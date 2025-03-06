Ngành Tài chính - Ngân hàng học những môn gì, cần giỏi môn gì?

Ngành Tài chính - Ngân hàng học những môn gì, cần giỏi môn gì?
CEO Tony Vũ Thứ Năm, 06/03/2025
Ngành tài chính ngân hàng học những môn gì? Chương trình học ngành tài chính ngân hàng bao gồm các môn học cơ bản như triết học, đại số, giải tích đến các môn học chuyên ngành như ngân hàng, tài chính thuế, tài chính bảo hiểm, kinh tế tài chính… Những kiến thức này sẽ giúp sinh viên nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý vận hành tài chính trong môi trường làm việc thực tế.
Chương trình học của ngành tài chính ngân hàng bao gồm các môn học từ cơ bản đến chuyên sâu
​ Chương trình học của ngành tài chính ngân hàng bao gồm các môn học từ cơ bản đến chuyên sâu

1. Ngành tài chính ngân hàng học những môn học gì?

Ngành Tài chính - Ngân hàng là ngành học thuộc lĩnh vực kinh tế, chuyên thực hiện các dịch vụ giao dịch tài chính chính, lưu thông và vận hành tiền tệ. Hiện nay, tài chính ngân hàng được chia thành nhiều lĩnh vực chuyên ngành khác nhau như ngân hàng, tài chính thuế, tài chính bảo hiểm, kinh tế tài chính,...

Ngành tài chính ngân hàng học những môn học gì? Sinh viên khi học tài chính ngân hàng sẽ được trang bị những kiến ​​thức từ cơ bản như kiến ​​thức giáo dục đại cương đến các kiến ​​thức giáo dục chuyên nghiệp bao gồm kiến ​​thức cơ sở ngành, kiến ​​thức chuyên ngành và kiến ​​thức chuyên sâu.

Các môn học chuyên ngành như tài chính quốc tế, kinh tế vi mô, vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, ngân hàng thương mại… sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến ​​thức chuyên sâu về lĩnh vực tài chính ngân hàng; Đồng thời áp dụng lý thuyết vào hoạt động hoạt động của ngân hàng trong môi trường thực tế.

Trong bối cảnh nền tảng phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, các ngành tài chính ngân hàng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Sinh viên có trình độ chuyên môn cùng kỹ năng tốt, sau khi tốt nghiệp có cơ hội làm việc trong các ngân hàng thương mại, cơ quan chính phủ, tập đoàn đa quốc gia với trình độ hấp dẫn.

Ngành tài chính ngân hàng là ngành học thuộc lĩnh vực kinh tế, chuyên thực hiện các dịch vụ giao dịch lưu thông, vận hành tiền tệ
Ngành tài chính ngân hàng là ngành học thuộc lĩnh vực kinh tế, chuyên thực hiện các dịch vụ giao dịch lưu thông, vận hàng tiền tệ

2. Các môn cần học trước thi vào chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

Trước khi bước vào ngành tài chính ngân hàng, thí sinh cần tìm hiểu và lựa chọn những tổ hợp môn học phù hợp với năng lực cơ thể, từ đó chuẩn bị tâm lý, lên kế hoạch học tập để đạt được kết quả cao.

Hiện nay, các trường đại học đào tạo chuyên ngành tài chính ngân hàng tuyển sinh chủ yếu dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT với tổ môn xét tuyển A00 (Toán, Lý, Hóa) và A01(Toán, Lý, Anh). Vì vậy thí nghiệm cần phải chủ động ôn tập các môn thuộc khối tự nhiên như toán, lý, hóa và tiếng anh để đạt được kết quả như mong đợi.

Để giúp thí sinh nâng cao cơ hội tuyển vào ngành tài chính ngân hàng, một số trường đại học đã được tổng hợp Job3s dưới đây cũng đã mở rộng xét tuyển bổ sung thêm một số khối khác như:

Tổ hợp

Môn học

A00

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A01

Ngữ văn, Toán, Vật lý

C01

Ngữ văn, Toán, Hóa học

C02

Ngữ văn, Toán, Địa lý

C14

Ngữ văn, Toán, GDCD

D01

Toán, Văn, Tiếng Anh

D07

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D09

Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngày 10

Tiếng Anh, Toán, Địa lý

Ngày 11

Tiếng Anh, Ngữ văn, Vật lý

D90

Tiếng Anh, Toán, KHTN

D96

Tiếng Anh, KHXH, Toán

Hiện nay, nhiều trường đại học lớn tại Việt Nam đào tạo chuyên ngành tài chính ngân hàng với chương trình giảng dạy chất lượng, đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, cung cấp cho sinh viên những kiến ​​thức, kỹ năng cần thiết như:

