt chuẩn kiểm định quốc tế của Hội đồng Cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp (HCERES), đảm bảo chương trình giảng dạy theo tiêu chuẩn quốc tế.

Năm 2024 trường tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 1.050 sinh viên cho 17 ngành đào tạo, trong đó có ngành Khoa học Môi trường Ứng dụng. 4 phương thức xét tuyển được nhà trường áp dụng bao gồm xét điểm thi đánh giá năng lực do trường tổ chức, xét học bạ kết hợp với phỏng vấn, xét tuyển thẳng theo đề án của trường và xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Ngành Khoa học Môi trường Ứng dụng tuyển sinh theo tổ hợp A00, A02, B00, D07 với điểm chuẩn 18,65.

Học phí của trường dao động từ 53.000.000 - 125.000.000 VNĐ/năm, tùy theo từng chương trình đào tạo. Sinh viên theo học ngành này sẽ được tiếp cận các kiến thức chuyên sâu về môi trường đất, nước và khí quyển, đồng thời nắm vững các phương pháp phân tích và xử lý môi trường tiên tiến.

Ngoài ra, trường cũng có chuyên ngành Sức khỏe, An toàn và Môi trường, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ môi trường.

Địa chỉ: Tòa nhà A21, Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, số 18 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Website: https://usth.edu.vn

3. Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có quy mô đào tạo hơn 15.000 sinh viên cùng hệ thống 12 khoa

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, được thành lập năm 2010 trên cơ sở nâng cấp từ Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đáp ứng nhu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức liên quan.

Trong kỳ tuyển sinh năm 2024, trường đã tuyển sinh 3.350 chỉ tiêu với 6 phương thức linh hoạt, bao gồm xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét tuyển đặc cách cho học sinh trường chuyên hoặc có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét điểm thi Đánh giá tư duy của trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong đó, 2 ngành đào tạo trọng điểm về môi trường của trường gồm Công nghệ Kỹ thuật Môi trường tuyển 220 chỉ tiêu, xét 4 tổ hợp A00, A01, B00, D01 và Quản lý Tài nguyên & Môi trường (320 chỉ tiêu) xét các tổ hợp A00, B00, D01, D15, cùng có điểm chuẩn 15 điểm.

Học phí năm học 2023 - 2024 của trường dao động từ 10.500.000 - 17.500.000 VNĐ/năm, phù hợp với nhiều đối tượng sinh viên. Sinh viên theo học tại đây sẽ được trang bị kiến thức về kỹ thuật xử lý chất thải, quản lý tài nguyên thiên nhiên, đồng thời có cơ hội thực hành và tiếp cận các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực môi trường.

Địa chỉ: Số 41A Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Website: https://hunre.edu.vn

4. Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trường chuyên đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường

Học viện Nông nghiệp Việt Nam, với tiền thân là Đại học Nông Lâm, được thành lập năm 1956 theo Nghị định số 53/NĐ-NL của Bộ Nông Lâm, thuộc nhóm 3 trường đại học đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc.

Với vai trò là trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu, Học viện không chỉ tập trung vào nông nghiệp mà còn mở rộng sang các lĩnh vực môi trường, nổi bật với hai ngành Quản lý Đất đai, Bất động sản và Môi trường cùng Khoa học Môi trường, đáp ứng xu hướng phát triển bền vững hiện nay.

Năm 2024, Học viện tuyển sinh 5.991 chỉ tiêu cho 43 ngành đào tạo, trong đó có ngành Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường với điểm chuẩn 16,5 và Khoa học môi trường với điểm chuẩn 17. Hai ngành này xét tuyển theo tổ hợp A00, A01, B00, D01, phù hợp với thí sinh có định hướng theo đuổi lĩnh vực quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Học viện áp dụng bốn phương thức xét tuyển: tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ và xét tuyển kết hợp. Năm học 2023 - 2024 trường áp dụng mức thu học phí từ 11.600.000 - 25.700.000 VNĐ/năm. Chi phí này rất hợp lý cho sinh viên muốn theo học ngành môi trường tại một trường đại học có bề dày truyền thống.