Trường

Tổ hợp

Môn học

Đại học Kinh Tế -Luật

A00

Toán, Vật Lý, Hóa Học

A01

Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

D01

Toán, Văn, Tiếng Anh

D07

Toán, Hóa, Tiếng Anh

Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

A00

Toán, Vật Lý, Hóa Học

A01

Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

D01

Toán, Văn, Tiếng Anh

D90

Toán, KHTN, Tiếng Anh

Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh

A00

Toán, Vật Lý, Hóa Học

A01

Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

D01

Toán, Văn, Tiếng Anh

D07

Toán, Hóa, Tiếng Anh
Đại học kinh tế TP. Hồ Chí minh có chương trình đào tạo chuyên ngành tài chính ngân hàng uy tín, chất lượng cao
Đại học kinh tế TP. Hồ Chí minh có chương trình đào tạo chuyên ngành tài chính ngân hàng uy tín, chất lượng cao

3. Các chuyên ngành Tài chính chính - Ngân hàng tại Việt Nam

Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân hàng đã được chia thành nhiều chuyên ngành khác nhau với nhiều môn học, cụ thể:

3.1. Tài chính ngân hàng

Chuyên ngành tài chính ngân hàng đào tạo kiến ​​trúc chuyên sâu về ngân hàng, tài chính chính, tiền tệ, cách quản trị vốn, quản trị tín dụng… Bên cạnh đó sinh viên cũng được học về các công cụ quản lý rủi ro ro tài sản, quy trình hoạt động tài chính, thuế, bảo hiểm rủi ro trong ngân hàng và doanh nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm chuyên môn thuộc về dịch vụ tài chính chính tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng quốc tế, đầu tư.

3.2. Quản lý tài chính chính

Quản lý tài chính công trang được sinh viên kiến ​​thức về các nguyên tắc quản trị tài chính chính, khu vực công. Chuyên ngành này cũng xây dựng nền tảng kiến ​​thức và kỹ năng cho sinh viên để sinh viên có thể phân tích, đánh giá và thực hiện các dịch vụ nghiệp vụ cần thiết.

Các môn học thuộc chuyên ngành quản lý tài chính công bao gồm tài chính công, quản lý tài chính đơn vị công, kế toán công,...

3.3. Tài chính doanh nghiệp

Khi học chuyên ngành tài chính doanh nghiệp, sinh viên sẽ được tiếp cận các kiến ​​thức về quản lý, phân phối nguồn tài chính chính. Mục đích của nền tảng kiến ​​trúc này nhằm phục vụ mục đích sản xuất của doanh nghiệp, đồng thời có khả năng xác định tài chính chính của các dự án đầu tư, hiểu về quy trình toán toán và ngân hàng dịch vụ ngân hàng.

Tài chính doanh nghiệp được xem là chuyên ngành có tiềm năng phát triển lớn cùng với năng lực thu nhập cao. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các cơ sở tài chính doanh nghiệp hoặc công ty chứng khoán, tổ chức tài chính - tín dụng.

3.4. Tài chính quốc tế

Chuyên ngành tài chính quốc tế đào tạo chuyên sâu về các nghiệp vụ tài chính quốc tế như: Đầu tư quốc tế, kinh doanh quốc tế, tín dụng quốc tế, thương mại quốc tế, nghiệp vụ về tài chính quốc tế. Sau khi học, sinh viên cần nắm vững quy trình quản lý dự án đầu tư quốc tế, quản lý tài chính công ty đa quốc gia…

3.5. Đầu tư tài chính

Đầu tư tài chính cung cấp các kiến ​​thức liên quan đến thị trường tài chính, các hoạt động của cơ quan quản lý thị trường tài chính cũng như các kiến ​​thức bổ sung hỗ trợ về luật liên quan đến lĩnh vực này.

Chương trình đào tạo sẽ giúp sinh viên có những kỹ năng cần thiết như phân tích và dự báo thị trường, quản lý rủi ro dựa trên các công cụ đầu tư trên thị trường, toán toán kế toán trong đầu tư.

Đầu tư tài chính là chuyên ngành cung cấp các kiến thức liên quan đến thị trường tài chính
Đầu tư tài chính là chuyên ngành cung cấp các kiến thức liên quan đến thị trường tài chính

3.6. Phân tích tài chính

Phân tích tài chính chính sẽ giúp sinh viên có được các kiến ​​thức về phân tích tài chính chính vi mô, vĩ mô, chi phí và dự báo tài chính chính… Chuyên ngành này Đòi hỏi khả năng tính toán và tư logic cao vì thường xuyên phải thu thập, phân tích, xử lý dữ liệu chính để đưa ra các quyết định về đầu tư, tư vấn tài chính.