Địa chỉ: TT. Trâu Quỳ. H. Gia Lâm, TP. Hà Nội

Website: https://vnua.edu.vn

5. Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

HUS là một trong những cơ sở đào tạo khoa học cơ bản hàng đầu Việt Nam

Đại học Khoa học Tự nhiên (HUS) trực thuộc trường Đại học Quốc gia Hà Nội, là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu về khoa học cơ bản tại Việt Nam. Trường được thành lập năm 1993 sau khi tách từ Đại học Tổng hợp Hà Nội, với sứ mệnh cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, bao gồm cả khoa học môi trường.

Năm 2024, HUS tuyển sinh 1.850 chỉ tiêu thông qua 6 phương thức xét tuyển khác nhau, bao gồm xét tuyển thẳng theo quy chế, xét theo đề án riêng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, thi đánh giá năng lực, xét chứng chỉ quốc tế và kết hợp điểm THPT với chứng chỉ quốc tế.

Trong đó, ngành Khoa học Môi trường tuyển 90 chỉ tiêu, ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường tuyển 55 chỉ tiêu, cùng sử dụng cùng các tổ hợp môn A00, A01, B00 và D07 với điểm chuẩn lần lượt là 20 và 21 điểm.

Riêng ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường với 90 chỉ tiêu xét tuyển qua các tổ hợp A00, A01 cùng với D07 và D10 (Toán, Địa, Anh), đạt điểm chuẩn cao nhất trong nhóm là 21,5 điểm.

Mặc dù là một trường đứng đầu về đào tạo khoa học cơ bản, HUS có mức học phí không quá cao so với các trường đại học công lập khác, dao động từ 15.000.000 - 37.000.000 VNĐ/năm. Sinh viên theo học ngành môi trường tại đây sẽ được trang bị kiến thức chuyên sâu về quản lý tài nguyên, công nghệ xử lý ô nhiễm, phân tích môi trường và nghiên cứu ứng dụng khoa học trong bảo vệ môi trường.

HUS cũng đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) từ năm 2017, khẳng định vị thế của trường trong khu vực.

Địa chỉ: Số 334, Đ. Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Website: https://hus.vnu.edu.vn

6. Đại học Vinh

Trường đặt mục tiêu phát triển thành một đại học năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp

Trường Đại học Vinh được thành lập năm 1959 với tên gọi Phân hiệu Đại học Sư phạm Vinh. Trải qua hơn 6 thập kỷ phát triển, trường đã trở thành một trong những cơ sở giáo dục trọng điểm của cả nước, đóng vai trò trụ cột trong hệ thống giáo dục đại học tại khu vực Bắc Trung Bộ. Đáng chú ý, vào năm 2011, Đại học Vinh được Chính phủ đưa vào danh sách xây dựng trở thành đại học trọng điểm quốc gia, khẳng định vị thế và uy tín trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Năm 2024 đánh dấu bước tiến mới khi trường triển khai tuyển sinh 5.050 chỉ tiêu với 8 ngành mới. Trong đó ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường tuyển 40 chỉ tiêu, xét tuyển qua 4 tổ hợp A00, B00, D01, B08, với mức điểm chuẩn 21 điểm.

Nhà trường áp dụng 6 phương thức xét tuyển, bao gồm xét thẳng học sinh giỏi, học sinh chuyên, xét tuyển đối tượng đặc biệt, dùng điểm thi THPT, học bạ, kết quả kỳ thi đánh giá tư duy và kết hợp điểm thi với chứng chỉ quốc tế.

Với học phí chỉ 13.545.000 đồng/năm cùng lộ trình phát triển thành đại học đa lĩnh vực, Đại học Vinh đang hiện thực hóa khát vọng trở thành trụ cột giáo dục khu vực Bắc Trung Bộ và lọt top 500 đại học châu Á vào 2025.

Địa chỉ: Cơ sở 01: Số 182, Lê Duẩn, TP. Vinh, T. Nghệ An Cơ sở 02: X.Nghi Ân và X. Nghi Phong, TP. Vinh, T. Nghệ An Cơ sở 03: X. Đan Trường, H. Nghi Xuân, T. Hà Tĩnh Cơ sở 04: TT. Hưng Nguyên, H. Hưng Nguyên, T. Nghệ An Cơ sở 05: P. Hưng Bình, TP. Vinh, T. Nghệ An

Website: https://vinhuni.edu.vn

7. Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng là thành viên trẻ nhất của Đại học Đà Nẵng

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động năm 2017 theo Quyết định số 1749/QĐ-TTg ngày 08/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ, là thành viên thuộc hệ thống Đại học Đà Nẵng.