3.7. Định giá tài sản

Chuyên ngành định giá tài sản trang dành cho sinh viên kiến ​​trúc chuyên sâu về cách định giá doanh nghiệp, bất động sản, cơ chế vận hành tài sản và quy trình toán kế toán.

Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên cần rèn luyện thêm các kỹ năng cần thiết để trở thành chuyên gia định giá tài sản đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và quốc tế.

3.8. Hải quan

Hải quan là ngành cung cấp kiến ​​thức chuyên sâu về lĩnh vực hải quan và xuất khẩu. Trong chương trình đào tạo sẽ chú ý về quản lý nhà nước, những quy định của pháp luật hải quan và cam kết quốc tế hải quân. Hiểu biết các kiến ​​thức cơ bản về hải quan giúp sinh viên có thể dễ dàng áp dụng vào công việc thực tế sau này.

3.9. Tài chính bảo hiểm

Chuyên ngành Tài chính bảo hiểm bao gồm các môn học cơ bản về tài chính, kinh tế, ngân hàng và kiến ​​thức chuyên sâu trong lĩnh vực bảo hiểm. Để làm việc trong ngành lớn này, ứng viên phải có kỹ năng đàm phán tốt, có thể định phí, tạo hợp đồng bảo hiểm cho khách hàng.

3.10. Tài chính công nghệ (Fintech)

Chuyên ngành công nghệ tài chính cung cấp kiến ​​thức về các ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tài chính như thanh toán điện tử, blockchain, trí tuệ nhân tạo. Đây là một chuyên ngành mới có cơ hội mở rộng hoạt động tài chính ngân hàng. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các công ty Fintech, tổ chức nhân hàng, tài chính.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ tài chính, sinh viên có thể làm việc tại các công ty Fintech
Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ tài chính, sinh viên có thể làm việc tại các công ty Fintech

4. Những yếu tố cần thiết để học ngành Tài chính - Ngân hàng

Tài chính ngân hàng là lĩnh vực yêu cầu kiến ​​trúc chuyên môn sâu rộng cùng nhiều kỹ năng cần thiết. Để học tốt ngành này, sinh viên cần có những yếu tố cần thiết dưới đây để nâng cao hiệu quả học tập và làm việc như:

  • Khả năng tính toán, tư duy logic

Ngành tài chính Ngân hàng thường xuyên phải làm việc với nhiều số cùng phép tính phức tạp. Vì vậy, sinh viên có khả năng tư duy tính toán tốt sẽ dễ dàng xử lý, phân tích các phức chất liệu, cuối cùng đưa ra quyết định xác định tài chính chính là một cách xác thực.

  • Cẩn thận, trung thực, chính xác

Trung thực là một sản phẩm không thể thiếu khi làm trong ngành tài chính ngân hàng. Công việc liên quan đến tiền bạc, số liệu và tài chính giao dịch, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, khi làm việc trong lĩnh vực này cần có sự trung thực, chính xác để xây dựng uy tín và nhận được lòng tin từ khách hàng.

  • Khả năng giao tiếp tốt

Khả năng giao tiếp tốt sẽ giúp nhân viên ngành tài chính ngân hàng thuyết phục, truyền đạt thông tin khách hàng một cách hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp cho khách hàng và các bộ phận khác trong công ty, doanh nghiệp.

  • Trình độ ngoại ngữ, tin học tốt

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, trình độ ngoại ngữ tốt không chỉ giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận các tài liệu chuyên ngành quốc tế mà còn tăng cơ hội làm việc tại các tổ chức tài chính nước ngoài. Bên cạnh đó, kỹ năng học tập giúp sinh viên sử dụng thành phần hỗ trợ các phần mềm để nâng cao hiệu quả công việc.

Nhân viên ngành tài chính ngân hàng cần có kỹ năng giao tiếp tốt để truyền đạt thông tin và thuyết phục khách hàng hiệu quả
Nhân viên ngành tài chính ngân hàng cần có kỹ năng giao tiếp tốt để truyền đạt thông tin và thuyết phục khách hàng hiệu quả

Hành trình chính của chuyên ngành Tài chính Ngân hàng luôn đầy thử thách. Để học tốt ngành này, sinh viên cần phải biết ngành tài chính ngân hàng học những môn học cùng các kỹ năng quan trọng để chuẩn bị tốt hơn là hành động học tập và phát triển chuyên nghiệp. Đây sẽ là nền tảng quan trọng giúp sinh viên có cơ hội tìm việc làm tài chính ngân hàng và ứng tuyển vào doanh nghiệp, tổ chức tài chính trong và ngoài nước với trình độ hấp dẫn.