Phát huy truyền thống hơn 60 năm, trường khẳng định vị thế trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên và cả nước. Với sự cải tiến không ngừng, đây là ngôi trường đáng cân nhắc cho những ai muốn gắn bó với ngành kỹ thuật môi trường.

Năm 2024, trường tuyển sinh 1.700 chỉ tiêu cho 23 ngành, áp dụng 5 phương thức xét tuyển linh hoạt bao gồm xét thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xét điểm thi THPT, học bạ, phương thức riêng, cùng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM.

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường tuyển sinh theo các tổ hợp A00, A01, B00, D01, với điểm chuẩn 17,05. Đây là mức điểm dễ tiếp cận cho nhiều thí sinh. Học phí năm 2023 - 2024 ở mức 16.400.000 VNĐ mỗi năm và dự kiến tăng theo lộ trình nhà nước trong năm tới nhưng vẫn kèm chính sách miễn giảm và học bổng gần 1 tỷ đồng hỗ trợ sinh viên.

Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường tại đây không chỉ được trang bị kiến thức về xử lý môi trường mà còn có cơ hội thực hành thực tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật cao. Với vị trí chiến lược và chất lượng đào tạo, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng đang góp phần quan trọng vào việc phát triển ngành Môi trường tại khu vực miền Trung và xa hơn nữa.

Địa chỉ: Cơ sở 01: Số 48, Cao Thắng, TP. Đà Nẵng Cơ sở 02: Khu Đô thị đại học, Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Website: https://ute.udn.vn

8. Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM

Sinh viên theo học Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM có cơ hội tham gia các dự án thực tiễn, đáp ứng nhu cầu nhân lực hiện đại

Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM ra đời năm 2011, là cơ sở giáo dục công lập đạt chuẩn quốc gia theo bộ tiêu chuẩn mới. Trường mang sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ và quản lý tài nguyên, hướng tới mục tiêu đảm bảo môi trường sạch, ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu. Đây là một trong những trung tâm đào tạo chuyên sâu về môi trường tại khu vực phía Nam.

Năm 2024, trường áp dụng 6 phương thức xét tuyển linh hoạt, bao gồm xét tuyển kết quả thi THPT, xét học bạ theo tổ hợp 3 môn, xét học bạ theo điểm trung bình học kỳ, xét học bạ đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2025, xét tuyển theo kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM và xét tuyển thẳng dựa theo quy định.

Trong kỳ tuyển sinh đó, ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường lấy 240 chỉ tiêu cho tổ hợp A00, A01, A02, B00, với điểm chuẩn 15. Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường tuyển 340 chỉ tiêu, cùng tổ hợp xét tuyển, với điểm chuẩn 16.

Bên cạnh đó, học phí năm 2023 - 2024 của trường dao động từ 15.200.000 - 16.400.000 VNĐ/năm, mức thu hợp lý cho một trường công lập chất lượng.

Với sứ mệnh đào tạo và nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, tăng cường hợp tác quốc tế và thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đây là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc đối với những thí sinh quan tâm đến ngành học liên quan đến môi trường và phát triển bền vững.

Địa chỉ: Số 236B, Đ. Lê Văn Sỹ, P. 1, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Website: https://hcmunre.edu.vn

9. Đại học Nông lâm TP. HCM

Đây là lựa chọn đáng cân nhắc đối với những thí sinh quan tâm đến ngành môi trường tại TP.HCM

Đại học Nông Lâm TP. HCM thành lập từ năm 1955 với tên gọi Trường Quốc gia Nông Lâm Mục Bảo Lộc, trải qua nhiều lần đổi tên như Trường Cao đẳng Nông Lâm Súc (1963), Học viện Nông nghiệp (1972), rồi chính thức mang tên hiện tại từ năm 2000, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau 60 năm phát triển, trường ghi dấu ấn với những thành tựu nổi bật trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ nông lâm ngư nghiệp, được vinh danh bằng Huân chương Lao động Hạng nhất (2000) và Huân chương Độc lập Hạng ba (2005).

Ở mùa tuyển sinh 2024, trường tuyển 5.095 chỉ tiêu tại cơ sở chính TP. HCM cùng hai phân hiệu Gia Lai và Ninh Thuận và áp dụng 5 phương thức xét tuyển. Các phương thức này bao gồm xét tuyển thẳng, xét học bạ, kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM, điểm thi THPT và kết hợp điểm THPT với chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL.

Ngành Khoa học Môi trường của trường xét tổ hợp A00, A01, B00, D07, với điểm chuẩn 17,25; ngành Kỹ thuật Môi trường xét cùng tổ hợp và lấy 16 điểm; trong khi ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường ghi nhận điểm chuẩn đạt 20.

Bên cạnh đó, năm học 2023 - 2024 nhà trường áp dụng thu học phí 9.800.000 VNĐ/năm, thuộc nhóm thấp nhất trong các trường công lập đào tạo cùng lĩnh vực.

Địa chỉ: Trụ sở chính: KP22, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh Phân hiệu Gia Lai: Đ.Trần Nhật Duật, Thôn 01, X. Diên Phú, TP. Pleiku, T. Gia Lai Phân hiệu Ninh Thuận: Số 08, Đ. Yên Ninh, TT. Khánh Hải, H. Ninh Hải, Ninh Thuận

Website: https://www.hcmuaf.edu.vn

10. Đại học Cần Thơ

Đại học Cần Thơ đóng vai trò then chốt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng đồng bằng sông Cửu Long

Đại học Cần Thơ, tiền thân là Viện Đại học Cần Thơ, thành lập năm 1966 với 4 khoa, 197 cán bộ và hơn 1.000 sinh viên. Qua gần 60 năm phát triển, trường hiện sở hữu 16 đơn vị đào tạo và nghiên cứu, quy tụ 2.000 viên chức, trong đó hơn 1.000 giảng viên với 53% đạt trình độ tiến sĩ, bao gồm 18 giáo sư và 163 phó giáo sư.

Với 117 chương trình đại học, 51 chương trình thạc sĩ và 21 chương trình tiến sĩ, trường đang đào tạo 47.000 sinh viên, mỗi năm cung cấp khoảng 10.000 cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ cho xã hội, khẳng định vị thế cái nôi nhân lực hàng đầu khu vực Tây Nam Bộ.

Năm 2024, trường bổ sung 8 ngành mới và tuyển sinh 10.060 tổng chỉ tiêu cho 109 chương trình đại học chính quy, gồm 89 chương trình đại trà, 2 chương trình tiên tiến và 13 chương trình chất lượng cao.

Trong lĩnh vực môi trường, trường đào tạo ba ngành quan trọng. Trong đó, ngành Khoa học Môi trường xét tuyển theo tổ hợp A00, A02, B00, D07 với điểm chuẩn năm trước là 15. Ngành Kỹ thuật Môi trường cũng có mức điểm chuẩn tương đương và xét tuyển theo tổ hợp A00, A01, B00, D07. Riêng ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường có điểm chuẩn cao hơn, đạt mức 18 điểm.

Mức học phí năm 2023 - 2024 dao động từ 19.000.000 - 36.000.000 VNĐ/năm, tùy theo từng chương trình đào tạo. Sinh viên ngành Môi trường tại đây được trang bị kiến thức thực tiễn về quản lý tài nguyên, xử lý môi trường, góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Với bề dày thành tựu và sự hỗ trợ từ các tổ chức trong nước lẫn quốc tế, Đại học Cần Thơ tiếp tục là lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực xanh.

Địa chỉ: Khu 02, Đ. 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Website: https://www.ctu.edu.vn

Sự đa dạng trong chương trình đào tạo tại các trường đại học đã mở ra nhiều cơ hội việc làm ngành môi trường hấp dẫn. Bên cạnh tìm hiểu ngành môi trường học trường nào, để không bỏ lỡ những vị trí công việc tốt nhất trong lĩnh vực này, hãy thường xuyên cập nhật tin tuyển dụng trên Job3s.ai. Đây là địa chỉ tin cậy giúp bạn sớm tìm được công việc phù hợp và góp phần xây dựng môi trường sống bền vững.